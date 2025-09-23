무대, 개막식, 초대가수 없는 여주오곡나루축제 10월 31일 개막

큰사진보기 ▲경기도 여주시가 주최하는 ‘2025 여주오곡나루축제’가 오는 10월 31일부터 11월 2일까지 3일간 여주 신륵사 관광단지 일원에서 개최된다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기도 여주시가 주최하는 '2025 여주오곡나루축제'가 오는 10월 31일부터 11월 2일까지 3일간 여주 신륵사 관광단지 일원에서 개최된다.이번 축제는 경기대표관광축제이자 문화관광축제로 선정된 행사로, '여주의 전통과 풍요를 담은 글로벌 축제'를 주제로 진행된다.여주오곡나루축제는 무대, 개막식, 초대가수가 없는 '3무(無) 축제'로, 시민이 주인공이 되어 지역 문화를 알리는 데 중점을 둔다. 개막 의전 대신 조선시대 임금에게 농산물을 바치던 '진상 퍼레이드'를 현대적으로 재현해 지역민의 자발적 참여를 유도한다.올해는 남한강 출렁다리를 활용한 '소원지길'과 풍등 퍼포먼스가 새롭게 선보이며, 미디어아트 공간과 황포돛배 체험, 조선식 불꽃놀이 '낙화놀이' 등도 마련된다. 조선시대 나루터의 정취를 살린 '나루마당'에서는 강변주막과 지역 예술 공연, 군고구마 기네스 프로그램이 운영된다.축제의 핵심 공간인 '오곡마당'에서는 여주 농산물 직거래 장터와 조선시대 시장을 재현한 '조선놀이터'가 열리며, '잔치마당'에서는 대형 가마솥 비빔밥 나눔 행사가 진행된다.여주시는 이번 축제에 40만 명의 방문객을 목표로 설정하고 있으며, 신륵사 관광단지를 중심으로 체류형 관광지로의 도약을 추진 중이다.이충우 여주시장은 "전통과 현대가 어우러진 프로그램을 통해 여주의 매력을 널리 알릴 수 있도록 준비에 만전을 기하고 있다"고 밝혔다.