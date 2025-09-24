"오늘 내 입금하세요" 거절할 수밖에 없었던 제안

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

카카오 글쓰기 플랫폼 브런치 작가 승인을 받은 뒤 매일 글을 쓰고 있다. 하지만 여전히 누군가의 평가는 간절하다. '그냥 쓰고 싶어서' 쓰는 글이 문학적으로도 가치가 있는지, 누군가 '읽을만 하다'고 여길 글인지 나는 알 길이 없다.그래서 고이 모아둔 글들을 다듬어 공모전에 내고, 에세이 잡지에도 투고했다. 결과는 예상대로였다. 유명 에세이 잡지에서 '미채택'이라는 답을 받았지만 괜찮았다. 나는 아마추어고, 앞으로 계속 글을 쓸 사람이니까. 한두 번 미끄러졌다고 상처 받을 일은 아니었다.그런데 최근, 한 문예지 회장의 전화를 받았다. 얼마 전 보낸 수필이 등단작으로 선정되었다는 소식이었다. 순간 가슴이 뛰었다. 그러나 대화가 길어질수록 마음이 무거워졌다. 동인지 구입, 심사비 명목으로 60만원을 오늘 안에 입금해야 내일 당선자로 발표해 준다는 조건이 따라붙었다.등단을 하면 이력서에 한 줄이 더해지고, '작가'라는 명함도 얻는다. 겉으로는 나쁠 게 없어 보였다.하지만 돈을 내고 얻는 '작가 자격'이 과연 어떤 의미가 있을까. 검색해보니, 몇 년 전 이미 언론에서 이런 일각의 관행을 '등단 장사'라고 비판한 바 있었다. 내가 들은 조건과 똑같았다. 결국 나는 그 제안을 거절했다.'수상작에 올랐다'는 사실만으로 위로할지, '속지 않아 다행'이라며 안도할지 아직 마음은 복잡하다. 다만 앞으로는 무턱대고 투고하기보다 옥석을 가릴 눈을 길러야겠다고 다짐했다. 방송인으로, 강사로 살아오는 길도 쉽지 않았는데, 글로 사는 길은 더 험난해 보인다.그렇다 해도 나는 계속 쓸 것이다. 언젠가 '돈으로 사는 등단'이 아니라, 글로 얻은 목소리가 존중 받는 날을 기다리면서.