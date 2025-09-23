'신규원전 반대' 서명지 전하자 울주군의장 "나는 찬성, 가져오지마"

큰사진보기 ▲신규원전건설 반대 울주군대책위원회가 23일 신규원전 결사반대 울주군민 서명 1차분을 울주군청 및 군의회에 전달하고 있다. ⓒ 울주군대책위 관련사진보기

AD

주변이 원전으로 둘러 싸인 울산 울주군에서 또다시 신규 원전을 유치하려는 움직임이 있자 시민사회, 종교, 기업, 정치계와 다수의 군민 개인(신규원전건설 반대 울주군대책위원회)이 "결사반대"를 외치며 신규원전건설 반대 울주군민 서명운동을 벌이고 있다.지난 8월 18일 발족한 신규원전건설반대 울주군대책위는 지난 한 달 간 받은 1089명의 주민 서명지를 23일 울주군과 울주군의회에 전달했다. 이들의 입장은 "더이상 울주군이 원전정책의 희생양이 될 수 없다"는 것이다.대책위는 이날 울주군의회에 추가 서명지를 전달하기 위해 울주군의회 의장실에 문의했다. 하지만 울주군의회 의장 비서관이 최길영 울주군의장에게 이 소식을 전하자 의장은 "(신규원전건설에) 찬성 입장이라 가져올 필요 없다"고 일축했다.이같은 울주군의장의 행보에 대책위가 분노를 표출했다. 대책위는 "의회는 주민을 대표해서 주민 의견을 대리하는 곳인데, 주민 의견이 필요 없는 의회와 의원은 그 자리에 있을 이유가 없다"고 지적했다.이어 "본분을 망각하고 군민의 의견을 존중하지 않는 울주군의회 의장의 발언과 처사에 대해서는 추후 대책위 차원의 대응이 있을 것"이라고 밝혔다.한편 울산 울주군은 가동을 멈춘 고리1호기와, 준공을 눈앞에 두고 있는 신고리 5, 6호기를 포함해 이미 10기의 원전이 소재하거나 최인접하고 있다.특히 '고준위방사성폐기물 관리에 관한 특별법' 시행으로 현 원전 내에 핵폐기물을 무기한 임시저장하게 됨으로써 그 위험성은 더욱더 가중됐다는 지적이 나오고 있다.이 상황에서 윤석열 정부 때 "신규핵발전소 2기 건설계획을 울주군에 유치해 달라"는 움직임이 나와 대다수 주민들이 우려하고 있다.신규원전건설 반대 울주군대책위원회에는 울주군민 개인 다수, 울주군 주민회, 남울주사람들의 모임, 울산불교환경연대, 울산시민연대 울주군지역모임, 울주군카페꿈 협동조합, 청량읍 요가를사랑하는사람들, 아로마지구, ㈜엣지케어, 울산여성회 울주군지부, 대한불교 조계종 언양 백련사, 정의당울주군지역위원회, 진보당울주군지역위원회, 조국혁신당울주군지역위원회 등이 참여하고 있다.