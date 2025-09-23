[사진] 자갈치 국밥집 노부부의 따뜻한 '만세'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲자갈치 골목의 뜨거운 선지국밥, 그것은 서민들의 살아 있음의 증언이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

AD

'우리는 어떤 얼굴로, 어떤 만세를 외치며 이 도시의 하루를 살아가고 있는가.'

지난 21일, 자갈치 시장의 꼼장어 골목을 지나면 만나는 좁은 골목 한쪽, 오래된 간판 '영덕집' 아래에서 뜨거운 김이 피어오른다.이 집에서 내는 선지국밥 한 그릇은 고단한 삶을 살아온 사람들에게 위안이 된다. 주인 노부부는 늘 분주한 손길로 손님을 맞이하지만, 오늘은 유독 환한 얼굴로 만세를 부른다. 무엇이 그토록 즐거운지는 알 수 없지만, 그 웃음 속에는 수십 년을 버텨온 골목의 애환과 살아남은 자의 의지가 겹쳐 보인다.이곳 선지국밥은 단순한 음식이 아니다. 뱃일 마치고 돌아온 노동자, 장터에서 하루 장사를 마친 상인, 그리고 지친 일상을 잠시 내려놓고 싶은 사람들이 모여 앉는 서민의 공동 식탁이다. 7천 원이라는 가격은 시장의 물가 상승에도 버텨온 고집이자, "누구나 따뜻하게 한 끼는 먹고 가야 한다"는 노부부의 철학이다.자갈치 골목은 수십 년 동안 수많은 변화를 겪어왔다. 부산항 개발과 상권 재편 속에서 오래된 가게들은 하나둘 사라졌고, 익숙했던 풍경도 점차 바뀌고 있다. 그러나 이 골목 한편에서 여전히 국밥 냄비를 끓이며 손님과 웃음을 나누는 영덕집은, 사라져가는 골목 공동체의 마지막 불씨처럼 남아 있다.그 웃음은 단순한 장사의 기쁨이 아니다. 그것은 '아직 우리는 살아 있다'는 선언이자, 서민의 존엄을 지켜내는 작은 만세다. 선지국밥 한 그릇에 담긴 것은 피와 살만이 아니라, 자갈치 골목의 땀과 눈물, 그리고 여전히 이어지는 삶의 의지다.오늘도 영덕집 앞에는 선지국밥 김이 모락모락 오른다. 손님들은 저마다 허기를 채우고, 노부부는 변함없는 웃음으로 응답한다. 그리고 그 장면은 묻는다.