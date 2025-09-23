지방재정공제회, 진주시에 수해 복구 1억원 지원

큰사진보기 ▲진주시, 한국지방재정공제회 지원금 1억 받아 ⓒ 진주시청 관련사진보기

한국지방재정공제회가 진주시에 특별재난지역 재해복구 재정지원금 1억 원을 전달했다.조규일 진주시장은 23일 진주시청 소회의실에서 임묵 공제회 공제사업본부장으로부터 지원금을 받았다.공제회는 행정안전부 산하기관으로서 전국 지방자치단체 및 출자⦁출연기관을 대상으로 다양한 재정지원 사업을 시행하고 있다.진주시는 "이번 지원금은 특별재난지역으로 선포된 지자체를 대상으로 전년도 건물·시설물 재해복구 공제회비의 30%를 재정 지원하는 사업에 따라 지급된 것이다"라고 설명했다.진주시는 "지난 7월 기록적인 집중호우로 인해 공공시설과 주택, 농경지 침수 등의 큰 피해가 발생해 8월 6일 특별재난지역으로 추가 지정된 바 있다"라며 "재정지원금은 폭우피해 시설물 등의 복구와 수해민 생활안정을 위해 쓰일 예정이다"라고 밝혔다.조규일 시장은 "지방재정 발전을 위해 힘써주시는 한국지방재정공제회의 관심과 지원에 감사하다"며 "지원금은 집중호우로 피해를 입은 시설물과 건물 등의 복구에 유용하게 사용하겠다"고 말했다.