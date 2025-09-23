배우고 나누며, 아이들은 '천천히 함께' 자란다

큰사진보기 ▲누리사랑지역아동센터에서 열린 '천천히 함께' 소그룹 프로그램 현장. ⓒ 느린IN뉴스 관련사진보기

"안녕하세요, 선생님! 오늘은 뭐하는 날이에요?"

AD

큰사진보기 ▲특수 보조 강사가 만들기 과정을 돕고 있다. ⓒ 느린IN뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 은평구에 위치한 누리사랑지역아동센터 외관. ⓒ 느린IN뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲수업 말미, 아이들이 직접 만든 달력을 한 명씩 나와 소개하고 있다. ⓒ 느린IN뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 느린IN뉴스에도 실립니다.이 기사는 느린학습 아동 교육지원사업 ‘천천히 함께’의 일환으로 제작됐습니다. 천천히 함께는 글로벌 패션 브랜드 유니클로(FRL코리아)가 지원하고, 사회복지법인 아이들과미래재단이 함께합니다.

수업이 시작되기도 전에 들뜬 아이들의 목소리가 강당을 가득 채운다. 지난 9월 2일 서울 은평구에 위치한 누리사랑지역아동센터에서 열린 '천천히 함께' 소그룹 프로그램 현장이다. 이날 아이들은 한 해의 목표를 적고 직접 도장을 새겨 달력을 만들었다.느린학습 아동 교육지원사업 '천천히 함께'는 2023년 글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)와 아이들과미래재단이 함께 시작해 올해로 3년차를 맞았다. 사업에서는 수도권 내 240여 명의 아동에게 기초학습 및 종합적응검사 진단 지원, 방과후 1:1 학습 멘토링 등을 제공하며 아이들의 성장을 지원한다.아울러 수도권 내 25개 거점센터를 중심으로 양육자 교육과 아동 대상 소그룹 프로그램도 운영하고 있다. 특히 올해부터는 느린학습 아동의 정서·사회성 향상을 위해 기존 1회차로 진행하던 그룹 프로그램을 확대해, 거점센터별 소그룹 프로그램을 시작했다. 덕분에 참여 아동들은 멀리 이동하지 않고도 가까운 생활권 내에서 다양한 활동을 여러 차례 경험할 수 있게 됐다.각 센터는 미술 또는 연극 프로그램을 선택해 5회기 과정으로 운영하며, 운영비와 교구재, 전문강사, 표준화된 커리큘럼까지 지원받는다. 또한 모든 수업에는 특수교육 전공자 등 보조 강사가 배치돼 아동의 특성을 세심하게 살필 수 있도록 했다.이날 누리사랑지역아동센터에서는 소그룹 미술 프로그램인 '우리 손으로 빚는 신나는 미술 세계' 4회차 수업이 진행됐다. 이날 만드는 건 도장과 나만의 바람을 담은 달력. 아이들은 먼저 12간지 이야기를 들으며 "띠가 같으면 나이도 같다"는 사실을 배우고, "어쩐지 우리 띠가 똑같더라"며 웃음을 터뜨렸다. 발표할 때는 손들고, 친구가 이야기할 때는 조용히 듣는 규칙도 함께 익혔다.본격적인 만들기 활동이 시작되자, 아이들은 붓펜으로 글씨를 쓰고, 스펀지를 누르며 재료의 촉감을 즐겼다. "말랑말랑해서 기분이 좋아요", "볼펜으로 콕콕 찌르는 게 재미있어요"라며 재잘거리는 목소리가 멈추지 않았다. 그러면서도 어려워하는 친구가 있으면 곁에서 도와주며, 한껏 집중한 모습으로 진지하게 임했다.도장은 찍히는 방향을 고려해 거꾸로 만들어야 했다. 도안을 만들고 조심스럽게 도장을 파내는 과정은 쉽지 않았지만, 아이들은 끝까지 몰입해 결국 저마다의 바람을 새겨 넣은 도장을 완성했다. 완성된 달력에는 "피구를 잘 하고 싶어요", "동생이랑 싸우지 않고 잘 지내고 싶어요" 같은 바람이 하나하나 새겨졌다.이날 수업이 진행된 누리사랑지역아동센터는 초등학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 약 30명의 아동이 함께 생활하는 공간이다. 밥을 먹고 공부하며 자라는 이곳은 지역사회 아이들에게 든든한 울타리다.임유정 담당자는 "센터에는 느린학습 아동뿐 아니라 다문화·한부모 가정 등 다양한 배경의 아이들이 많다"며 "충분히 발달할 환경이 갖춰지지 못한 경우가 많아 사회성이나 언어 발달에도 어려움이 따른다"고 설명했다. 이어 "저학년 중엔 한글을 못 떼고 올라오는 경우도 있고, 학습 속도도 모두 다르다"면서도 "한두 명이 열 명 가까운 아이들을 맡아야 하는 현실"이라고 말했다.실제로 ADHD나 경계선지능 등 특수욕구를 가진 아동은 늘고 있지만, 현장에서 이들을 돌볼 수 있는 전담 인력이나 지원이 부족하다는 것이 전국 지역아동센터의 공통된 목소리다. 이런 상황에서 천천히 함께는 현장의 부담을 덜고, 아이들에게 다양한 경험을 제공하고 있다.임 담당자는 "아이들이 연극 시간에는 마음껏 소리를 지르고, 만들기 시간에는 몰입해서 표현하는 모습이 인상 깊었다"고 언급했다. 이어 "센터가 모든 프로그램을 자체적으로 운영하기는 어려운 상황에서 프로그램 기획부터 전문강사 파견까지 천천히 함께의 지원이 있어 큰 도움이 됐다"며 "내년에는 거점센터뿐만 아니라 1:1멘토링에도 참여해 아이들에게 배움과 성장의 기회를 주고 싶다"고 말했다.만들기 수업을 맡은 이민정 강사는 아이들이 보여준 변화들이 가장 기억에 남는다고 전했다. 그는 "처음에는 말을 거의 하지 않던 아이가 3회차쯤 되자 스스로 손을 들어 발표를 했다"며 "낯선 환경에서 조금씩 적응해가는 모습을 볼 때 가장 큰 보람을 느낀다"고 말했다.이날 수업에서도 달력을 완성한 뒤 아이들은 앞에 나와 하나씩 작품을 소개했다. 처음부터 말하기를 좋아하던 아이들도 있었지만, 친구들 앞에 서기를 망설이던 아이들도 선생님과 친구들의 응원에 힘을 얻어 자신의 작품을 찬찬히 설명했다.또한 이 강사는 "무엇보다 느린학습 아동에게 가장 중요한 건 '자신감'"이라고 강조했다. 학교에서는 발표할 기회가 많이 없던 느린학습 아동들이 자신의 속마음을 이야기하고, 자신감을 키워나가는 시간은 큰 의미를 가진다. 이 강사는 "오리고 붙이고 색칠하는 단계적 활동은 집중력을 기르고, 완성한 작품은 아이들에게 성취감을 준다"며 "서로의 결과물을 공유하는 과정에서는 표현력과 존중을 배우게 된다"고 덧붙였다.만들기 수업의 5회기 마지막 시간, 아이들은 알을 깨고 나온 자신의 꿈을 그려보는 시간을 가졌다. "버스 기사가 돼 친구, 가족, 선생님을 태우고 싶어요", "음식을 맛있게 만들어주는 요리사가 되고 싶어요", "사진작가가 돼 좋아하는 동물들을 많이 찍고 싶어요". 이렇게 아이들은 꿈을 안고 오늘도 한 뼘 더 자라고 있다.