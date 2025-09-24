'생나무' 더미서 타오른 '잉걸' 하나, 이제 멈출 수 없다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲퇴근 후 필사 습관으로 쌓인 글이 시민기자의 첫 불씨가 되었다. ⓒ 정지운 관련사진보기

큰사진보기 ▲"첫 원고료 알림, 내 글이 누군가에게 닿았다는 확실한 증거였다." ⓒ 정지운 관련사진보기

오후 9시 퇴근 후, 지친 몸을 이끌고 책상 앞에 앉는다. 노트와 펜을 펼치고, 그날 읽은 책에서 마음에 남는 구절을 한 줄씩 필사한다. 처음엔 단순한 기록이었다. '언젠가 다시 읽어보면 좋겠다'는 가벼운 마음으로 시작했지만, 필사 노트는 어느새 나의 글쓰기 습관이 되었고, 결국엔 지난 9월 중순, <오마이뉴스> 시민기자로서 첫 원고료, 잉걸(정식 기사로 채택)을 만들어내는 불씨가 되었다.요즘은 메신저로 몇 초 만에 답이 오가는 시대다. 그러나 나는 여전히 펜을 들어 한 글자씩 눌러 담는 과정을 택한다. 그 느림이 내겐 작은 치유였다. 종일 회사에서 쏟아낸 에너지와 불안, 그리고 잡다한 생각들이 손끝에서 옮겨지는 글자와 함께 가라앉았다. 필사라는 단순한 행위가 내게는 정리와 회복의 시간이자, 다시 내일을 살아낼 힘이 되어주었다.처음 <오마이뉴스> 시민기자로 원고를 보냈을 때, 설렘과 두려움이 동시에 밀려왔다. 독자가 내 글을 읽어줄까? 공감해줄까? 그 불안은 원고를 제출한 뒤에도 오랫동안 이어졌다. 첫 글은 쉽게 채택되지 않았다. 마치 젖은 생나무(정식 기사로 채택되지 않은 상태) 세 그루에 불을 붙이려는 시도 같았다. 불씨가 조금 일어나는듯하다가도 금세 꺼져 버렸다. '내 글이 과연 누군가에게 닿을 수 있을까?'라는 의문이 나를 자주 흔들었다.그러나 포기할 수 없었다. 매일 반복한 필사 습관이 나를 다시 책상 앞으로 불러냈다. 하루의 끝에 필사로 쌓인 문장들은, 내 안에 또 다른 글감을 키워냈다. 기사로 이어질 수 있다는 아이디어들이 필사 속에서 싹텄고, 그 싹은 결국 다시 원고로 옮겨졌다.몇 번의 실패와 퇴고 끝에, 마침내 불길이 한 번에 번져 오르는 순간이 찾아왔다. 내 글이 채택된 것이다. 첫 채택, 그리고 첫 원고료. 그날의 기쁨은 이루 말할 수 없었다. 첫 원고료는 크지 않았지만, 나에게는 큰 의미였다.불이 꺼진 줄 알았던 생나무 더미 속에서 끝내 살아남은 불씨가, 잉걸이 되어 타올랐다. 그것이 나를 시민기자의 길로 이끌었다. '이제 멈출 수 없다'는 다짐이 저절로 따라왔다. 마치 오래 기다린 글이 누군가에게 닿았다는 확신처럼, 내 글이 세상 어딘가에서 읽히고 있다는 사실은 뿌듯한 떨림을 안겨주었다.시민기자의 글은 단순히 개인의 기록을 넘어선다. 내 경험과 생각이 사회와 연결되고, 누군가에게 메시지를 전하며 작은 울림을 남길 수 있다. 퇴근 후 필사로 다진 글쓰기 습관처럼, 기사 역시 꾸준함과 성실함 속에서 힘을 얻는다. 작은 불씨 같던 글이 잉걸이 되어 오래도록 타오르듯, 시민기자의 글도 누군가의 마음에 남아 계속 의미를 지닌다.물론 아직 나는 서툴다. 문장이 늘어지기도 하고, 때로는 편집 과정에서 빛을 보지 못한 채 묻혀버리는 글도 있다. 하지만 필사로 다진 글쓰기 습관을 통해 배운 진실성과 성실함 만큼은 지키고 싶다. 화려하지 않아도, 내 목소리가 거짓 없이 닿는 글. 그것이 결국 오래 남는 불씨가 될 것이라 믿는다.퇴근 후 필사노트는, 마치 어두운 숲 속에서 불을 붙이는 일과 같다. 젖은 나무는 쉽게 타지 않고, 불씨는 자꾸 꺼진다. 그러나 그 과정을 견뎌낸 자만이 마침내 잉걸을 얻는다. 나는 이제 첫 잉걸을 얻었다. 그리고 이 불씨를 더 키워내야 한다. 나만 따뜻해지기 위한 불이 아니라, 함께 둘러앉아 온기를 나눌 수 있는 불길로 번져가도록.그래서 나는 오늘도 글을 쓴다. 누군가에게 닿기를 바라며. 퇴근 후 필사노트에 남긴 작은 문장은 언젠가 또 다른 잉걸이 되어 세상 어딘가를 밝힐 것이다. 그리고 다시 한 번 생나무를 모아 올린다. 첫 원고료는 끝이 아니라 시작이었다. 나의 잉걸은 이미 타올랐고, 이제는 멈추지 않고 번져가야 한다. 나의 글쓰기가 꺼지지 않도록, 이것이 내가 <오마이뉴스> 시민기자로서 글을 놓을 수 없는 이유다.