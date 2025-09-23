이천시, 수요응답형 똑버스 109만 명 돌파

큰사진보기 ▲경기 이천시는 2025년 8월 말 기준 누적 탑승객 109만 명을 돌파했다고 23일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 2025년 8월 말 기준 똑버스 누적 탑승객이 109만 명을 돌파했다고 23일 밝혔다.이천시는 2023년 12월 1일 수요응답형 똑버스를 도입해 시내권 12대, 장호원 5대, 율면 3대를 운영 중이다. 경기도권 내에선 이천시의 누적 탑승객이 가장 많은 것으로 나타났다.시는 2024년 8월과 11월 시내버스 노선을 개편하며 똑버스 운영방식 변경했는데, 이 과정에서 장호원에 2대를 증차하고, 율면 1대를 포함하여 3대를 노선형으로 운영해 왔다.이후 더욱 효율적인 운영을 위해 지난 9월 1일 장호원과 율면은 모두 수요응답형으로 전환하고, 9월 15일에는 시내권에 25인승 똑버스 2대를 증차하여 현재 총 24대(시내 14, 장호원 7, 율면 3)를 운영중이다. 9월 1일 개편 이후 장호원과 율면의 평균 대기시간이 대폭 개선된 것으로 나타났다. 장호원의 경우 17분에서 13분으로, 율면은 14분에서 9분으로 개선되어 시민들의 호응이 좋다.9월 15일 개편에서도 시내권 12대에서 25인승 2대를 증차한 14대를 노선형으로 운영하였는데, 1주일이 지난 현재 30분에서 21분대로 대기시간이 감소했고, 1주일 동안 하루 평균 대당 191.6명을 수송한 것으로 밝혀졌다.새로 도입된 노선형 똑버스는 25인승 친환경 중형 전기 저상버스로, 좌석 16석 외 입석도 가능하여 기존 똑버스보다 수송 능력이 향상됐다. 시민은 호출 앱 '똑타'를 통해 간편하게 탑승 예약이 가능하며, 스마트폰 사용이 어려운 시민을 위해 전화 호출 서비스도 제공된다.이천시는 오는 10월 13일부터는 백사-신둔-시내권역과 부발-증포·갈산-시내권역을 오가는 학생통학순환버스 '통학이'도 4대 운영할 예정이다. 또한 앞으로 11월에는 똑버스(신둔 3대, 마장 5대)를 신규 지역에 도입할 계획이다.김경희 이천시장은 "이천시는 앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 편리한 대중교통 서비스가 될 수 있도록 지속적인 교통체계 개선을 하겠다"고 말했다.