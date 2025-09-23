"국민 1인당 1천만원 빚... 트럼프 폭압적 협박, 재협상해야"

큰사진보기 ▲더민주대전혁신회의는 23일 오전 대전시의회 앞에서 '한미동맹 훼손, 불평등 투자 강요 규탄 기자회견'을 개최했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

더민주대전혁신회의가 트럼프 미국 대통령이 우리나라에 불평등한 투자를 강요하고 있다며 이를 규탄하고 나섰다.더민주혁신회의 상임 공동대표를 맡고 있는 허태정 전 대전시장을 비롯한 더민주대전혁신회의 회원들은 23일 오전 대전시의회 앞에서 '한미동맹 훼손·불평등 투자 강요 규탄 기자회견'을 열고 "트럼프는 우리 국민 1인당 1천만 원 빚을 강요하지 마라"고 촉구했다.이날 회견에서 참가자들은 미국은 한국에 3천5백억 달러, 한화로 약 470조 원이 넘는 현금 투자를 요구하고 있다면서 이는 우리 국민 한 사람당 약 1천만 원의 빚을 떠안게 하는 이 요구로, 국가 경제 전체를 위기로 몰아넣는 폭압적 처사라고 규탄했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "우리는 한미동맹을 부정하지 않는다"고 운을 뗀 뒤, "그러나 동맹은 결코 굴종이 아니다. 동맹은 공정과 상호 존중 위에서만 지속될 수 있다"며 "어느 한쪽이 상대국의 주권과 산업 전략, 국민경제를 희생양으로 삼는다면 그것은 동맹이 아니라 경제적 예속이며, 국가적 모욕"이라고 주장했다.그러면서 미국이 요구하고 있는 3500억 달러 규모의 투자는 결코 투자 요청이 아니라고 비난했다. 이들은 "미국이 세운 특수목적법인에 현금을 집어넣고, 사용처와 수익 배분까지 미국이 독점하겠다는 조건으로, 이름만 투자일 뿐, 실상은 '묻지마 배상금'이다. 동맹국을 전범국처럼 대하는 굴욕적 요구"라고 강조했다.이들은 1차 세계대전 이후 베르사유 조약에 따른 독일의 배상금조차 당시 경제 규모 대비 연평균 8%를 넘지 않았는데, 트럼프의 요구는 우리 경제 규모 대비 해마다 6% 안팎으로 누적하면 20%에 이르는 막대한 규모라고 설명했다.이들은 또 "트럼프의 투자 요구는 베르사유 배상금보다 더 가혹한 징벌적 요구다. 어찌 이를 동맹이라 부를 수 있겠느냐"며 "이것은 협박이며, 주권국가로서의 대우를 스스로 포기하라는 말과 다르지 않다"고 맹비난했다.아울러 이들은 "미국의 요구액은 국민 1인당 약 1천만 원의 빚을 떠안게 하는 부담이다. 당장 개인 통장에 채무가 찍히지 않는다 해도, 만약 이 거대한 현금을 투자하게 된다면 자본 유출과 환율 급등, 금리 상승과 재정 불안, 국가 신용 하락으로 곧바로 국민의 삶이 흔들리게 될 것"이라고 우려했다.이들은 정부를 향해 ▲ 국익과 국민을 최우선으로 하는 상호 호혜 원칙의 재협상 ▲ 협상 과정의 투명한 공개와 자본 유출 대비 안전장치 마련 ▲ 국회 동의와 국민 설명 절차 준수 ▲ 투자 결정권과 법적 권리 사수 등을 요구했다.미국을 향해서도 이들은 "강압은 협력이 될 수 없으며, 일방의 명령은 결코 동맹이 될 수 없다"고 경고하고 "트럼프 대통령은 더 이상 한국을 시험하지 말고, 불평등한 요구를 즉각 철회해야 한다"고 촉구했다.끝으로 이들은 만일 미국이 전향적인 태도 변화를 보이지 않는다면 우리는 전국민적 행동에 돌입할 것이라며, 미국 여행 보이콧, 미국 생산 제품 및 주식 불매 운동 등을 펼치겠다고 밝혔다.한편, 더민주세종혁신회의도 이날 오전 세종시청에서 기자회견을 여는 등 이날 기자회견은 더민주전국혁신회의는 각 지역별로 동시다발로 진행됐다.