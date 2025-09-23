"바지사장" 주장 아리셀 대표 꾸짖은 법원 "중처법 모면? 설득력 없다"

큰사진보기 ▲아리셀 산재피해가족협의회와 아리셀 중대재해참사대책위원회 관계자들이 23일 오후 수원지방법원 앞에서 화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사와 관련해 박순관 대표의 1심 선고 직후 기자회견을 열고 "징역 15년 형량은 너무 적다"며 "항소심에서 죗값을 제대로 치를 수 있도록 끝까지 싸워 나가겠다"고 입장을 밝혔다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲아리셀 참사 유가족 "아리셀 대표 징역 15년, 형량 너무 적다" 유성호 관련영상보기

AD

박순관 : 징역 15년

박중언(박순관 아들, 아리셀 운영총괄본부장) : 징역 15년 및 벌금 100만 원

홍○○(아리셀 상무) : 징역 2년

박○○(아리셀 안전보건관리담당자) : 금고 2년

오○○(아리셀 생산1파트장) : 금고 1년

정○○(파견업체 한신다이아·메이셀 대표) : 징역 2년

정□□(강산산업건설 대표) : 벌금 1000만 원

주식회사 아리셀 : 벌금 8억 원

주식회사 한신다이아 : 벌금 3000만 원

주식회사 메이셀 : 벌금 3000만 원

주식회사 강산산업건설 : 벌금 1000만 원

큰사진보기 ▲아리셀 산재피해가족협의회와 아리셀 중대재해참사대책위원회 관계자들이 23일 오후 수원지방법원 앞에서 화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사와 관련해 박순관 대표의 1심 선고 직후 기자회견을 열고 "박 대표는 유가족들에게 아직까지도 단 한마디 사과조차 없다"고 울분을 토했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"중처법은 경영책임자 등이 안전·보건 확보 의무를 부담하는 것으로 명확하게 규정함으로써, 법인의 대표이사도 중처법 위반의 주체가 되도록 하는 것이다. 따라서 (중략) 사업운영의 실질에 따라 대표이사가 아닌 제3자에게 어느 정도 경영 권한이 부여돼 있다고 하더라도 대표이사가 아닌 제3자를 경영책임자 등에 해당한다고 인정할 때에는 이와 같은 입법 취지에 비춰 신중을 기할 필요가 있다. 그렇지 않다면 대표이사가 손쉽게 자신이 중처법에 따라 부담해야 하는 자기 의무를 제3자로 모면할 수 있도록 할 수 있고, 이는 대표이사가 스스로 실현해야 하는 종사자의 안전·보건 확보 의무를 포기하게 하는 결과가 되기 때문이다."

큰사진보기 ▲아리셀 산재피해가족협의회와 아리셀 중대재해참사대책위원회 관계자들이 23일 오후 수원지방법원 앞에서 화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사와 관련해 박순관 대표의 1심 선고 직후 기자회견을 열고 "징역 15년 형량은 너무 적다"며 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲아리셀 산재피해가족협의회와 아리셀 중대재해참사대책위원회 관계자들이 23일 오후 수원지방법원 앞에서 화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사와 관련해 박순관 대표의 1심 선고 직후 기자회견을 열고 "징역 15년 형량은 너무 적다"며 "항소심에서 죗값을 제대로 치를 수 있도록 끝까지 싸워 나가겠다"고 입장을 밝혔다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"재판 과정에서 증거로 확인된 공장 2층 작업장을 보면, 언제 폭발할지 모르는 존재를 등 뒤에 두고 막다른 곳에서 작업하는 근로자들의 모습이 너무나도 위험하게 느껴진다. 이러한 불안감은 피고인들이 아리셀을 운영하며 화재 발생 전에 느꼈어야 하는 불안감이고 이러한 불안감을 느끼지 못하고 근로자를 방치하는 것이 바로 안전 불감증이다. 피고인들 스스로 또는 피고인들의 가족이 화재가 발생한 작업장에 앉아 작업을 하고 있었다면 어쩌면 그러한 불안감을 느꼈을 지도 모르는 일이다."

큰사진보기 ▲박순관 아리셀 대표가 참사 2024년 6월 25일 오후 아리셀 공장에서 사과문을 낭독 후 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

법원이 아리셀 참사 책임을 피하려 한 박순관 아리셀 대표의 "바지사장" 주장을 배척하며 중대재해처벌법(중처법) 위반 혐의를 적용, 1심에서 징역 15년(아리셀 회사 벌금 8억 원)을 선고했다. 특히 법원은 "합의하면 선처를 받는 악순환을 뿌리뽑아야 한다"며 박 대표가 일부 유족과 합의한 것을 형량에 최소한으로 적용했다고 밝혔다. 더해 "아리셀 참사는 예측할 수 없었던 사고"라는 박 대표의 주장도 물리치며 "예고된 인재"라고 못박기도 했다.유족들은 박 대표에 중처법이 적용되는 등 대다수 피고인의 유죄 판결에 "다행"이란 입장을 내놓으면서도 "형량은 미흡하다"고 토로했다.수원지법 제14형사부(고권홍 부장판사)는 23일 오후 2시부터 약 2시간 동안 진행된 선고 공판에서 아리셀 참사 관련해 중처법·산업안전보건법·파견근로자보호법·건축법 위반, 업무상과실치사상 등 혐의를 받는 피고인 12명 중 11명에게 유죄를 선고했다. 아리셀 참사 후 1년 3개월 만에 나온 이날 선고는 중처법 시행 후 최다 사망자를 낸 해당 참사에 대한 법원의 첫 판단이다.유죄 판결을 받은 이들의 형량은 다음과 같다. 불구속 상태로 재판을 받다 징역·금고형을 선고받은 피고인들은 곧장 법정구속됐다(박순관·박중언 부자만 구속 기소됐고 나머지는 불구속 기소됐으며, 박 대표는 재판 중 보석 석방).한신다이아와 메이셀은 아리셀에 외국인 노동자를 불법 파견한 업체, 강산산업건설은 공장 내부 비상통로에 장애물을 설치한 건축회사다. 한편 업무상과실치사상 혐의의 아리셀 생산2파트장인 이아무개씨에겐 "업무상 주의의무를 부담하는 지위에 있다고 볼 수 없다"는 이유로 무죄가 선고됐다.재판부는 "(박 대표가) 대표이사로서 안전·보건에 관한 최종적인 권한과 책임을 부담하는 사업총괄책임자에 해당한다고 보는 것이 타당"하다며 "피고인(박순관)에게 중처법상 안전·보건 확보 의무가 있다는 점, 이를 위반했다는 점에서 고의가 있었다고 본다"라고 밝혔다.재판부는 '아들이 실질적으로 회사를 경영했다'는 박 대표의 주장 또한 인정하지 않았다. 재판부는 "피고인은 스스로 아리셀의 대표이사로서의 지위에 있음을 인식하고, 박중언(아들)으로부터 아리셀의 경영 전반에 대한 상세한 보고를 받으며 일상적인 업무 이외에 피고의 의견 개진이 필요한 개별적인 사안에 대해서 박중언을 지시·감독하는 권한을 행사하고 있었다"며 "아리셀의 대표이사이자 모회사인 에스코넥의 대표이사로서 박중언에게 위임한 일부 권한을 언제든지 회수해 자신이 직접 경영권을 행사할 수 있는 법률상 사실상의 지위에 있었다"라고 설명했다.그러면서 "대표이사가 아닌 오로지 아리셀의 채권자의 지위에서 아리셀의 채무 상환 능력에 관심이 있었기 때문이라거나, 아버지이자 사업 선배 등의 입장에서 경영에 관한 조언을 해준 것에 불과하다는 그의 주장은 설득력이 없다"라고 판단했다.재판부는 "중처법 제정 이전에는 실제 사업장에서 재해가 발생했을 때 대표이사는 구체적·직접적 의무가 없다거나 산업안전보건법상 안전·보건 조치 의무 불이행에 대한 인식이 없었다는 이유로 대표이사가 아닌 현장 소장·공장장 등 현장의 안전 보건 관리 책임자 위주로 처벌이 이루어졌다"며 다음과 같이 지적하기도 했다.재판부는 박 대표를 비롯한 피고인들이 일부 유족과 합의한 것을 거론하며 "유리한 정상에 해당한다"고 말하면서도, "여러 점에 비추어 일부 제한적으로만 양형 사유로 고려했다"라고 밝혔다.재판부는 "유족의 처벌 불원이 사망해 어떤 의사표시도 할 수 없는 망인의 의사를 대체할 수 없다"며 "(또한) 합의한 유족들조차 한국에서의 모욕 및 장기간에 걸친 법적 분쟁을 버틸 수 없거나 경제적 형편 등 여러 사정으로 어쩔 수 없이 합의에 이르게 됐다는 점"을 지적했다.그러면서 "특히 기업가가 평소에는 기업의 운영에 있어서 매출과 영업이익의 증가에 온 힘을 쏟는 반면, 근로자들의 안전·보건에 관한 부분에는 비용을 최소화해 이윤을 극대화해왔다"라며 "(그런데) 막상 산업재해가 발생하면 막대한 자금력을 바탕으로 유족과 합의를 시도하고, 유족은 막다른 길에 몰려 생계 유지를 위해 선택의 여지 없이 합의에 이르게 돼 결국 합의가 됐다는 이유를 선처를 받게 된 사례가 많다"라고 꼬집었다.이어 "기업가는 다른 기업가가 위와 같이 선처를 받은 것에 대해 학습 효과로 이윤 극대화에 몰두하는 기업 경영을 하게 된다"라며 "나중에 매우 낮은 확률로 산업재해가 발생하더라도 그동안에 벌어놓은 돈으로 합의를 하면 선처를 받게 되기 때문"이라고 짚었다.재판부는 "아리셀이 생산량을 맞취기 위해 안전에 필요한 조치를 무엇인지 돌아보지 않았다"며 "그로 인한 참혹한 결과는 피고인들이 아니라 피해자들과 유족들이 온전히 부담하게 됐다"고 강조하기도 했다.그러면서 재판부는 "사망한 피해자들이 평소에 2차 전지 폭발의 위험성에 대한 교육, 제대로 된 화재 대피 교육을 받았더라면, 이 사건은 화재가 최초에 발생한 것을 인지한 시점에 즉시 출입문 또는 비상구를 향해 뛰쳐나가 생존할 수 있었을 것"이라며 "그러나 피해자들 중 일부는 불을 끄려고 하였고, 대부분의 피해자들은 작업장 구석에 모여들어 걱정스레 화재 모습을 지켜보는 등으로 우왕좌왕하고 있는 사이에 생사가 오가는 귀중한 골든타임을 놓쳤다"라고 지적했다.이어 "더구나 대부분의 피해자들은 비상구가 어디 있는지조차 모르고 있었을 뿐만 아니라 비상구에 도달하기까지는 많은 장애물들이 가로막고 있었다"라며 "결국 아침에 집에서 일터로 향한 소중한 가족이 남은 가족의 품에 영원히 돌아오지 못하게 됐다"라고 말했다.유족들은 재판 후 수원지법 앞에서 기자회견을 열어 재판부에 감사를 표하면서도 형량이 부족하다고 호소했다.김태윤 유가족협의회 공동대표는 "재판부가 박순관을 경영책임자로서 인정하고, 산업안전보건상의 의무를 다하지 않았다고 판시한 것은 감사하다"라면서도 "그렇지만 가족 포함 100명이 넘는 일상이 재앙이 된 것에 비한다면 15년 형량은 아무것도 아니다"라고 목소리를 높였다.남편을 잃은 최형주씨와 딸을 잃은 이순희씨도 각각 "중처법 시행 이후 최고 형량이라고는 하지만, 속된 말로 (사망자) 한 명 당 (징역) 1년도 안 된다", "하루하루 눈물 없이 1년 3개월을 살았는데 15년은 너무 약하다고 본다"며 눈물을 보였다.아리셀 참사는 지난해 6월 경기 화성시 리튬전지 공장에서 화재로 인해 발생했으며 이로 인해 23명이 숨졌다.