[보도 후] "창원시, 실업급여 부정 위탁업체 계약 끊어야"

경남 창원시와 계약을 맺은 생활폐기물 위탁처리업체가 실업급여 부정행위를 한 사실이 들통이 나 고용노동부로부터 환수 조치를 받은 가운데, 해당 업체 노동자들이 가입해 있는 민주노총 민주일반연맹 (경남)일반노동조합(위원장 강동화)은 계약해지와 재발방지대책을 촉구했다.
일반노조는 23일 오후 창원시청 앞에서 기자회견을 열어 이같이 밝혔다.
해당 위탁업체의 실업급여 부정행위 사실은 <오마이뉴스>가 지난 16일 보도하면서 알려졌다. 창원고용노동지청은 해당 업체의 사업주가 노동자와 공모해 실업급여를 부정수급한 것으로 보고 전체 51일간 366만 6000원을 확정 통지했다.
실업급여 부정행위는 두 차례 조사에서 확인됐다. 창원고용노동지청이 1차 신고로 2023년 6월 조사를 해 10일간 66만 원, 올해 7월 2차 신고로 추가 41일에 270만 6000원을 확인했다.
일반노조는 "2023년 조사 종결 후, 노조에서는 사실관계 및 사실관계 입증을 위해 노력한 후, 2025년 7월에 다시 조사를 요청하는 진정서를 제출했고, 노동조합의 주장이 인정되고 추가로 부정수급이 밝혀지게 됐다"라고 설명했다.
일반노조는 "이는 단순한 개인의 일탈이 아니라, 공공 예산을 노린 조직적 사기행위이며, 국민의 신뢰를 저버리는 중대한 범죄이다"라면서 "더 심각한 문제는 이 위탁업체가 창원시로부터 예산을 전액 지원받고, 공공업무를 위탁받은 업체라는 점이다. 공공성이 요구되는 위탁사업에서 이러한 부정행위가 발생했다는 사실 자체가 시 행정의 관리감독 실패를 의미한다"라고 지적했다.
일반노조는 "창원시는 이번 사건에 대해 즉각적인 진상조사를 착수하라"라며면서 "이 사건은 단순한 고용노동부의 조사로 끝날 사안이 아니다. 창원시와 위탁관계에 있는 기관의 불법행위인 만큼, 시 차원의 특별조사팀을 구성해 철저한 전수조사 및 정황파악이 선행돼야 할 것"이라고 촉구했다.
또 이들은 "사용자들의 죄질이 아주 나쁘다. 형사고발 및 계약 해지 조치를 즉시 단행하라"라며 "창원시와 민간위탁 대행계약을 맺고 있으면서 법을 위반한 사업주는 다시는 공공업무에 관여할 수 없도록 수사기관에 고발, 지자체 계약 업체 등록 취소, 위탁계약 즉시 해지, 부당 수령한 인건비 전액 환수 되어야 한다"라고 밝혔다.
창원시 "결과에 따라 법적 책임을 물을 예정"
이에 대해 창원시는 이날 오후에 낸 입장문을 통해 "창원고용노동지청으로부터 실업급여 부정수급 및 검문조서 등 후속조치 진행 후 송치 여부 결정 예정임을 확인했다"라며 "부당한 방법으로 청구·지급된 대행료는 즉시 환수 조치 할 계획"이라고 밝혔다.
그러면서 창원시는 "해당 업체의 2023년도 실업급여 부정수급 공모 사실에 대해 형법, 폐기물관리법과 관련 조례, 대행업무 과업지시서 등의 위반 여부에 대한 종합적인 법률 검토와 철저한 실태조사를 실시해 그 결과에 따라 법적 책임을 물을 예정"이라고 했다.
또 "향후 유사 사례 재발 방지를 위해 대행업무 계약서 및 과업지시서 등을 수정·보완하고, 근로기준법, 고용보험법 등을 준수하도록 관리 감독을 강화하겠다"라고 전했다.