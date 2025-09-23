메뉴 건너뛰기

[단독] 동료 여경 성희롱 의혹 경찰간부 조사

사회

광주전라

25.09.23 16:45최종 업데이트 25.09.23 16:48

[단독] 동료 여경 성희롱 의혹 경찰간부 조사

광주경찰청 소속 B 경감 가해 주장…신고 후에도 가·피해자 분리 조치 없어

광주경찰청 청사.
광주경찰청 청사. ⓒ 안현주

광주경찰청 소속 간부 경찰관이 동료 여성 경찰관을 상대로 성 비위를 저질렀다는 의혹이 제기돼 조사가 이뤄지고 있다.

23일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 경찰청은 최근 광주 모 경찰서 여경인 A 경위가 같은 팀에 근무하는 B 경감으로부터 지속적인 괴롭힘을 당했다는 신고를 접수했다.

신고는 B 경감이 같은 공간에서 일하는 A 경위에게 수 차례 민감한 개인사를 물어보거나 불필요한 신체 접촉을 가했다는 내용인 것으로 알려졌다.

B 경감은 또 다른 여경의 민감한 개인사를 주위에 물어보는 언행으로 동료들의 질책을 받기도 했다는 주장도 나온 것으로 전해졌다.

피해 사실을 접수한 경찰청 인권조사계 성희롱·성폭력신고센터는 조사관을 지정해 해당 사건을 조사하고 있다.

A 경위는 피해를 호소한 직후 병가를 낸 것으로 알려졌지만, 가해자로 지목된 B 경감과의 분리 조치는 이뤄지지 않았다.

성희롱·성폭력신고센터는 실무적 성희롱의 판단 기준으로 ▲업무 관련성 여부 ▲성적 언동 여부 ▲피해자가 원치 않은 행동 ▲피해자 관점에서 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼기에 충분한 성적 언동인지 등을 들고 있다.


#성비위#경찰청#광주경찰#성희롱

댓글
안현주 (presspool)

신문ㆍ통신사 기자를 거쳐 오마이뉴스 광주전라본부 상근기자로 일하고 있습니다. 기사 제보와 제휴·광고 문의는 press@daum.net

배동민 (bananabdm)

오마이뉴스 광주전라본부 상근기자. 기사 제보와 의견, 제휴·광고 문의 guggy@daum.net

