'두문불출' 윤석열, 26일 체포방해 첫 공판 출석

윤석열 전 대통령이 9일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.

지난 7월 재구속 후 수사와 재판에 모두 불응하던 전직 대통령 윤석열씨가 드디어 모습을 드러낸다.23일 오후 윤씨 변호인단은 윤씨가 오는 26일 오전 10시 15분에 열리는 '체포방해' 사건 첫 공판에 출석한다고 알렸다. 변호인단은 "형사재판에서 피고인의 출석은 형사소송법상 공판 개정 요건이며, 이번 신건의 경우 궐석재판으로 진행되던 기존 내란우두머리 재판과는 별개의 재판절차인 관계로 이번 첫 공판에 반드시 출석해야 하는 상황"이라고 설명했다. 다만 윤씨는 내란특검(특별검사 조은석)의 무인기 의혹 관련 24일 출석 요구에는 응하지 않는다. 불출석 사유서도 제출하지 않았다.내란특검은 7월 10일 윤씨를 체포방해 등의 혐의로 재구속했다. 그러자 윤씨는 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 같은 날 열린 내란우두머리 재판에 나타나지 않았고, 이후에도 계속 출석하지 않고 있다. 내란특검은 구인장을 발부해 강제로라도 출석시켜야 한다고 주장했지만, 재판부는 "물리력 행사시 부상 등 사고 우려가 있고 인권 문제, 사회적 파장에 비춰볼 때 인치가 곤란한 상황"이라면서 서울구치소 조사 보고서를 토대로 궐석재판 진행을 결정했다.내란특검은 재판과 별개로 윤씨가 출석요구에도 응하지 않자 구속기한 연장 없이 7월 19일 체포방해 등의 혐의로 추가기소했다. 이 사건을 맡은 서울중앙지법 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사)는 26일 첫 공판을 진행한 다음 윤씨의 보석청구에 관한 심문도 진행할 예정이다.