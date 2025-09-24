6개월 만에 다시 만난 아롱이, 눈물이 뱅그르 돌았다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"아이고,아롱아, 여기 네 집 맞나?"

사람과의 인연만 질긴 게 아니다. 사라졌던 우리 집 아롱이가 6개월 만에 지난 22일 집으로 돌아왔다.지난 주말, 외출 후 돌아와 쉬고 있는데 누군가 현관문을 똑똑 두드렸다. 나가봤더니 집 나간지 오래된 아롱이 이야기를 꺼냈다.이야기인 즉슨 마당 냥이(고양이)들 돌보는 일을 하다 보니 유기동물 보호소를 자주 드나들었는데, 거기에 아롱이가 있는 걸 몇 달 전부터 알고 있었다고 한다. 이야기 해주러 온다는 게 너무 바쁘게 지내다 보니 자꾸 까먹었다는 것이다. 오늘 갑자기 다시 생각이 나서 이제라도 이야기 해줘야겠다 싶어 왔다고 했다. 보여주는 사진 속 개는 우리 집 아롱이가 맞았다.일은 급물살을 탔다. 유기견 보호소에 알아보니 보통은 보름이 지나 주인이 찾아오지 않으면 안락사를 시키게 된단다. 아롱이는 다행히 임시보호를 해준 이가 있었다고 했다. 다음날 유기견보호소에서 남편이 아롱이를 찾아 데리고 왔다. 퇴근 후 집 앞에 차를 주차하니 아롱이는 부리나케 제 집에서 뛰어나와 필자를 보며 반갑다고 난리가 났다.뱅그르 뱅그르 도는 아롱이를 보니 '세상에 이런 인연이 또 있을까' 싶어 무섭도록 다시 이어지는 이 인연 앞에 눈물이 뱅그르 돌았다.말 건네니 알아듣는지 못 듣는지 연신 꼬리만 흔들어댔다.집안에서 개를 키우는 집들이 많다 보니 우리 집처럼 마당에서 키우는 모습을 간혹 안타까워 하시는 분들이 계셨다. 우리가 집을 비우면 옆 아파트에 사시는 어떤 아주머니가 아롱이 목줄을 풀어줘 버리고는 했다. 줄이 풀린 아롱이는 잡으려 해도 잡히지 않고 온 동네를 뛰어다니다 실컷 놀고는 짧게는 반나절, 길게는 이틀을 돌아 다니다 오는 일이 반복되고 있었다. 그날도 아롱이는 목줄이 풀려 뛰어다니고 있었다. 주변을 맴돌며 불러도 들은 척도 않았다. 저녁이 되어도 아침이 되어도 며칠이 지나도 오지 않았다. 그렇게 6개월이 넘는 시간이 지나갔다.아롱이를 유기견보호소에서 다시 데려오면서 입양 절차를 밟아 찾아 오게 되었다. 입양 전 동물사랑배움터 교육도 받았다. 외장형 칩을 목줄에 걸어두었다. 소 잃고 외양간 아니 개집을 고친 건지도 모르겠다.이 정도면 아롱이와 우리 가족과의 인연은 놓으려야 놓을 수 없는 인연이다. 죽은 줄 알았던 아롱이는 늘 그 자리에 쭉 있었다는듯, 아무 일 없는 듯 다시 그 자리서 지낸다. 쳐다보면 웃음이 자꾸 난다. 질기디 질긴 아롱이와의 인연, 질긴 사랑 덧대어 반려견으로 오래도록 이어갈 수 있으리라는 기대에 부푼다. 아롱이 녀석, 똥 무더기가 엄청 커졌다.