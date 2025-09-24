트럼프, 유엔 연설서 유엔 강력 비판 "공허한 말뿐"

큰사진보기 ▲23일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔 본부에서 열린 제80차 유엔 총회에서 연설을 하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔 연설에서 자신이 전 세계에서 7개의 전쟁을 종식시켰다며 유엔을 강력 비판했다.트럼프 대통령은 23일(현지시각) 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔 총회 기조연설에서 "어떤 대통령이나 총리도, 어떤 다른 국가도 그런 일을 해낸 적이 없다. 나는 불과 7개월 만에 그런 일을 해냈다"라고 말했다.이어 "유엔이 할 일을 내가 대신 해야 했다는 것이 안타깝다. 슬프게도 유엔은 어떤 도움도 주려 하지 않았다"라며 "나는 7개의 전쟁을 종식시켰고, 이들 국가의 지도자들과 협상했지만 유엔은 이를 돕겠다는 전화 한 통도 없었다"라고 주장했다.그러면서 "유엔의 목적은 무엇인가. 유엔은 엄청난 잠재력을 지니고 있지만 전혀 발휘하지 못하고 있다"라고 지적했다.또한 "유엔이 하는 일이라고는 아주 강한 어조의 서한을 쓰고는 후속 조치를 전혀 하지 않는 것밖에 없다"라며 "공허한 말로는 전쟁을 해결할 수 없다. 전쟁을 해결하는 유일한 방법은 말에 수반되는 행동"이라고 강조했다.트럼프 대통령은 기후 변화에 대해서도 "전 세계에 저질러진 최대의 사기극(the greatest con job)"이라고 비난했다.그는 "한 유엔 관리가 1989년에 '10년 안에 지구온난화로 모든 나라가 지도에서 사라질 수 있다'고 예측했지만, 그런 일은 일어나지 않았다"라며 "1920년대와 1930년대에는 지구 냉각이 세상을 파멸시킬 것이라고 말하기도 했다"라고 지적했다.그러면서 유엔 총회에 참석한 각국 정상들을 향해 "태양광이나 풍력 같은 재생 에너지가 화석 연료 에너지보다 비싸다"라며 "이런 사기에서 벗어나지 못하면 여러분의 나라는 실패할 것"이라고 경고했다.이번 유엔 총회를 앞두고 서방 주요국들이 잇따라 팔레스타인을 공식 국가로 인정한 것에 대해서는 "하마스(팔레스타인 무장정파)의 만행에 대한 너무 큰 보상이 될 것"이라고 비판했다.또한 "마치 갈등을 부추기기라도 하는 듯, 유엔의 일부 나라들은 팔레스타인 국가를 일방적으로 인정하려고 하고 있다"라며 "우리는 10월 7일(하마스의 이스라엘 기습 공격)을 포함한 하마스의 잔혹 행위를 잊지 말아야 한다"라고 강조했다.이어 "하마스는 평화를 위한 합리적 제안들을 계속 거부하고 있다"라며 "평화를 바라는 사람들은 하마스가 빨리 이스라엘 인질들을 풀어줘야 한다는 하나의 메시지로 단결해야 한다"라고 촉구했다.우크라이나를 계속 공격하고 있는 러시아를 향해서는 "만약 전쟁을 끝내기 위한 합의를 할 준비가 돼 있지 않다면 미국은 러시아에 매우 강력한 수준의 관세를 부과할 준비가 돼 있다"라고 압박했다.아울러 "유럽은 러시아로부터 모든 에너지 구매를 즉시 중단해야 한다"라며 "그렇지 않으면 우리는 모두 많은 시간을 낭비하고 있는 것"이라고 지적했다.이와 관련해 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 연설 후 트럼프 대통령과의 회담에서 "당신의 말이 맞다"라며 "러시아산 화석 연료 수입을 신속하게 중단할 방안을 EU 회원국들에 제안할 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 자신의 강력한 국경 통제 정책을 내세우면서 다른 나라들도 이를 따라야 한다고 권고했다.그는 "우리의 메시지는 매우 단순하다"라며 "미국은 미국 국민의 것이다. 만약 당신이 불법적으로 미국에 들어온다면 감옥에 가거나, 당신이 왔던 곳으로 돌아가거나, 아니면 더 먼 곳으로 가게 될 것"이라고 경고했다.특히 이민 문제로 고민이 깊은 유럽 일부 국가들을 향해 "나는 미국 대통령이지만 유럽이 걱정된다"라며 "유럽은 심각한 문제에 빠져 있다. 그들은 지금까지 누구도 본 적 없는 대규모의 불법 이민자들에게 침략당했다"라고 주장했다.이어 "불법 이민자가 유럽으로 몰려들지만, 절대 지속 가능하지 않다"라며 "유럽 지도자들은 친절함과 '정치적 올바름'(politically correct)을 선택했기에 아무것도 하지 않고 있지만, 당신들의 유산이 파괴될 것"이라고 말했다.그러면서 "여러분은 지금 미국이 하는 것처럼 국경을 통제할 권리가 있다"라며 "이전에 한 번도 본 적 없고 다른 관습이나 종교를 가진 사람들에게 사회가 압도당하지 않도록 해야 한다"라고 강조했다.아울러 "이민자들이 법을 위반하거나 거짓으로 망명을 신청하고, 부당한 난민 지위를 주장할 경우 대부분 즉각 본국으로 돌려보내야 한다"라며 "불법으로 국경을 넘는 사람들을 구금하고 추방하니까 그들은 더 이상 오지 않게 됐다"라고 주장했다.또한 "실패한 국경 개방 실험을 이제 끝낼 때가 왔다. 지금 당장 끝내야 한다"라며 "그렇지 않으면 당신들 나라는 지옥으로 떨어질 것"이라고 밝혔다.AP통신은 이날 연설에 대해 "트럼프 대통령이 두 번째 임기의 첫 유엔 연설에서 자신의 외교 정책 성과를 자랑하고, 유엔을 무책임한 기관이라고 비난했다"라고 전했다영국 BBC방송도 "트럼프 대통령이 각국 정상들 앞에서 1시간 넘게 연설하며 자신의 정책을 강의했다"라며 "그러나 허위 주장이 가득하고, 특히 온실가스 배출이 지구 온난화를 초래했다는 과학적 합의와 압도적으로 상충된다"라고 지적했다.