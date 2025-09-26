칠십 평생 처음, 7개월 만에 기적을 맛보다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
글쓰기 포기자였던 내가 <오마이뉴스>에 쓴 글의 채택 소식을 받았다(관련 기사 : 내 나이 70, 인생 최고의 사치를 즐기기로 했다
). 나는 칠십 평생 살아오면서 단 한 번도 글로 인정받아본 적이 없다. 국민학교(초등학교) 시절 방학 일기와 백일장이 학교 생활 중 제일 힘들었다. 어른이 되어서도마찬가지였다. 글을 써야 할 일이 생기면 '나는 글 재주가 없구나' 하며 아예 포기해버리곤 했다. 그렇게 살아도 딱히 불편하지 않았다. 안 쓰면 그만이니까.
그런데 요즘은 시대가 바뀌었다. 웬만한 연락이나 공지사항은 문자나 카카오톡으로 하다 보니 짧은 인사말이라도써야 할 일이 많아졌다. 그럴 때면 그 몇 줄조차도 썼다 지웠다를 반복하며 겨우 보내곤 했다. 그러던 중 마침 가까운 곳에 복지관이 문을 열었다. 강좌 프로그램을 살펴보다 글쓰기 강좌가 눈에 들어왔다.
수강 신청 후회했던 지난 날
'그래, 문자 서너 줄이라도 편하게 쓸 수 있으면 좋겠다'는 생각으로 큰 기대 없이 등록했다. 첫날 수업에서 선생님은 내가 배우고 싶어했던 바로 그것을 가르쳐 주셨다. '카톡'에 글을 쓸 때는 다섯 줄 넘지 않게 간단하게 써야 받는 사람이 한눈에 읽는다고 하셨다. 선생님이 쪽집게 도사 같았다. 첫날 수업은 내 맘에 쏙 들었다.
그런데 매주 같은 수업을 하는 게 아니었다. 2, 3 주가 지나자 선배 수강생들이 글을 써 와서 낭독을 했다. 그런데 그 수준이 보통이 아니었다. '저렇게 잘 쓰는데 왜 여기서 수업을 듣지' 하는 생각이 들었다. 점점 기가 죽었다. 내가 원하는 수업은 이런 게 아닌데 하면서, 몇 주를 빈 손으로 출석하다 보니 마음이 불편해졌다. 쓰자니 쓸 말도 없고, 매일 똑같은 날인데 뭐가 특별해서 쓰나 싶었다.
학교 다닐 때도 글 쓰는 것을 싫어했는데, 이 나이에 스트레스 받아가면서 써야 하나 하며 수강 신청 한 것을 후회도 했다. 그러던 어느 날, 그날도 빈 손으로 가서 앉아있는데 선생님께서 "지난주에 어떻게 지내셨어요?" 하고 물어보시는 것이다.
그래서 지난주 있었던 이런 저런 이야기를 풀어놓으니 선생님이 내 말보다 더 빠른 속도로 키보드를 두들겨서 받아 적으시는 것이었다. <세상에 이런 일이> 프로그램을 보고 있는 것 같았다. 그날 이후, 안 써가면 선생님이 말로 써버리니 억지로 몇 자 적어봐야겠다는 생각이 들었다. 글이라고 하기에도 창피한 걸 여러 사람 앞에서 읽으려니 그것도 낯뜨거웠다.
이젠 휴대폰 메모장에 글감을 모읍니다
그렇게 시작한 지 7개월, 내가 쓴 글이 <오마이뉴스>에 채택되는 기적이 일어났다. 정말 신기한 일이다. 교육이라는 게 누구를 만나 어떻게 배우느냐에 따라 인생의 길이 달라진다는 생각이 들었다.
부피도 없고, 재료비도 안 드는 글쓰기가 나의 삶을 변화 시키고 보람으로 채워주고 있다는 것이 믿기지 않는다.
요즘은 시간 날 때마다 휴대폰 메모장에 글을 쓴다. 그렇게 쓰다 보니 자투리 시간도 알차게 보내게 되고, 멍하니 TV 앞에 앉아 있는 시간도 줄었다. 집에 있을 때나 지하철을 타고 이동 중에도 글감을 생각한다. 시간, 공간 따지지 않고 혼자 있을 때면 어디서든 쓸 수 있는 글쓰기가 너무 매력 있다.
몇 년 전 부터 짐이 안 되는 취미가 뭐가 있을까 찾고 있었던 중이었기에 더 좋았다. 나이가 들수록 짐은 줄이고 머리를 써야하는데, 그 조건에도 딱 맞춤이다. 평생 글쓰기와 거리가 멀다고 생각해 생일 카드조차 안 쓰고 살았는데 이제와 새로운 취미로 글을 쓴다는 게 참 아이러니하다.
기대도 없이 교실에 앉아있던 내게서, 나조차도 찾지 못했던 아주 작은 불씨에 바람을 불어넣어 불꽃으로 피워주신 최은영 글쓰기 선생님께 무한한 감사를 드린다.