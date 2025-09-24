"청소년 스마트폰, 내려놓자" 국회에 모인 학부모·교사·학생들

큰사진보기 ▲24일 오후 서울 여의도 국회의원회관 제3세미나실에서 열린 ‘청소년 스마트폰 프리 운동, 왜 어떻게 할 것인가?’ 토론회 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲24일 오후 서울 여의도 국회의원회관 제3세미나실에서 열린 ‘청소년 스마트폰 프리 운동, 왜 어떻게 할 것인가?’ 토론회회에서 패널들이 토론하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

청소년 스마트폰 과의존 문제를 사회적 의제로 삼고 해법을 모색하는 토론회가 국회에서 열렸다.지난 8월 27일 국회는 초·중·고등학교에서 수업 중 스마트기기 사용을 원칙적으로 금지하고, 교내 소지·사용도 학칙에 따라 제한할 수 있도록 하는 '초·중등교육법' 개정안을 통과시켰다. 이러한 변화 속에서 열린 이번 토론회는 법 개정의 취지를 현장에서 어떻게 실천할지를 논의하는 자리였다.24일 오후 서울 여의도 국회의원회관 제3세미나실에서 열린 '청소년 스마트폰 프리 운동, 왜 어떻게 할 것인가' 토론회는 김준혁 더불어민주당 의원(경기수원시정)과 강경숙 조국혁신당 의원(비례)이 공동 주최하고, 청소년스마트폰프리운동본부·마포교육위원회·한국청소년단체협의회가 주관했다.김준혁 의원은 축사에서 "스마트폰은 편리하지만 집중력 저하, 학습 결손, 정서 불안 등 심각한 부작용을 낳는다"며 "아이들에게 더 소중한 가치를 보여주자"고 강조했다. 강경숙 의원도 "이 운동은 단순한 금지가 아니라 청소년이 진정한 소통과 창의적 사고를 회복하는 길"이라고 말했다.안민석 전 의원은 "미국과 유럽은 이미 일부 학교에서 스마트폰 사용을 금지를 시작했는데, 한국은 청소년 의존율이 (OECD)세계 1위임에도 대책이 없었다"라며 "그래서 국회에서 스마트폰 프리 운동 깃발을 들게 됐고, 관련 법안도 통과됐다. 오늘은 학생, 학부모, 정치인이 함께 국회에서 이 운동의 시작을 공식 선언한 날"이라고 덧붙였다.이동현 청소년스마트폰프리운동본부 공동대표(평택대 총장)는 "OECD 국가 중 청소년 스마트폰 과의존율 1위라는 현실은 더 이상 방치할 수 없는 사회적 경고"라며 "사회 전체가 함께 책임져야 한다"고 호소했다. 한국청소년단체협의회 고명진 회장은 "발달 단계별로 차별화된 접근이 필요하다"며 해외 사례를 들어 균형 잡힌 대응을 강조했다.발제에 나선 장준호 경인교대 교수는 최근 개정된 초·중등교육법 제20조의5를 분석하며 "수업 중 금지와 교내 허용 규정이 충돌한다"며 초등학교 단계에서의 원칙적 금지와 보완 입법의 필요성을 주장했다. 이어 이준원 전 덕양중학교 교장은 "법과 제도도 중요하지만, 학교와 가정에서 당장 실천할 수 있는 대안이 필요하다"며 생활협약과 대체 활동, 학생 자율 참여를 제안했다.토론에서는 교사·학부모·학생이 차례로 현실적인 목소리를 전했다. 이한섭 전교조 정책실장은 교사 72% 이상이 법적 규제를 지지한다는 설문을 소개하며 "교내 스마트폰 사용은 집중력 저하와 교권 침해로 이어진다"고 지적했다.김진영 교총 부회장은 "학교 현장의 어려움을 반영한 제도적 뒷받침"을 요구했다. 또한 서울대 수석 입학자 김유진 학생과 정현고 송준서 학생은 스마트폰 없는 생활 경험담을 들려주며 청중의 공감을 얻었다.한편, 이번 토론회는 법과 제도적 장치뿐만 아니라, 가정과 학교 현장에서의 실천 방안까지 함께 논의한 종합적인 장이 됐다. 참가자들은 '스마트폰보다 더 소중한 가치'를 사회적 합의로 확산해 나가며, 청소년이 책과 대화, 또래 관계 속에서 건강하게 성장할 수 있도록 공동 책임을 다하겠다고 다짐했다.