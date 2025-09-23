성남시의회, 국민의힘 주도로 민주당 위원장 해임

큰사진보기 ▲경기도 성남시의회가 22일 국민의힘 주도로 더불어민주당 소속 서은경 행정교육위원장을 불신임하며 위원장직에서 해임했다. 이는 지난해 국민의힘이 개정한 조례를 근거로 한 첫 불신임 사례로, 정치적 보복이라는 비판이 제기되고 있다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

경기도 성남시의회가 22일 국민의힘 주도로 더불어민주당 소속 서은경 행정교육위원장을 불신임하며 위원장직에서 해임했다. 이는 지난해 국민의힘이 개정한 조례를 근거로 한 첫 불신임 사례로, 정치적 보복이라는 비판이 제기되고 있다.이날 본회의는 오전 11시부터 시작돼 휴정과 속개를 반복하며 혼란을 겪었고, 결국 오후 8시 30분께 불신임안이 찬성 19명, 반대 13명으로 통과됐다. 서 의원과 무소속 의원 1명은 무기명 투표에 참여하지 않았다.성남시의회는 국민의힘 17명, 민주당 14명, 무소속 3명으로 구성돼 있으며, 다수당인 국민의힘이 사실상 단독으로 안건을 밀어붙였다. 앞서 17일 열린 행정교육위원회 회의에서는 국민의힘 의원들이 집단 퇴장하며 회의가 파행된 바 있다.국민의힘은 서 위원장의 회의 진행이 편파적이었다며 ▲ 비속어 사용에 대한 정정 요구 거부 ▲ 의원 발언 방해 ▲ 상임위를 특정 정치인의 홍보무대로 활용했다는 점 등을 불신임 사유로 들었다.이러한 주장에 대해 민주당은 "조례에 명시된 불신임 사유에 해당하지 않는다"며 절차적 정당성에 강한 의문을 제기했다.민주당은 23일 시의회에서 기자회견을 열고 "국민의힘의 반민주적이고 무책임한 의사 운영을 좌시하지 않겠다"며 "효력정지 가처분 신청 등 법적 대응에 나설 것"이라고 밝혔다. 또한 "정치적 견해 차이를 이유로 위원장을 해임하는 것은 지방자치의 근간을 흔드는 행위"라며 강하게 반발했다.이번 불신임안은 국민의힘이 지난해 12월 개정한 조례를 근거로 처리됐다. 해당 조례는 상임위원장이 법령을 위반하거나 직무를 수행하지 않는 경우, 의회 명예를 실추시킨 경우 불신임할 수 있도록 규정하고 있으며, 이번 사례는 그 첫 적용이다. 그러나 조례 자체가 국민의힘 주도로 개정된 만큼, 정치적 유불리를 고려한 입법이라는 지적도 나온다.