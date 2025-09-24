제주 부모의 비밀 아지트, 비 오는 주말도 문제 없어요

"아… 내일 토요일인데 또 비 온대. 이번 주말은 어디로 가야 하지?"

큰사진보기 ▲생약누리생약누리 전시관 로비에 들어서면 보이는 생약나무(위), 아이들이 스스로 즐기는 생약의 숲 체험공간(아래) ⓒ 이현숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲생약누리 2층 체험관(왼쪽), 엘리베이터에도 묻어나는 생약의 활용(오른쪽) ⓒ 이현숙 관련사진보기

제주살이를 시작할 때 나는 주말마다 숲과 바다를 누비며 아이들이 마음껏 뛰노는 장면을 상상했다. 하지만 현실은 달랐다. 햇빛이 강하면 아이들이 금세 지치고, 비라도 오면 집 안에서 종일 두 아이와 씨름해야 했다. 로망은 어느새 피로로 변해갔다.그러던 지난 주말, 궂은 날씨에도 망설임 없이 발길을 향한 곳이 있다. 내가 '치트키 같은 비밀 아지트'라 부르는 서귀포 돈내코 계곡 근처의 '생약누리'다. 예전에도 몇 차례 다녀왔지만, 주말 날씨가 내 마음 같지 않을 때마다 결국 다시 찾게 되는 곳. 날씨와 상관없이 아이들과 시간을 채울 수 있는 몇 안 되는 공간이 바로 이곳이다.생약누리는 생약 전문 전시관으로, 식품의약품안전처에서 2023년에 개관한 복합문화 공간이다. 개관 2년이 채 안 돼 아직 관광객에게 덜 알려져 있다. 그래서인지 주말에도 붐비지 않고, 체험 프로그램 예약도 비교적 수월하다.안에 들어서면 의외의 풍성함이 기다린다. 약용 식물을 주제로 한 전시관, 월별 체험 프로그램, 아이 눈높이에 맞춘 미디어 전시, 옥상 정원까지. 아이와 함께라면 반나절은 부족하지 않을 만큼 알차다. 무엇보다 실내 공간이라 날씨 영향을 덜 받는다는 점이 크다. 매번 날씨에 발목 잡히던 제주살이의 주말, 그 피로를 덜어주는 공간이 바로 이곳이었다.이번 9월 생약누리 내 체험공간인 생약 공방에서 진행 중인 프로그램은 '생약꽃 종이접기'다. 동백나무와 국화 등 약용 식물의 특징을 배우고, 색종이로 그 꽃을 직접 접어보는 활동이다.지난 주말, 나와 아이들도 이 프로그램에 참여했다. 6세 아이는 종이접기를 좋아하긴 했지만 이렇게 오랫동안 집중할 줄은 몰랐다. 무려 50분 동안 의자에 앉아 종이만 바라보며 꽃잎을 접어내는 모습이 놀라웠다. 옆자리에서는 60대 할아버지가 손주와 함께 활짝 웃으며 꽃을 완성하고 있었다. 나는 3살 막내의 작품까지 챙기느라 손이 열 개라도 모자랐지만, 그마저도 즐겁게 느껴졌다.이 시간은 단순히 종이접기가 아니었다. 아이와 부모, 조부모까지 세대가 한자리에 모여 같은 주제를 두고 배우고 웃는 경험, 그 자체가 소중했다.체험이 끝난 뒤에는 전시장으로 발걸음을 옮겼다. 가장 먼저 만난 공간은 '생약의 숲' 미디어 체험실. 화면에 몸을 비추면 아이의 움직임을 따라 숲 속에 꽃이 피어나고 동식물이 나타난다. 3살 막내가 가장 좋아했던 공간이다.이후 이어진 생약표본실은 또 다른 매력을 줬다. 아이들은 스쳐 지나갔지만, 함께 간 60대 아버지는 안경을 코끝에 걸치고 300여 점의 표본을 꼼꼼히 살펴봤다. 현미경으로 압착 표본을 직접 들여다보는 체험은 아이들의 과학적 호기심까지 자극했다. "이게 바로 약재구나"라는 말이 절로 나왔다.2층에 올라가니 아이들의 눈이 반짝였다. 종이에 색칠한 캐릭터가 스크린 속에서 움직이는 활동이 기다리고 있었기 때문이다. 대표 생약 6종을 캐릭터화해 아이들의 흥미를 끌었는데, 6세 아이는 6개 캐릭터를 모두 색칠하겠다며 크레파스를 놓지 않았다. 그 사이 나는 옆에 마련된 차 시음 코너로 향했다. 결명자차가 준비돼 있어 부모들이 잠시 숨을 고를 수 있었다.마지막으 간 곳은 옥상 정원이었다. 날씨가 화창한 날에는 남쪽으로는 바다, 북쪽으로는 한라산이 한눈에 펼쳐진다. 포토존이 마련돼 있어 가족사진을 남기기도 좋았다. "날씨가 궂으면 체험, 맑으면 풍경까지"라는 말이 실감 났다.생약누리는 가족 단위 여행객이라면 날씨 때문에 일정이 꼬였을 때 반나절을 보내기 좋은 곳이다. 특히 세대가 함께 참여할 수 있는 프로그램이 많아 아이와 부모, 할아버지, 할머니까지 모두 만족할 수 있다.나에게 생약누리는 단순한 체험관이 아니다. 궂은 날씨마다 주말을 구해주는 제주 로컬의 숨은 명소, 그리고 아이들과 함께하는 또 다른 로망의 무대다. 관광객에게는 새로운 명소일지 몰라도, 나에게 생약누리는 주말을 버티게 하는 비밀 아지트다. 이곳에서 쌓인 체험의 시간이, 제주살이를 살아내는 나만의 풍경이 된다.