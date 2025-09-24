일본 자민당 총재 후보들 '외국인 때리기' 한목소리

큰사진보기 ▲고바야시 다카유키 전 경제안보담당상 모테기 도시미쓰 전 자민당 간사장, 하야시 요시마사 관방장관, 다카이치 사나에 전 경제안보담당상, 고이즈미 신지로 농림수산상이 2025년 9월 22일 일본 도쿄에서 열린 자민당 총재 선거 캠페인의 시작에서 연설을 마친 후 포즈를 취하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

일본 집권 자민당 총재 선거에서 양강 구도를 형성하고 있는 다카이치 사나에 전 경제안보담당상(왼쪽)과 고이즈미 신지로 농림수산상

일본 집권 자민당 차기 총재 선거전에서 외국인 정책이 주요 쟁점으로 떠오르고 있다.선거에 나선 후보들은 23일 열린 소견 발표 연설 및 토론회에서 외국인에 대한 규제를 강화하겠다는 공약을 내세웠다.첫 연설자로 나선 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상은 "결속하는 일본, 분열이 아니라 조화가 자민당의 목표이지만 최근 규칙을 지키지 않는 일부 외국인 때문에 국민의 불안이 커지고 있다"라고 주장했다.또한 "외국 세력의 가짜 정보에 일본의 민주주의가 침범되고 있다"라며 "이를 처벌할 형사법을 만들어 민주주의를 지키겠다"라고 강조했다.그는 연설 후 공개 토론회에서도 "출입국 관리를 포함한 외국인 정책을 엄격하게 하고, 외국인에 의한 안보상 중요 토지나 주거용 부동산 취득의 규제도 강화할 것"이라며 "이민에는 반대한다. 가능하면 외국인에게 의지하지 않는 사회 구조를 만들고 싶다"라고 밝혔다.모테기 도시미쓰 전 간사장도 "법치국가로서 국민의 안전을 보호한다는 관점에서 불법 외국인 제로를 목표로 할 것"이라며 "법을 지키지 않는 외국인에 대해서는 엄격하게 대응하고 싶다"라고 말했다.또한 "외국인이나 외국 자본에 의한 토지 매수로 지역 사회의 우려가 커지고 있다"라며 "이를 확실하고 투명하게 관리하며, 부당한 문제에 대해서는 강력히 처벌하겠다"라고 밝혔다.양강 후보로 꼽히는 다카이치 사나에 전 경제안보담당상은 연설의 절반가량을 외국인 정책에 할애했다.그는 연설 시작부터 자신의 고향이자 지역구인 나라현 나라시에서 외국인이 지역 명물인 사슴을 발로 걷어차거나 때린다면서 "일본인의 마음을 짓밟고 기뻐하는 외국인 관광객이 온다면 무언가를 해야 한다"라고 주장했다.<도쿄신문>은 이와 관련해 "최근 나라시에서 몇몇 사람들이 사슴을 발로 차는 동영상이 온라인에 확산돼 논란이 일었지만, 외국인 관광객인지는 확인되지 않았다"라고 지적했다.다카이치 전 경제안보담당상은 "외국에서 관광객이 많이 오는 것은 기쁜 일이고, 일본의 산업에는 사람이 부족해 외국인 근로자가 필요한 곳이 있는 것은 맞다"라면서도 "그렇다고 해도 이런 일은 천천히 진행하지 않으면 문제가 생긴다"라고 말했다.그러면서 "외국인과 서로 따뜻하게 배려하며 함께 살아갈 수 있는 길이 무엇인지 처음부터 다시 고민할 것"이라며 "문화를 비롯해 우리와 모든 것이 다른 사람들을 한데 묶어 넣는 정책을 다시 생각하고, 경제적인 이유로 일본에 와서 난민이라고 주장하는 외국인은 돌려보낼 것"이라고 강조했다.또 다른 양강 후보인 고이즈미 신지로 농림수산상도 "외국인 불법 취업이나 지역 주민과의 마찰, 치안 악화 등이 불안으로 이어지는 현실이 있다"라며 "이런 불안을 하나씩 해결하기 위해 외국인 문제에 관한 사령탑 기능을 강화하고 종합적인 대책을 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.하야시 요시마사 관방장관은 이날 5명의 후보 가운데 유일하게 외국인 정책에 관한 발언을 하지 않았다.<아사히신문>은 "작년 9월 자민당 총재 선거에서는 외국인 정책이 주요 쟁점이 아니었지만, 올해 7월 참의원(상원) 선거에서 '일본인 퍼스트'를 내건 우익 성향 참정당이 약진하면서 분위기가 달라졌다"라고 분석했다.<도쿄신문>도 "반이민 정책을 내세운 참정당에 자민당 지지층이 유출된 것으로 보고 보수층을 잡기 위한 발언으로 보인다"라면서도 "야권은 '외국인에 대한 편견을 조장한다'고 비판했다"라고 전했다.퇴진을 선언한 이시바 시게루 총리는 이날 기자들에게 "지난 1년간의 정책은 모두 함께 땀 흘리고 힘을 쏟아 만든 것"이라며 "기본적으로 이를 계승하는 후보가 새 총재로 선출되었으면 좋겠다"라고 말했다.이와 관련해 일본 언론은 이시바 총리가 구체적인 이름은 거론하지 않았으나, 내각에 몸담았던 고이즈미 농림수산상이나 하야시 관방장관을 지지한 것이라고 풀이했다. 자민당 총재 선거는 내달 4일 치러진다.