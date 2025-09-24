"한 방울도 잊지 않겠다" 가뭄 해제되자 강릉에 나타난 독특한 풍경

큰사진보기 ▲강릉시민의 마음을 담은 소방관, 군인에 대한 감사의 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲길거리에 내걸린 각계각층에서 감사의 마음을 전하는 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲물 한 방울의 소중함을 알게 됐다는 내용의 구산리 주민 일동의 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲커피점에서 내건 플래카드. 가장 눈길을 끈 플래카드다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉저수지 길목에 내걸린 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲고맙습니다. 잊지 않겠습니다. 정성 어린 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲성삼면 주민이 내건, 가뭄을 이겨내는 힘, 여러분 덕분입니다 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍제정수장 입구에 내걸린 강릉 시민들의 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

가뭄으로 인한 강릉시 재난 사태가 해제됐다. 그러면서, 독특한 풍경이 생겨났다. 물 부족 문제 해결을 위해 힘써온 소방관, 군인, 자원봉사자들에 대한 감사의 마음을 담은 플래카드가 거리를 장식하고 있는 것. 강릉시민들이 이번 위기 상황에서 확인한 연대와 희생의 의미를 되새기며, 감사의 인사를 표한 것이다.강릉의 주요 거리와 길목 곳곳에는 "고맙습니다. 잊지 않겠습니다", "여러분의 헌신에 감사드립니다" 등의 메시지가 적힌 플래카드들이 걸려 있다. 특히, "희망의 물 한 방울 잊지 않겠습니다"라는 문구는 강릉 시민들의 깊은 감사와 결심을 나타내는 말로, 이번 재난을 겪으며 물 부족의 어려움을 함께 나눈 사람들에게 전하는 마음을 담고 있다.강릉 홍제정수장 입구에 설치된 한 플래카드도 시민들의 눈길을 끌고 있다. 눈에 잘 띄는 위치에 걸린 이 플래카드는 "가뭄 피해 복구를 위해 힘써주시는 소방관, 군인, 공무원 관계자들께 감사의 마음을 담아 커피와 빵을 무료로 드립니다"라는 문구가 적혀 있다.플래카드를 바라보던 시민 이창영(69)씨는 잠시 발걸음을 멈췄다. 그는 "도울 방법만 고민했지 결국 아무것도 하지 못했다"며, 조용히 나눔을 실천한 카페 주인에게 미안함과 감사함을 전했다. 플래카드 한 장이 부끄러움과 따뜻함을 동시에 안겨준 순간이었다.카페 직원은 운영자 김희원(51)씨를 대신해 "폭염 속에서도 묵묵히 일하는 분들께 작은 위로라도 전하고 싶었다"고 전했다. 이어 "감사 인사를 건네는 대원들에게 오히려 더 큰 감동을 받았다"며 "작은 나눔이 잠시나마 힘이 되기를 바란다"고 말했다.이번 가뭄은 강릉을 넘어 전국적으로 큰 영향을 미쳤다. 물 부족은 다소 안정됐지만 여전히 재난의 여파에 놓인 이들이 많다. 그럼에도 시민들은 서로 돕고 연대하며 위기를 극복해가고 있다. 한 강릉시민은 "한 달 동안 오봉저수지는 소방차, 군인, 헬기까지 동원된 전쟁터 같았다"라며 "전국에서 물을 공급해준 소방관, 군인, 공무원들에게 감사하다"고 말했다.이에 대해 강원특별자치도소방본부 엄영섭 팀장은 "이렇게 지역 주민들이 우리의 노력을 알아주고, 감사의 마음을 전해주셔서 정말 힘이 난다. 우리가 했던 일들이 작은 도움이 되기를 바라는 마음이 컸는데, 이렇게 직접적으로 마음을 표현해 주시니 감사할 따름"이라는 소감을 남기며 강릉을 떠났다.가뭄이라는 시련 속에서도 강릉시민들의 마음은 마르지 않았다. 서로를 위로하며 나누는 작은 정성과 연대가 모여 큰 울림이 되었고, 이는 다시금 지역사회를 지탱하는 힘이 되었다. 물은 부족했지만, 시민들의 따뜻한 마음은 넘쳐흘렀다. 이 마음이야말로 강릉을 지켜낼 가장 단단한 자산이자, 희망의 원천 아닐까.