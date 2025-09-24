이현 교육비서관 내정 '반대성명서'가 놓친 것들

이현 충남기록원 이사장이 대통령실 교육비서관으로 내정됐다는 소식이 알려지자, 지난 8일 전교조, 좋은교사운동, 사교육걱정없는세상 등 진보 교육계 단체들은 즉각 반대 성명을 발표했다.
대통령실 대변인이 내정 사실을 부인했지만, 9일에는 '대통령실 이현 교육비서관 내정 철회 촉구 긴급 교육시민행동' 소속 39개 단체가 규탄 기자회견을 열었다.
9월 11일에는 42개로 늘어난 단체가 "내정 철회를 대통령실의 공식 입장으로 받아들인다"며 상황을 주시하겠다는 후속 입장을 밝혔다.
진보 교육계를 대표하는 이들의 우려를 이해한다. 수시 학생부 종합전형(아래 학종 전형)보다 정시 수능에 무게를 두는 이현 이사장의 과거 발언에 화가 났을 법하다. 그러나 학종 전형이 교육 불평등 해소의 대안이 될 수 없다는 점은 이미 다양한 분석과 통계에서 확인된 바 있다.
학종 전형과 교육 불평등 해소의 착시
2008년 이명박 정부 시절 도입된 입학사정관 전형은 2015년 박근혜 정부 들어 학종 전형으로 강화되며 대입의 중심축이 됐다. 이 과정에서 일반고 전교 1등 학생도 서울대에 합격하는 지역 균형 선발 수시 전형이 교육 불평등 해소라는 기대를 낳았다.
그러나 이현 이사장이 <오마이뉴스>에 연속 기고한 '학종의 거짓말
(https://omn.kr/2ffnw
)'에서 통계자료와 분석을 보면, 일반고 전교 1등의 서울대 합격 사례는 착시 현상에 불과하다. 학종 전형이 수능보다 교육 불평등을 해소한다는 주장이 거짓임이 드러난 것이다.
무엇보다 정시 수능보다 수시 전형으로 인한 사교육비가 폭발적으로 증가한 것으로 나타났다. 학종 전형이 처음 공식 도입된 2015년에는 사교육비가 약 17조 8천억 원이었으나, 2024년에는 29조 2천억 원으로 크게 늘어났다. 영어, 수학, 국어 순으로 사교육비 지출이 컸다.
문제는 오늘날 학종 전형이 당초 도입 취지와 달리 껍데기만 남았다는 사실이다. 추천서, 자기소개서에 이어 소논문도 폐지되었다. 심지어 학생의 진로 희망 분야, 독서 활동, 봉사활동, 자율 동아리 활동 역시 평가에 반영되지 않는다. 수상 기록도 학기당 1개만 반영하다가 지금은 아예 반영하지 않는다. 결국 남은 평가 요소는 교과 성적과 과목별 세부능력 특기사항뿐이다.
이처럼 유명무실하게 퇴색한 학종 전형은 사회 정의가 무너진 사회에서 교육 정의 또한 무너질 수밖에 없음을 여실히 보여준다. 실제로 입학사정관 전형의 원조격인 미국에서도 '위선의 인간을 양산한다'고 비판이 제기된 바 있다.
반대성명서의 문제점을 살펴보자. 먼저 능력으로 1타 강사 자리에 올라 부를 축적한 이력을 도덕적으로 비난하는 것은 적절치 않다. 이현 이사장은 사교육을 통해 축적한 부를 개인의 이익이 아니라 공공적 교육개혁에 투입해 왔다.
그는 25년째 학술지 <교육비평> 발행인으로 활동하며, 재정적 지원을 아끼지 않고 있다. <교육비평>은 학교 현장의 고충을 조명하고, 교육개혁을 모색하는 다양한 경험과 이론을 담아왔다. 이를 바탕으로 우리 교육이 나아갈 방향을 전망하는 계기를 마련해 주었다.
2017년 발표한 논문 '고교학점제에 대한 비판적 고찰과 대안의 모색'에서 이현 이사장은 "준비되지 않은 고교학점제는 입시 준비에 최적화된 교육과정으로 변질될 수 있다"며 "대학입시의 발본적 개혁이 수반되지 않은 고교학점제는 재앙에 가까울 수 있다"고 경고했다.
그의 우려는 일부 현실이 되었다. 실제로 고교학점제가 적용되기 시작한 올해, 학교 현장에서는 과목 선택과 평가 방식, 인력 부족 문제 등으로 혼란이 계속되고 있다. 다만 그의 주장 가운데 '대입 제도가 복잡할수록 사교육이 극성을 부린다'는 지점은 재고할 필요가 있다.
이 이사장은 학종 전형처럼 복잡한 대입 제도가 사교육을 키운다고 보고, 대입은 단순화돼야 한다고 강조했다. 언뜻 보면 맞는 말이지만 틀렸다. 대입제도가 단순해져도 취약한 복지제도와 경쟁사회가 지속되는 한 사교육비는 계속 증가할 것이기 때문이다.
교육개혁과 사회개혁의 병행 필요성
실천교육교사모임 성명서처럼 이현 내정자를 인정하되 초기 교육격차 해소를 위한 '학생맞춤형통합지원법'이 제대로 구현되는지를 "엄격한 잣대로 지켜보겠다"는 입장을 밝혔어야 했다. 교육개혁의 본질은 교육 불평등을 해소해 평등한 사회를 실현하고, 성숙한 시민성을 기르는 데 있다. 이를 위해서는 교육제도 개혁과 함께 사회 구조 개혁이 병행되어야 한다.
핀란드의 사회주택처럼 주거권이 보장되고, 프랑스나 독일처럼 대학 무상교육이 보장된다면 입시 경쟁이 극단으로 치닫진 않을 것이다. 수능 제도 역시 논술형 절대평가 자격고사로 전환된다면, 공교육 정상화를 향한 실질적인 진전이 가능할 것이다.
덧붙이는 글 | 글쓴이는 1989년 전교조 해직교사로 정년 퇴직 후 현재 '학교시민교육교원노동조합' 조합원으로 활동 중입니다.