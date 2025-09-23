국제연안정화의 날, 마산만 해양쓰레기 정화활동

AD

마산만 특별관리해역 민관산학협의회(위원장 이찬원)는 마산지방해양수산청, 창원해양경찰서와 함께 오는 25일 '2025년 국제연안정화의 날'을 맞아 마산만 가포신항 관리부두 - SK부두 사이 조간대에서 대규모 해양쓰레기 정화활동을 실시한다고 밝혔다.'국제연안정화의 날'은 매년 9월 셋째 주에 전 세계적으로 진행되는 대표적인 해양환경 보전 캠페인으로, 단순히 쓰레기를 수거하는 데 그치지 않고 수거된 쓰레기의 종류와 발생 원인을 조사해 시민과학으로서의 의미도 지니고 있다.창원은 318km의 해안선을 가진 대표적인 해양도시로, 특히 마산만은 국가 정책인 연안오염총량관리제가 시행되는 특별관리해역이다.이번 행사에는 한화에어로스페이스, 해성디에스, 세아창원특수강 등 지역 기업과 마산지방해양수산청, 창원해경 및 자원봉사자들이 함께하며, 약 120여 명이 참여할 예정이다.이찬원 위원장은 "해양쓰레기 문제는 단순한 미관상의 문제가 아니라 생태계와 우리의 삶에 직결되는 심각한 환경 현안"이라며, "이번 국제연안정화의 날 행사를 통해 시민들이 해양쓰레기 발생 원인을 되돌아보고 생활 속 실천을 이어가는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.