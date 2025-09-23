경기 광명시, 탄소중립 도시재생 '그린라이트 광명' 선언

큰사진보기 ▲ ‘그린라이트 광명(Greenlight 光明)’ 을 설명하는 이상우 신도시 개발 국장 ⓒ 광명시 관련사진보기

AD

경기도 광명시가 탄소 중립형 도시재생 정책인 '그린라이트 광명(Greenlight 光明)' 추진을 선언했다.광명시는 23일 기자 브리핑을 통해 그린라이트 광명을 소개했다.광명시에 따르면. 그린라이트 광명은 탄소중립을 핵심으로 하는 도시재생 정책으로 시민참여와 민관협치를 중요한 가치로 삼는다는 게 특징이다.그린라이트 광명이 실현되는 곳은 광명 3동 일원이다. 광명시는 오는 2026년부터 2028년까지 탄소중립을 실현하는 골목을 만드는 '초록빛 골목사업'과 마을관리협동조합의 활동과 역량 강화를 지원하는 '무지개 돌봄사업' 등을 추진할 계획이다. 사회적경제기업과 협력하여 주민참여 플랫폼을 구축하는 '탄소로운 팝업사업' 도 핵심 사업이다.초록빛 골목 사업에는 3억 4천700만 원을 투입할 계획이다. 초등학생 대상 미래 녹색 리더 성장 프로그램인 '청소년 기후 화랑단'과 마을 정원 조성 사업인 '가드닝 클래스', 공사 실습을 통한 거주환경 스스로 정비 사업인 '집수리 클래스' 등이 초록빛 골목 사업 주요 내용이다.무지개 돌봄 사업에는 1억 300만 원이 투입된다. 주민이 주도하고 기획하는 '골목 숲 축제'와 사업 추진을 체계적으로 관리하고 평가하는 '기록화 사업 및 성과공유회' 등이 주요 프로그램이다. 주민 참여 플랫폼을 만들고 주민이 직접 기획해 초록 공간을 발굴하는 내용 등이 포함된 탄소로운 팝업사업에는 1억 5천만 원이 투입될 예정이다.'그린라이트 광명'은 신호등의 녹색 불이 지닌 긍정적 의미를 확장한 개념으로, '빛의 도시 광명', '탄소중립의 상징색 그린', '시민과의 공감과 허락'이라는 뜻을 담고 있다. 시민이 함께 만드는 도시의 초록빛 변화를 상징하며, 민관협치 도시 관리 체계를 기반으로 기후위기에 대응하는 지속가능한 도시를 만들어가겠다는 광명시의 의지를 담고 있다는 게 이상우 신도시 개발국장 설명이다.이 국장은 이날 브리핑에서 "시민참여를 기반으로 공동체를 활성화하고, 동시에 기후위기 대응을 실현하는 데 의미를 두는 게 광명형 도시 재생"이라며 "도시재생 민관협치와 시민참여를 통해 탄소중립 역량을 강화하겠다"는 각오를 전했다.