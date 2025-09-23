중국 경제·물류 중심 충칭과 MOU 맺은 김동연 "실질적인 성과 기대"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 23일 오후 중국 충칭시내 호텔에서 후엉화 충칭시장 등 지도부와 면담을 가졌다. ⓒ 경기도 관련사진보기

중국을 순방 중인 김동연 경기도지사가 23일 세계에서 가장 큰 도시 중 하나인 충칭(重慶)시와 우호협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 중앙정부가 직접 관할하는 중국의 4개 직할시 가운데 톈진에 이어 두 번째이고, 경기도가 중국 중서부 지역과 맺는 최초의 교류 관계다. 김동연 지사는 이번 출장길에서 상하이와도 MOU를 체결할 예정이어서, 베이징을 제외한 중국의 직할시를 모두 파트너로 삼게 됐다.무엇보다 충칭시가 중국 경제·물류의 중심지라는 점에서 이번 MOU를 통해 경기도가 신성장 거점을 마련했다는 분석이다. 충칭은 GRDP(지역총생산) 4,477억 달러(약 623조, 경기도 594조 원)로 중국 도시 중 4위에 해당하고, 성장률은 5.7%에 이른다.특히 자동차, 전자, IT, 스마트제조 산업 등이 발달해 SK하이닉스, 포스코, 한국타이어 등 많은 한국기업이 진출해 있다. 최근에는 신에너지 차, 로봇, 바이오 같은 신산업을 적극 육성 중이다. 경기도는 이번 MOU를 통해 양측간 무역 촉진, 투자 협력 등에서부터 전방위적인 문화적·인적 교류 확대를 기대하고 있다.앞서 경기도는 이재명 대통령이 경기도지사일 때인 지난 2017년 한국 지방정부 중 유일하게 충칭에 경기비즈니스센터(GBC)를 설치하고 협력 기반을 확대해 왔다. 그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 우호협력 관계를 맺는 데까지는 나아가지 못했는데, 김동연 지사가 이번 MOU로 열매를 맺게 됐다.김동연 지사는 이날 후헝화(胡恒華) 충칭시장 등 지도부와 만나 MOU를 체결한 뒤 "충칭시와 우호협약을 맺게 돼 기쁘다"면서도 "(오늘 협약식이 단순히) 서명만 하는 형식적인 행사로 그치는 것을 원치 않는다"고 말했다. "'사인을 하는 세리머니'가 아니라 실질적인 성과를 내는 계기가 되길 기대한다"는 것이다.김 지사는 "실질적인 협력 관계가 만들어지길 바라는 마음을 담아 도를 견제하는 역할의 (김진경) 도의회 의장을 한국 문화에서는 이례적으로 모시고 왔고, 경기도의 대표적 AI 기업인들과도 함께 왔다"고 설명했다. 후헝화 충칭시장은 김 지사의 발언을 메모하면서 공감의 뜻을 나타냈다.후 시장은 "훌륭한 제안에 전적으로 동의하고, 공감한다"면서 "양 지역 발전을 위해 저희도 함께 손잡고자 한다"고 화답했다. 후 시장은 "실무팀을 구성해 실속있게 하자"고도 했다. 김 지사에 앞서 한 인사말에서 후 시장은 "김동연 지사 일행을 진심으로 환영한다"면서 "한중 양국은 중요한 협력 동반자"라고 강조했다.충칭은 독립시(도나 주 같은 행정구역에 속해있지 않고 동급 권한을 부여받은 특수시) 가운데 세계에서 가장 넓은 면적(82,403㎢)을 가진 도시 중 하나로 알려져 있다. 도시 하나가 웬만한 작은 나라보다는 크고, 대한민국의 80%에 해당한다. 인구도 무려 3,200만 명이나 된다.경기도는 그런 충칭과 ▲경제통상·과학기술·교육·문화·관광·도시관리·정보통신·환경보호·보건의료·노인복지·중소기업 지원 등 분야에서 교류 협력을 추진하고, ▲대표단 상호 방문, 서한 교류 등 대화와 소통을 상시 추진하며, ▲상대 도시가 개최하는 국제행사 등에 적극 참가하는 데 합의했다.경기도-충칭 간 우호협력 MOU와 함께 도는 2건의 분야별 업무협약(MOU)을 추가로 체결했다.경기도경제과학진흥원(원장 김현곤)과 충칭시 상무위원회는 한중경제우호협력센터를 설립해 기업과 주민, 청년, 공공기관 등의 협력 창구로 운영하기로 했다.또한 경과원과 자동차 산업의 주요 진지로 불리는 충칭시 량장신구(兩江新區)관리위원회는 AI. 바이오, 청년인재 취업 등 분야에서 교류 협력을 심화하기로 했다. 량장신구는 중국 국가급 신구 3곳 중 하나로 대외 개방의 핵심 거점 역할을 하는 곳이다. 자동차 산업 외에 IT·바이오·의료 산업도 발달했다.김동연 지사는 이날 경기도와 충칭의 닮은 점을 조목조목 언급해 중국 측에게서 공감을 얻어냈다.김 지사는 "충칭처럼 경기도는 대한민국에서 가장 큰 도이자 GRDP도 거의 비슷한 수준"이라면서 "교통도 수도 서울을 감싸면서 바다를 끼고 있는 요충지라 중국의 허브인 충칭과는 공통점이 많다"고 말했다. 김 지사는 또 "산업 측면에선 더욱 유사한 점이 많다. 경기도는 전통 제조업을 포함해 AI를 비롯해 모든 첨단 산업이 모여있는 대한민국 경제와 산업의 심장이라고 해도 과언이 아니다"면서 "충칭시와는 산업과 발전 내용이 흡사할 뿐 아니라 서로 보완할 수 있는 점이 많다"고 설명했다.이번 해외 출장에서도 김동연 지사 특유의 '스몰토크'가 촉매제 역할을 했다.김 지사는 "충칭이 촉나라 때의 유비(劉備)가 돌아가신 백제성(白帝城)이 위치한 곳이고, 아름다운 자연을 가지고 있는 것처럼 경기도청 소재지인 수원도 조선시대의 가장 훌륭하고 아름다운 유산이 있는 곳"이라고 소개하면서 "서로 관광마케팅을 통해 교차 관광을 많이 할 수 있도록 하자"고 제안했다.김 지사가 삼국지 유비를 거론하면서 상호 관광 교류로 연결하자 후 시장도 "매우 중요한 문제"라면서 동감의 뜻을 나타냈다.