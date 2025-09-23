국회 입법박람회서 '인공지능 수도 울산' 홍보하는 이유

큰사진보기 ▲울산시는 23일 국회 중앙잔디광장에서 열린 ‘2025 국회 입법박람회’에 참가해 울산의 미래 비전과 주요 정책 성과를 홍보했다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

국회 중앙잔디광장에서 '2025 국회 입법박람회'가 열리고 있다.국회사무처 주관으로 23일~24일 양일간 열리는 이번 박람회는 국회·정부·지방자치단체 등 110개 기관(중앙부처(14), 지방자치단체(광역13, 기초18), 공공기관(23), 의원연구단체(5), 시민단체(37))이 참여해 우수 입법과 정책을 소개하고 국민의 목소리를 직접 청취해 입법으로 연결한다는 의미가 담겼다.이번 박람회 기간 울산광역시는 '인공지능 수도 울산'이라는 미래 비전(이상)과 2028 국제정원박람회, 지난 7월 세계유산으로 등재된 반구천 암각화를 전국에 알리고 있어 주목된다.울산시가 '인공지능 수도'라고 내세우는 데는 최근 지역에서 일어난 급격한 변화에 근거를 둔다. 에스케이(SK)텔레콤과 아마존웹서비스(AWS)가 울산에 7조 원 규모의 인공지능 전용 데이터센터를 건설중이고, 이에 울산시는 지난 8월 29일 '울산 AI 데이터센터 기공식'과 'AI 수도 선포식'을 가진 바 있다.이처럼 인공지능이 도시의 새로운 기반으로 떠오르자 울산시는 전국 최초로 시정 전반에 인공지능 활용 촉진과 시정 혁신을 이끌어갈 인공지능 혁신관을 지정하고 업무를 부여한 바 있다.울산시는 행사기간 공간(부스) 운영으로 ▲인공지능(AI)수도 울산 ▲2025 대한민국 지방시대 엑스포 ▲2028 울산국제정원박람회 및 특별법 제정 ▲세계문화유산 반구천 암각화 등을 집중 소개하고 있다.특히 산업 데이터와 첨단 인공지능을 기반으로 한 '인공지능 수도 울산'의 현황과 산업 생태계 조성 계획을 알리고, 오는 11월 울산전시컨벤션센터에서 열리는 '대한민국 지방시대 엑스포'도 홍보한다.또 오는 2028년 태화강 국가정원 등에서 개최되는 울산국제정원박람회를 통해 산업도시에서 생태정원도시로 발전하려는 계획과 특별법 제정을 통한 국제적 위상 강화와 지역발전 전략도 알리고 있다.이외에도 지난 7월 유네스코 세계문화유산으로 등재된 '반구천 암각화'의 역사문화적 가치 역시 관람객들에게 선보인다.울산시 관계자는 "울산이 인공지능(AI)수도로서 갖춘 성장 잠재력을 널리 알리고, 산업·기술·문화·역사 분야에서의 성과를 관람객이 직접 체감할 수 있도록 준비했다"라고 말했다.