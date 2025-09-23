미 산부인과학회 회장 "트럼프 발표, 매우 무책임... 근거 없어"

큰사진보기 ▲22일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 대통령이 자폐스펙트럼과 타이레놀 사용이 연관 있다는 주장을 하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 임신 중 타이레놀 복용이 자폐증 발병률을 높인다고 주장했으나, 의학계는 근거가 없다며 강하게 반발했다.트럼프 대통령은 22일(현지시각) 백악관에서 기자회견을 열어 임신 중 타이레놀을 복용하면 자폐아 출산 위험이 높아지는 것으로 나타났다며 식품의약국(FDA)을 통해 이를 의사들에게 통보할 것이라고 발표했다.그는 "의학적으로 꼭 필요한 경우가 아니면 임신 중 타이레놀 복용을 제한할 것을 강력히 권고할 것(strongly recommending)"이라고 밝혔다. 또한 "참을 수 없을 정도로 극심한 고열 때문에 의학적으로 필요한 경우에는 어쩔 수 없이 복용해야 하겠지만, 조금만 복용해야 한다"라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 "수십 년 전만 해도 2만 명 중 1명의 아이가 자폐증을 보였는데, 지금 일부 지역에서는 31명 중 1명이 된다"라면서 "2000년 이후 자폐증 발병률이 400% 이상 급증했다"라고 강조했다. 이어 "자폐아가 급증한 현상은 인위적인 요인이 존재하는 것을 의미한다"라며 타이레놀의 성분인 아세트아미노펜을 겨냥했다.그러나 의학계는 근거 없는 주장이라며 강력히 반발하고 나섰다. AP통신은 "트럼프 대통령이 오랫동안 사실이 아닌 것으로 밝혀진 주장을 내세우면서도 의학적 근거는 제시하지 않았다"라고 전했다.미국 산부인과학회 스티븐 플라이시먼 회장은 "트럼프 대통령의 발표는 매우 무책임하다"라며 "근거가 전혀 없는 데다가 소아 신경계 질환의 다양하고 복잡한 원인을 위험할 정도로 단순화하고 있다"라고 지적했다.이어 "타이레놀을 복용하지 않고 고열을 낮추지 않는 것이 더 큰 부작용과 위험을 일으킬 수 있다"라면서 "정부 보건 기관들이 신뢰할 수 있는 데이터 없이 수백만 명의 건강과 복지에 영향을 미칠 발표를 하는 것은 매우 우려스럽다"라고 덧붙였다.미국 소아과학회 수잔 크레슬리 회장도 "트럼프 대통령의 자폐증 관련 발표는 위험한 주장과 오해의 소지가 있는 정보로 가득해서 임산부에게 혼란스러운 메시지를 전달하고 자폐증 환자에게 피해를 준다"라고 비판했다.타이레놀 제조사 켄뷰는 성명을 내고 "아세트아미노펜은 현재 임산부에게 가장 안전한 진통제"라면서 "아세트아미노펜이 없으면 임산부는 자신과 아기 모두에게 해로울 수 있는 발열 질환을 겪거나, 더 위험한 대체 약물을 사용해야 하는 위험에 직면하게 된다"라고 경고했다. 이날 켄뷰의 주가는 7% 넘게 하락했다.CNN방송은 "트럼프 대통령의 새로운 지침은 자폐증이 다양한 요인에 의해 발생하고, 임신 중 아세트아미노펜 복용과 자폐증의 연관성은 입증되지 않았다는 전문가들의 분석과 상반된다"라며 "기존 과학과 공식 전문가들을 불신하는 미국인들이 보수 정치의 강력한 세력으로 자리 잡았다"라고 분석했다.미국 식품의약국(FDA)은 트럼프 대통령의 지시에 따라 자폐아를 출산할 확률이 높다고 경고하는 내용으로 아세트아미노펜 관련 의약품의 라벨을 바꿀 것이라고 밝혔다.다만 FDA도 "최근 몇 년간 연구에 따르면 아세트아미노펜 복용과 자폐증 및 주의력결핍과잉행동장애(ADHD)와 같은 신경계 질환 증가와 관계가 있다는 증가가 누적되고 있다"라며 "하지만 그 인과 관계는 확립되지 않았으며 과학 문헌에는 반대 연구가 있다는 점에도 유의해야 한다"라고 단서를 달았다.그러면서 "이 인과 관계는 지속되는 과학 논쟁 분야"라며 "임산부와 영유아의 대부분 단기 발열은 약물 치료가 필요하지 않다는 점을 고려할 때 임상의는 처방 결정에서 이를 인지해야 한다"라고 덧붙였다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 "더 많은 약을 먹는 것이 더 나은 건강을 위한 답이라고 믿지 않는다"라며 "우리의 이런 노력에 수백만 명의 미국 국민이 감사하고 있다는 것을 알고 있기 때문에 포기하지 않을 것"이라고 밝혔다.