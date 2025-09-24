시민모임은 왜 릴레이 단식에 나섰나? "불통 행정 막아야"

2년 넘게 충남 서산시가 추진 중인 '예천지구 공영주차장·초록광장 조성 사업'에 반대하는 시민단체가 지난 15일부터 릴레이 단식 농성에 들어갔다.
정의로운 서산시 행정을 촉구하는 시민모임(아래 시민모임)은 그동안 혈세 낭비, 지방재정법 위반, 허위 용역 결과 등을 문제 삼아 감사원 공익감사, 충남도 주민감사 청구, 공사 중지 가처분 신청 등을 제기했지만 모두 기각 또는 각하됐다.
결국 법은 서산시의 손을 들어줬고, 시는 지난 8월 28일부터 본격적인 공사에 앞서 사전 작업에 착수했다(관련 기사: 예천지구 공영주차장 가처분 기각에, 시민모임 "본안서 다투라는 것"
이에 반발한 시민모임과 일부 시민들은 서산 호수공원 앞에서 릴레이 단식 농성을 이어가고 있다.
지난 21일, 시민모임 공동대표이자 정의당 충남도당 기후위기대응 산업전환 특별위원회 위원장인 신현웅씨와 임성빈 정의당 당원이 단식에 동참했다. 이날 기자는 호수공원을 찾아 신 위원장을 만나 단식의 이유와 배경을 들었다. 다음은 인터뷰 전문이다.
"시민들에게 진실을 알리기 위한 단식"
-릴레이 단식 농성 이유는?
"예천동 공영주차장 조성 사업의 전면 재검토를 촉구하며 릴레이 단식을 시작한 지 오늘(21일)로 7일째다. 하루라도 더 많은 시민에게 진실을 알리고, 서산시 행정의 문제점을 알리기 위해 단식에 참여했다."
- 감사원 감사청구, 충남도 주민감사 심의, 공사 중지 가처분 신청 등이 모두 기각 또는 각하됐다.
"그렇다. 안타깝게도 감사 청구와 가처분 신청 모두 기각 또는 각하됐다. 하지만 아직 공사의 정당성을 다투는 본안 소송이 남아 있다. 재판부가 현명한 판단을 내려주기를 기대하며 철저히 준비 중이다."
- 서산시는 법적 정당성을 인정받았다며 공사를 강행하고 있다.
"지난 2년 가까이 시민모임과 반대 시민들은 서산시에 끊임없이 대화를 요청해왔다. 서로의 이견을 좁히고 대안을 찾자는 취지였다. 하지만 시는 끝내 소통하지 않았고, 독선적인 행정으로 일관해왔다. 착공식은 취소했지만 시는 결국 공사를 강행했다. 이에 시민모임은 릴레이 단식이라는 방식으로 저항하고 있다."
- 공영주차장보다 더 시급한 과제가 있다면 무엇인가.
"수백억 원을 들여 공영주차장을 만드는 것보다 그 예산을 민생 회복과 지역경제 활성화에 투입하는 것이 더욱 절실하다. 이 사업은 전면 재검토되어야 하며 시민의 의견을 다시 수렴해 공공성이 살아 있는 방향으로 전환되길 바란다."