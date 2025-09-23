음료수 들고 나타난 김장환 목사, "특검 출석" 요구에 "예배드리면 갈게"

큰사진보기 ▲특검에 출석하지 않던 김장환 목사가 돌연 해병대예비역연대의 극동방송 앞 집회 현장에 모습을 드러냈다. ⓒ 해병대예비역연대 관련사진보기

특검 출석을 거부하고 있는 김장환 목사(극동방송 이사장)가 돌연 해병대예비역연대의 극동방송 앞 시위 현장에 모습을 드러냈다. "특검에 나가시라"는 해병대예비역연대 회원들의 요구에, 그는 "어딜 목사한테 그런 이야길 하냐"고 답하며 그동안 내비쳐 왔던 특검 불출석 의사를 이날도 공개적으로 드러냈다.해병대예비역연대(정원철 회장)는 23일 전국 11곳의 극동방송 앞에서 김 목사의 채해병 특검팀(이명현 특검) 출석을 요구하는 시위를 벌였다. 서울 마포구 극동방송 앞에서는 회원 10여 명이 낮 12시부터 모여 "특검에 나올 때까지 이곳을 찾겠다"고 목소리를 높였다.김 목사는 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비의 통로 역할을 했다는 의혹을 받고 있다. 그는 특검팀의 8, 11, 17일 세 차례 참고인 조사 소환 통보에 응하지 않았다.이날 시위에 극동방송은 건물 입구 셔터를 내린 채 문을 걸어잠갔다. 그런데 김 목사는 해병대예비역연대의 시위가 마무리될 즈음인 오후 1시께 몇몇 직원과 셔터를 올린 뒤 건물을 빠져나왔다. 그러면서 비닐봉지에 담긴 음료수를 해병대예비역연대 회원들에게 건네며 "마시고 하라"고 말했다.김 목사는 특검 출석을 요구하는 회원들에게 "어딜 목사한테 그런 이야길 하냐"고 면박을 주듯 답했다. 또 "예배 드린다고 하면 (특검에) 갈게"라고 말하기도 했다.김 목사가 모습을 드러내기 전, 정원철 회장을 비롯한 회원들은 그의 특검 출석을 강하게 촉구했다. 정 회장은 "목사님께서 죄가 없다고 하시는데 특검에 나오지 않으실 이유가 없다"면서 "진상 규명을 위해 조사를 받으시는 것이 대한민국 개신교계 원로로서 하셔야 하는 일이다"라고 말했다.이어 "교계 원로가 21살에 의무 복무를 다 하다 숨진 채해병 유가족을 위로해주지는 못할 망정 피의자 임성근과 식사를 하고 기도를 해주셨다는 것인가"라면서 "예수님께서 '내 종아 어떻게 그런 짓을 하였느냐'고 눈물을 흘리실 것이다. 천국에 가실지, 못 가실지 모르겠으나 예수님을 만나시거든 어떻게 하려고 그러시냐"라고 질타했다.김 목사는 특검팀이 극동방송 등을 압수수색한 직후인 지난 7월 20일 주일예배 설교에서 "사단장을 살려주라고 그랬으면, (그건) 내가 당연히 해야 할 일이다. 나는 기도해준 죄밖에 없다"고 밝힌 바 있다. 이후 특검팀 조사를 거부하면서 변호인을 통해 "김 목사가 임 전 사단장 구명 로비에 관여했다는 직간접적인 증거나 정황은 확인된 것이 없다"고 주장하기도 했다.극동방송 또한 지난달 말 전국 방송을 통해 "어떠한 연관이 없음에도 불구하고 (특검이) 무리한 압수수색을 진행했다"고 주장해 노조 등의 비판이 나오기도 했다.한편 정민영 특검보는 이날 오전 정례 브리핑에서 "보도를 보니 (김 목사가) 출석 요구를 더 하지 말라고 했기에 (특검팀에서) '공판 전 증인신문'이 필요하지 않은지 정도의 논의를 하고 있다"고 밝혔다. 공판 전 증인신문이란 재판이 시작되기 전 법원의 허가를 받아 증인을 신문하는 절차로, 수사기관의 참고인 조사 소환 통보와 달리 강제성이 있다.