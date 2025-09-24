[주장] 유료방송 재허가 심사 폐지보다 실질적 규제완화가 먼저다

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 드가의 다큐멘터리 이야기에도 실립니다. 필자는 유료방송 PP채널에서 다년간 근무하였으며, 동국대 신방과에서 미디어 관련 박사학위를 받았으며, 조선대와 동국대에서 미디어 관련 강의를 하였다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 한민수 의원(더불어민주당)이 유료방송 시장의 경쟁력 제고를 위해 방송법과 IPTV법 일부개정법률안을 대표 발의했다. 급변하는 미디어 환경에서 광고매출 감소와 가입자 이탈 등 유료방송 시장이 직면한 위기를 타개하기 위함이다. 법안은 규제에서 자유로운 글로벌 OTT와의 불공정한 경쟁 환경을 개선하겠다는 목적을 밝히고 있다.이번 개정안의 핵심 내용은 종합유선방송사업자뿐만 아니라 위성방송사업자, 홈쇼핑 방송채널사용사업자에 대한 7년마다의 재허가·재승인 심사를 폐지하는 것이다. 대신, 그간 재허가 조건으로 부과해왔던 사항들인 방송사업자 간 공정한 계약 체결 의무, 표준계약서 활용 의무, 홈쇼핑 채널의 중소기업 상품 편성 의무, 그리고 사업자의 고품질 서비스 제공을 위한 자율 노력 의무 등을 법적 근거로 명확히 마련했다.실제로 과학기술정보통신부(아래 과기정통부)는 미디어 산업의 지속 가능 성장을 위해 최소·자율 규제 확대를 방침으로 삼았다. 업계에 따르면 과기정통부는 오는 28일 '유료방송 활성화 제도 개선방안'을 주제로 공청회를 열고, 전문가와 업계 관계자들의 의견을 청취할 예정이다. 그런데 단일 현안인 재허가 심사 폐지만을 다룬 의원 입법이 별도로 발의된 것은 다소 의아한 대목이다. 필자가 보기에 이 법안이 가져올 영향과 논리적 모순을 살펴보면, 순서가 잘못된 규제 개혁이라는 사실을 부인하기 어렵다.재허가 폐지가 행정 절차를 단순화할 수는 있다. 그러나 지금 가장 시급한 해법은 아니다. 지금 유료방송 사업자들을 옥죄는 것은 복잡한 행정 절차가 아니라, 시대에 뒤떨어진 '실질적인 규제'이기 때문이다.재허가 심사를 폐지하는 것은 단순히 유료방송 규제 완화를 넘어, 전체 방송 생태계에 더 큰 파장을 가져올 수 있다. 재허가 심사는 방송 사업자가 공적 책무를 제대로 이행하고 있는지 감시하는 마지막 안전장치다.이 법안이 통과되면 지상파, 종편 등 다른 매체의 규제 완화 요구가 거세질 위험이 크다. 이들 매체 역시 재허가 심사 제도를 유지하고 있는 상황에서, 유료방송만 그 의무에서 벗어나게 되면 형평성 문제가 불거질 것이다. 이는 방송의 공공성이라는 핵심 가치를 담보하는 장치를 완전히 해체하는 결과를 초래할 수 있다.이 법안은 또한 논리적인 모순을 안고 있다. 유료방송 사업은 그 공공성 때문에 정부의 엄격한 심사를 거쳐야만 시장에 진입할 수 있는 '허가제' 사업이다. 그런데 이 법안은 허가제는 그대로 유지하면서, 사업자가 그 허가 조건을 제대로 지키고 있는지 주기적으로 검토하는 재허가 심사만 없애겠다는 모순을 보이고 있다.재허가 심사는 단순히 행정 절차가 아니라, 사업자가 약속한 공적 책무를 제대로 이행하고 있는지 감시하고 사업을 영위할 기본적인 역량을 갖추었는지를 재검토하는 유일한 수단이다. 이는 마치 운전면허를 줄 때만 심사를 하고, 이후에는 정기적인 신체검사를 통해 운전 능력을 재검증하는 과정을 없애겠다는 것과 같다. 비록 법안이 사후 대책을 담고 있다 하더라도, 주기적인 심사 자체가 사라지는 것은 근본적인 공적 책임 담보 수단을 잃는 것과 다름없다.나아가 이러한 접근은 헌법상 '기회균등의 원칙'에 위배될 수 있다는 비판을 받는다. 허가제라는 높은 진입 장벽을 유지하면서 재허가 심사라는 공정한 경쟁 장치를 제거하는 것은, 사실상 기존 사업자에게만 무기한 사업권을 보장하는 것과 같다. 특히 홈쇼핑 채널의 경우, 막대한 송출 수수료를 지불하고 유료방송의 핵심 채널에 진입한 기존 사업자에게만 재허가 심사를 면제해주는 것은, 신규 사업자의 진입을 원천적으로 막고 공정한 시장 경쟁을 훼손한다는 점에서 위헌적 요소가 더욱 강하다.현재 국내 유료방송 시장은 OTT와 통신사의 IPTV에 밀려 고사 위기에 처해 있다. 특히 케이블TV(SO)는 지난해 부채비율이 91.7%까지 치솟을 정도로 경영난이 심각하며, IPTV 역시 글로벌 OTT와의 '기울어진 운동장' 속에서 경쟁력을 잃어가고 있다. 이러한 위기는 재허가 심사 때문이 아니다. 유료방송 시장의 활성화를 위해서는 순서가 잘못된 규제 개혁을 멈추고, 각 플랫폼이 겪는 핵심적인 고통부터 해소하는 차별적 접근이 필요하다.방송정책의 기본 철학인 '지역성 구현'의 마지막 보루를 케이블TV가 담당하고 있다. 지상파마저 광역화하고 있는 상황에서, 시·군·구 단위의 세밀한 지역 정보와 현안을 전달하는 유일한 매체는 케이블TV뿐이다. 따라서 케이블TV가 지역채널을 지속적으로 운영할 수 있도록 운영 부담을 줄여주는 현실적인 재정 지원책이 마련되어야 한다. 뿐만 아니라 지역채널에서 지역 소상공인을 위한 커머스 방송을 확대하는 방안 등도 검토되어야 한다. 이는 지역채널의 수익성을 높여 운영 부담을 덜어주는 동시에, 지역 경제 활성화에도 기여할 수 있는 일석이조의 효과를 낼 것이다.또한, 15개나 되는 의무전송채널은 케이블TV의 주파수 대역폭을 심각하게 잠식하여 채널 구성의 자율성을 해치고, 최소채널 상품 구성에도 걸림돌이 되고 있다. 이미 대체 서비스인 IPTV가 있는 상황에서 지역 서비스인 케이블TV에만 과도한 의무를 부과하는 것은 불합리하다. 이와 함께 8VSB(케이블 방송의 단방향 송출 방식) 송출 의무를 자율에 맡겨 기술 경쟁력을 만회할 수 있게 해야 한다. 마지막으로, 가장 기본적이고 저렴한 최소채널 상품에 대한 경직된 요금 승인제를 폐지하여 시장 자율성을 높여야 한다.IPTV가 OTT와 경쟁하려면 '규모의 경제'를 실현하고 콘텐츠 투자 역량을 키워야 한다. 하지만 IPTV는 전체 유료방송 시장 점유율 33.3%로 제한된 규제에 묶여 다른 사업자를 인수합병하는 등 덩치를 키울 수 없다. 이는 시장 1위 사업자인 KT를 비롯해 다른 사업자들이 경영난에 처한 케이블TV 사업자를 인수하는 것을 근본적으로 막고 있다. 케이블TV 입장에서는 잠재적 구매자가 SK와 LG로 국한되어 협상력이 약화되고 인수합병을 통한 생존 기회마저 박탈당하는 결과를 낳고 있다.이러한 기준은 일반적인 공정거래법상의 독과점 규제보다 훨씬 엄격하다. 공정거래법은 특정 사업자의 시장점유율이 50% 이상이거나, 3개 이하의 사업자의 점유율 합계가 75% 이상일 경우를 '시장 지배적 사업자'로 추정하여 규제한다. 재허가 심사 폐지보다는 이 규제를 재고하는 것이 유료방송 시장의 장기적인 경쟁력에 훨씬 도움이 된다.방송의 공공성도 감안하면서 유료방송 시장의 진짜 문제를 해결하려면 사업자가 원하는 걸 다 수용할 것도 아니며, 겉보기만 좋은 행정 절차 간소화에 매달릴 것이 아니다. 가장 시급하고 본질적인 문제인 케이블TV의 고유 부담과 유료방송 시장의 점유율 규제를 먼저 해소해야 한다. '재허가 심사' 폐지는 가장 마지막에 논의해야 할 문제다. 정부와 국회가 진정으로 방송산업의 글로벌 경쟁력을 원한다면, 절차적 개혁이 아니라 구조적 개혁부터 시작해야 한다.