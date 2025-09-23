지미 키멀 라이브, 23일 ABC에서 방송 재개... 신클레어는 방영 거부

큰사진보기 ▲미국 TV쇼 진행자 지미 키멜이 2019년 8월 7일(현지시각) 할리우드 루즈벨트 호텔에서 열린 ‘지미 키멜과의 저녁 행사’에 참석하고 있는 모습. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

지미 키멀의 심야 토크쇼가 23일(현지시각) 밤 ABC에서 정상 방송될 예정이지만, 미국 내 최대 지역방송사 중 하나인 신클레어는 방영을 거부하고 자체 뉴스 프로그램으로 대체할 계획이다.신클레어는 미국 내에서 가장 많은 ABC 계열 지역방송국 38곳을 소유한 주요 방송사업자로, 워싱턴 D.C. 등 주요 시장에도 진출해 있다. ABC는 디즈니 소유의 전국 방송망이지만, 실제 방송은 지역 방송국이 독립적으로 운영하며 전달한다.ABC는 월요일 성명을 통해 "약 일주일간 방송을 중단한 후 '지미 키멀 라이브!'를 23일 밤부터 다시 방송한다"고 밝혔다. 반면 신클레어는 CNN과의 인터뷰에서 "ABC와 협의는 지속하고 있으나 23일부터 해당 프로그램 대신 자체 뉴스 편성을 할 것"이라고 전했다.이번 사태는 키멀이 지난주 'MAGA 진영이 찰리 커크 암살 사건을 정치적 도구로 이용하고 있다'고 말해 보수 진영의 거센 반발을 산 데서 시작됐다. 이후 도널드 트럼프 대통령 측근이자 연방통신위원회(FCC) 위원인 브렌던 카가 공개적으로 키멀의 정지 조치를 언급하며 논란이 커졌다. 신클레어와 넥스타 등 대형 방송 그룹들은 키멀 프로그램을 지역에서 차단했고, 결국 ABC와 모기업 디즈니는 전체 프로그램의 일시 중단을 발표했다.디즈니는 성명을 통해 "지난 수요일 시국이 긴박하고 감정도 격해진 시점에서 논란 확산을 막고자 방송 제작을 중단했다"면서 "그 이후 키멀과 심층 대화를 거쳐 복귀를 결정했다"고 밝혔다. 키멀은 23일 복귀 방송에서 이번 논란에 직접 입장을 밝힐 예정이다.이번 중단 결정에는 디즈니가 추진 중인 ESPN–NFL 계약 등 정부 승인이 필요한 사안이 얽혀 있다는 분석도 있다. ESPN–NFL 계약은 ESPN이 NFL 네트워크 등 주요 스포츠 미디어 자산을 인수하고, NFL이 ESPN 지분 10%를 확보하는 대규모 거래로, 미국 스포츠 미디어 판도를 바꿀 만한 전략적 제휴다. 다만, 정부 규제 승인이 원활하지 않을 경우 계약 실행과 ESPN 콘텐츠 확장에 지연이 예상된다.키멀의 현재 계약은 내년 5월 만료 예정이며, 최근 심야 토크쇼 시청률과 수익은 감소 추세다.이번 사태에 반발해 디즈니 뉴욕과 버뱅크 사무실, 할리우드 녹화장 앞에서는 반대 시위가 벌어졌으며, 톰 행크스, 메릴 스트립, 제니퍼 애니스턴 등 400여 명의 예술인들이 미국 시민 자유 연맹(ACLU) 주도 지지 서한에 동참했다.ACLU 전무 이사 안토니 D. 로메로는 "ABC의 지미 키멀 복귀 결정은 옳다"며 "처음부터 정지 조치는 부당했으며 정부의 표현 통제에 단호히 저항해야 한다"고 강조했다.민주당 지도부도 복귀를 환영했다. 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 소셜미디어 X(구 트위터)에 "표현의 자유 승리"라고 밝혔고, 척 슈머 상원 민주당 원내대표는 "지미 키멀 복귀는 표현의 자유 수호를 위한 싸움"이라고 밝혔다.22일 미국 언론에 따르면, 미국 연방통신위원회(FCC)의 유일한 민주당 위원인 안나 고메즈는 디즈니의 결정을 두고 "명백한 정부 협박 앞에서 용기를 낸 것"이라며 "미국 국민 모두가 행정부의 검열과 통제 시도에 맞서 싸우기를 바란다"고 말했다.