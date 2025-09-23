"주민의 목소리에 귀 기울일 때 답이 보인다"

큰사진보기 ▲“소상공인·교육·봉사 현장을 두루 거쳐온 최재훈 회장이 23일 논산시 내동 모 카페에서 지역사회에 대한 생각을 나누고 있다.” ⓒ 서준석 관련사진보기

"논산의 소상공인들은 지역경제의 버팀목입니다. 위기 상황을 함께 겪으며 행정과 시민이 긴밀히 이어져야 한다는 걸 절실히 느꼈습니다. 결국 경제도 결국 사람의 문제라는 걸 확인했습니다."

"학부모, 교사, 지역사회가 더 유기적으로 연결되어야 합니다. '마을이 아이를 키운다'는 말은 단순한 구호가 아닙니다."

"저는 늘 듣는 것이 반이라고 생각합니다. 주민 한 분 한 분의 이야기에 귀 기울이다 보면 자연스럽게 답이 보입니다. 소통은 말보다 경청에서 시작된다고 믿습니다."

"세대마다, 계층마다 다르지만 공통적으로 원하는 건 존중받고 싶다는 겁니다. 지역사회가 서로 존중하며 나아가면 갈등보다 협력이 훨씬 커진다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲"최재훈 회장은 미소 속에 담긴 진심으로 '성실함으로 기억되고 싶다'는 소신을 밝혔다."

"가진 건 많지 않으셨지만 늘 이웃을 먼저 챙기셨습니다. 그 삶의 태도가 제 안에 자리 잡은 것 같습니다."

"크게 앞서서 나서기보다 조용히 뒤에서 밀어주는 사람, 지역을 조금 더 따뜻하게 만드는 사람이 되고 싶습니다."

충남 논산시 곳곳의 현장에서 주민들과 호흡하며 묵묵히 지역 활동을 이어온 인물이 있다. 최재훈(48) 논산시 새마을직장 협의회장이다.그는 논산계룡학교운영위원장 협의회장, 논산계룡교육청 미래교육 자문위원, 논산시 소상공인연합회 활동 등 여러 직책을 맡아 오며 지역의 다양한 현안을 가까이에서 경험해왔다."작은 힘이 모이면 큰 변화를 만든다고 믿습니다. 봉사활동이나 나눔 현장에서 주민들과 함께 웃을 때, '함께 사는 가치'가 무엇인지 실감합니다."최 회장은 현장 경험 속에서 '사람과 사람을 잇는 연결'이 가장 중요한 자산이라고 강조했다.논산시 컴퓨터 관련 사업을 하고 있는 그는 코로나19 이후 지역 상인들의 고충을 피부로 느꼈다.교육 분야에서도 그는 꾸준히 목소리를 내왔다. 논산계룡학교운영위원장 협의회와 미래교육 자문위원 활동을 통해 "아이들이 행복해야 지역의 미래가 밝다"는 소신을 드러냈다.앞으로의 과제에 대해 그는 "주민들이 생활 속에서 체감할 수 있는 작은 변화"를 가장 먼저 꼽았다.소통 방식 역시 남다르다.그는 논산의 미래 키워드를 묻는 질문에는 주저 없이 '함께'라는 단어를 꺼냈다.최재훈 회장의 삶의 태도에는 개인적 가치관이 깊이 배어 있다. 좌우명은 '작은 것도 소홀히 하지 말자'다. 존경하는 인물로는 부모님을 꼽았다.인생에서 가장 감명 깊게 읽은 책은 박경리 작가의 대하소설 '토지'다. 그는 "세대를 넘어 이어지는 삶 속에서 공동체와 역사의 의미를 느꼈다"며, "저 또한 지역 속에서 뿌리내리는 삶을 살고 싶다"고 말했다.앞으로 주민들에게 어떤 사람으로 기억되고 싶으냐는 질문에 최 회장은 "아직 부족하지만 '성실함'이라고 불리면 가장 기쁠 것 같다"며 웃음을 지었다.