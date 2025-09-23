트럼프 '타이레놀-자폐 연관' 주장에, 전문가 "위험한 행태" 조목조목 반박

큰사진보기 ▲22일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 대통령이 자폐스펙트럼과 타이레놀 사용이 연관 있다는 주장을 하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲안준용 고려대학교 바이오시스템의과학부 교수가 23일 자신의 페이스북에 올린 글 ⓒ 안준용 교수 페이스북 갈무리 관련사진보기

22일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 집무실에서 열린 기자회견에서 "타이레놀을 먹는 건 좋지 않다. 임신 중 반드시 필요한 경우, 이를테면 고열이 있을 때만 최소한으로 사용해야 한다"며 임신부의 타이레놀 복용이 뱃속 태아의 자폐증 발생을 유발한다고 주장했다.이어 트럼프 대통령은 곧 임신부에게 타이레놀 처방을 금지하는 지침을 의사들에게 전달할 것이라고 덧붙였다. 이러한 트럼프 대통령의 주장에 자폐스펙트럼 장애의 원인을 연구하는 전문가가 과학적 근거가 전혀 없는 위험한 주장이라고 반박하고 나섰다.안준용 고려대학교 바이오시스템의과학부 교수는 23일 자신의 페이스북을 통해 트럼프 대통령의 주장을 조목조목 반박하며 "과학적 사실을 왜곡하고 임신부들의 불필요한 공포를 조장하는 매우 위험한 행태"라고 비판했다.안 교수는 지난 2024년 공동연구를 통해 한국인 자폐스펙트럼 장애 유전변이를 최초 규명한 의학자다. 그는 자폐스펙트럼 장애의 유전체 연구 등을 통해 30여 편의 국제 SCI급 논문을 게재하는 등 생명정보학 분야에 공헌한 기여로 2023년 '마크로젠 젊은 생명정보학자상'을 수상하기도 했다.안 교수는 먼저 과거 일부 연구에서 타이레놀 복용과 자폐를 연관지은 것에 대해 "보정변수라는 중요한 요인을 간과한 것"이라고 설명했다. 그는 스웨덴에서 진행된 250만 명 규모의 형제자매 비교 연구를 통해 타이레놀과 자폐의 연관성이 완전히 사라졌다며 "초기 관찰된 위험 증가가 약물 자체 때문이 아니라 가족 내 유전적·환경적 요인 때문이었음을 명확히 보여준 것"이라고 강조했다.또한 안 교수는 "자폐의 원인을 밝히는 연구는 꾸준히 진전해왔고, 현 시점에서 과학계가 확실하게 주장할 수 있는 두 가지 주요 원인이 있다"며 '신규 변이(de novo variant)'와 '양적유전(polygenic)'을 꼽았다. 그는 이러한 주요 원인이 "지난 10년 동안 여러 국가의 코호트 연구를 통해 지지받았고, 우리나라의 연구에서도 동일한 패턴을 보였다"고 설명했다.안 교수는 "여전히 새롭게 밝혀야 할 원인들이 있고, 그에 대한 다양한 연구들이 진행되고 있다"면서 "그러나 이처럼 '아직 밝혀지지 않은 부분'이 있다는 것을 근거로 비과학적 주장을 펼치는 것은 매우 위험"하다며 "타이레놀과 자폐를 연결하는 것은 과학적 방법론을 무시하고 대중의 불안감을 선동하는 행위"라고 꼬집었다.한편 안 교수는 트럼프 대통령의 발언을 직접 인용해 의학적으로 틀린 부분을 짚었다.안 교수는 트럼프 대통령이 '지난 수십년 간 자폐 진단이 400% 이상 늘었다. 이는 타이레놀이 원인'이라고 말한 대목을 두고 "비과학적이기도 하고, 위험한 발언"이라며 "자폐 진단이 늘어난 건 자폐에 대한 인식이 늘고, 진단에 대한 접근이 확대되었기 때문"이라고 했다. 과거에는 병원에 오는 심각한 아동들만 자폐스펙트럼 대상자로 여겼지만, 최근에는 더 완화된 기준과 광범위한 설문 조사를 통해 다양한 자폐스펙트럼의 대상자들을 포괄적으로 포함한다는 설명이다.트럼프 대통령이 '나는 평생 70세 남성 가운데 심각한 자폐 사례를 본 적이 없다'며 진단 확산론을 부정한 데 대해서도 안 교수는 "정말 우리 사회에 없을까? 아니다. 비근한 일상으로 내려오면, 주변에 많은 사람들이 있다"며 "연구가 될수록, 다양한 자폐를 만날수록, 자폐에 대한 인식도 바뀌고, 이들이 무엇을 할 수 있을지, 어떻게 사회에 쓰일지도 생각할 수 있다"고 덧붙였다.안 교수는 글 말미에 "과학은 미지의 영역에 대해 끊임없이 가설을 제기하지만, 동시에 엄격한 평가와 동료 과학자들과의 치열한 논쟁을 통해 한 걸음씩 진실을 밝혀나간다"며 "우리는 과학적 사실과 허위 정보를 명확히 구분하고, 전문가들의 검증된 연구 결과를 신뢰해야 할 책임이 있다. 임신 중 타이레놀 복용은 꼭 필요한 경우 의료 전문가와 상담하여 신중하게 결정해야 하지만, 비과학적 공포에 휩쓸려서는 안 될 것"이라고 당부했다.한편, 논란이 확산되자 우리 정부도 입장을 내놨다. 식품의약품안전처(식약처)는 23일 "향후 해당업체에 이에 대한 의견 및 자료 제출을 요청하고 관련 자료 및 근거에 대해 신중히 검토해 나갈 예정"이라고 밝혔다.