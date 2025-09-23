한국과 폴란드의 시각 예술, 그리고 부산 무용수의 만남

큰사진보기 ▲윤유상점괘(占卦) 03 (A Divination Sign 03) 가변설치_탁상기, 무드등, 소형변압기, 나무선반, 욕실용 브라켓, 실험용 유리판 ⓒ 윤유상 관련사진보기

큰사진보기 ▲Point_가변설치_Video_2025폴란드 작가 줄리아 쿠렉 Julia Kurek의 행위예술 기록 영상 및 사진 ⓒ 줄리아 쿠렉 Julia Kurek 관련사진보기

<전시 정보>

기간 : 2025년 9월 24일(목) ~ 30일(화)

장소 : 복합문화예술공간 MERGE? (부산 금정구 소재)

참여 작가 : 윤윤상, 줄리아 쿠렉 / 협업 : 이정임

오프닝 퍼포먼스 : 9월 24일(목) 오후 7시

관람 시간 : 10:00~18:00 (월요일 휴관)

문의 : MERGE? 공식 블로그(https://blog.naver.com/openartsmerge/224013201841)

큰사진보기 ▲병렬동작전시 포스터 ⓒ 복합문화예술공간MERGE 관련사진보기

부산의 복합문화예술공간 'MERGE(머지)?'에서 국내외 예술가들의 협업으로 탄생한 '병렬 동작 - Parallel Movement' 전시가 오는24일부터 30일까지 열린다. 이번 전시는 한국 작가 윤윤상, 폴란드 작가 줄리아 쿠렉(Julia Kurek), 부산 지역 협업 작가로 이정임 무용수가 참여해 도시와 인간의 동시대 변화를 예술적으로 탐구하는 독특한 시도로 기대를 모은다전시 주제는 "도시의 재건축 현장과 인간의 신체적 변화가 지닌 병렬적 움직임"이다. 윤윤상 작가는 사라져가는 도시의 풍경과 기억을 기록하며, 재개발 지역에서 발견되는 비계획적 조형물을 인간의 존재론적 변화와 연결 짓는다. 그의 작품 <점괘 03>, <전산기록지 : 백마스킹 03>은 도시의 잔해에서 추출한 기억을 시각적 언어로 재구성해 관객에게 낯선 감각을 전달한다.반면, 줄리아 쿠렉은 폐허나 공공장소에 투영된 신체를 통해 인간과 환경의 관계를 파고든다. 찢어진 철망과 클로즈 업된 얼굴 파편이 담긴 사진은 "버려진 오브제로 전락하는 인간의 모습"을 포착하며, 물질 순환 속 소멸과 재생의 과정을 질문한다.무용수 이정임은 이들의 시각적 작업에 신체적 움직임을 더해 종합적 예술 경험을 선사할 예정이다. 그는 도시 공간의 리듬과 인체의 유기적 움직임을 결합한 퍼포먼스로 전시의 메시지를 입체적으로 확장한다.이번 전시는 부산 국제 오픈 아츠 레지던스 '글로컬 네트워크 프로젝트'의 일환으로, 부산 금정구를 거점으로 한 지역-국제 예술가 간 협업 플랫폼이다. 프로젝트 관계자는 "장르 경계를 넘나드는 실험적 작업을 통해 도시의 변화와 인간 내면의 동요를 동시에 조명하고자 했다"며 "향후 지속 가능한 문화 생태계 구축을 위한 초석이 될 것"이라 밝혔다.개막일인 오는 24일 오후 7시에는 이정임의 라이브 퍼포먼스가 열리며, 관람객은 전시 공간에서 실시간으로 펼쳐지는 도시적 신체 언어의 변주를 체험할 수 있다. 전시는 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 무료로 관람 가능하다.'병렬 동작'은 익숙한 일상의 풍경을 낯설게 바라보게 하며, 예술을 통한 사회적·존재적 성찰의 계기를 제공할 예정이다. 이번 전시는 도시와 인간, 예술과 일상의 경계를 허무는 창의적 실험으로 관객에게 새로운 감각적 충격과 사유의 기회를 선사할 것으로 기대된다.