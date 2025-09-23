교원, 교육감 출마하면 학교 혼란? 교육부, 정치기본권 반대 논란

큰사진보기 ▲최교진 부총리 겸 교육부 장관이 12일 정부세종청사 교육부에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 2025.9.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 11월, 교사들이 국회 앞에서 정치기본권 쟁취를 위한 행사를 벌이고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

교육선진국처럼 유초중고 교원이 시도 교육감에 출마할 수 있도록 문을 여는 법안에 대해 교육부가 "학교 운영에 혼란이 예상된다"면서 사실상 반대 의견을 최근 국회에 보낸 것으로 확인됐다. 이재명 대통령과 국정기획위가 "시민적 권리 확보 차원에서 교원의 정치기본권 확대"를 약속한 것과도 어긋나는 내용이어서 반발 목소리가 나오고 있다. 현재 대학교수들의 경우 교수 직을 유지한 채 교육감 선거에 출마할 수 있어 이 같은 교육부의 태도는 형평성에도 어긋나는 "교사 정치기본권 뒷덜미 잡기"란 비판 목소리가 나온다.23일, <오마이뉴스>는 교육부가 지난 22일 열린 국회법안심사소위를 앞두고 국회에 보낸 '교사 정치기본권 확대 법안' 관련 의견이 담긴 문서를 살펴봤다.이 문서에서 교육부는 '교원이 그 직을 유지하면서 교육감 선거 입후보에 나설 수 있고, 교육감과 교원 간 겸직을 허용'하는 국회 교육위 더불어민주당 백승아, 고민정, 김문수 의원과 조국혁신당 강경숙 의원의 지방교육자치법 개정안에 대해 "신중 검토" 의견을 냈다. 입법 과정에서 행정부의 "신중 검토" 의사 표명은 사실상 반대를 뜻한다.교육부는 의견서에서 "선거 일정에 따른 학기 중 휴직 등으로 학교 운영에 혼란이 예상되며, 휴직에 따른 결원 보충이 원활하지 않을 경우 학생 학습권 보장에도 어려움이 발생 가능하다"면서 '교원이 신분을 유지할 수 있도록 한 교육감 겸직 조항'에 대해서도 "이해충돌 문제가 발생할 우려가 있다"고 반대했다.교육부는 '유초중고 교원이 대학 교원처럼 교육감 선거에 입후보할 때 휴직'을 허용하는 교육공무원법 개정안에 대해서도 "교원이 직을 유지한 채 교육감 선거 입후보 또는 선거운동을 할 수 있도록 허용할 경우 교육의 연속성이 저해되고 학생들의 수학권이 침해될 우려가 있다"면서 "타 공무원과의 형평성도 고려해야 하므로 신중한 접근이 필요하다"고 사실상 반대했다.이에 대해 지난 22일, 법안심사소위에서 백승아 의원은 최은옥 교육부차관에게 "타 공무원과 형평성까지 고려해야 한다는 것은 교육부 의지에 문제가 있다"는 취지로 질타한 것으로 알려졌다.백 의원은 23일, <오마이뉴스>에 "어제(22일) 열린 법안심사소위에서 학교 밖, 근무시간 외 교원의 정치표현의 자유를 보장해 시민으로서의 권리 행사를 보장해야 한다는 개정안에 대해 여야 의원이 반대하지 않은 것은 의미 있는 진전"이라고 설명했다.하지만 교육부가 법안심사소위를 앞두고 사실상 반대 의견을 표명한 것이다.강경숙 의원은 <오마이뉴스>에 "교육부는 학기 중 휴직으로 학교 운영에 혼란이 생길 수 있다고 하는데 이미 현행법상 교원은 다양한 사유로 휴직이 가능하다"면서 "그동안 대체 교원을 통해 수업 공백을 메워왔고, 선거 관련 휴직도 동일하게 운영 가능하다"고 짚었다.과거 교사 정치기본권 보장 법안을 입법화한 바 있는 강민정 전 의원(더불어민주당)도 "교육부의 혼란 논리라면 휴직하는 대한민국 교원들이 전부 학교 운영 혼란범이 되는 것이냐"라고 비판했다.강신만 교사정치기본권찾기연대 총괄운영본부장도 "휴직한 채 교수는 교육감 출마해도 되고 교사는 안 된다는 교육부 논리는 형평성에도 맞지 않는 엉뚱한 의견"이라면서 "이재명 대통령 공약에 따라 교사의 권리를 옹호해도 모자랄 교육부가 장관이 바뀌었는데도 '교사 뒷덜미 잡기'를 해서는 안 된다"고 비판했다.교사노조연맹도 이날 낸 성명에서 "최교진 교육부장관이 인사청문회에서 교사 정치기본권 보장에 지지를 표현한 만큼 교육부는 우려가 있다면 이를 불식시킬 수정안을 내고 교사 정치기본권 보장을 함께 요구해 나가야 한다"고 지적했다.이에 대해 <오마이뉴스>는 교육부의 의견을 듣기 위해 대변인과 정책보좌관 내정자 등에게 여러 차례 전화를 걸고 문자로 의견을 물었지만 답변을 들을 수 없었다.