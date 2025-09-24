시민모임은 왜 릴레이 단식에 나섰나? "불통 행정 막아야"

▲지난 21일, 시민모임은 공영주차장 반대를 촉구하며 릴레이 단식 7일째를 맞았다. 이날 단식은 시민모임 공동대표이자 정의당 충남도당 기후위기대응 산업전환 특별위원회 신현웅 위원장과 당원이 동참했다. ⓒ 신영근 관련사진보기