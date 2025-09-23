한·미·일 외교장관 "북한 완전한 비핵화, 3자 군사훈련 정기화"

큰사진보기 ▲왼쪽부터 이와야 다케시(岩屋毅) 일본 외무대신, 마르코 루비오(Marco Rubio) 미국 국무장관, 조현 외교부장관이 미국 뉴욕에서 22일 한미일 외교장관회의를 열고 공동성명을 채택했다. ⓒ 외교부 제공 관련사진보기

한국과 미국, 일본 3국 외교장관은 북한의 완전한 비핵화에 대한 확고한 의지를 재확인하고 3자 합동 군사훈련 정기 시행을 못박았다. 군사훈련은 북측이 '대화할 수 없는 이유'로 든 것이라, 일단 '북한의 요구는 들어주지 않겠다'는 메시지로 읽힌다.조현 외교부장관, 마르코 루비오 미국 국무장관, 이와야 다케시 일본 외무대신은 미국 동부시각으로 22일 뉴욕에서 한·미·일 외교장관회의를 열고 공동성명을 채택했다.▲한·일에 대한 핵 역량을 포함한 미국의 방위공약 ▲3국 해양안보 협력 강화 ▲남중국해 및 인도-태평양 수역에서의 국제법 준수 ▲양안 문제의 평화적 해결 ▲북한의 완전한 비핵화 의지 재확인 및 위협 공동 대응 ▲ 공급망 회복력 및 신흥기술 3국 협력 등 큰 줄기는 지난 4월 3일 벨기에 브뤼셀에서 연 같은 회의에서 채택된 공동성명과 대동소이하다.3국 외교장관은 '북한의 완전한 비핵화'(complete denuclearization of the DPRK)에 대한 확고한 의지를 재확인하면서, 안보협력 증진 부분에서 "3자 다영역 훈련 '프리덤 에지'의 정기적 시행"을 이번 성명에 추가했다.지난 21일 김정은 북한 국무위원장은 최고인민회의 제14기 제13차 회의 연설에서 "만약 미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초하여 우리와의 진정한 평화공존을 바란다면 우리도 미국과 마주서지 못할 이유가 없다"고 말했다. 비핵화가 전제되지 않아야 대화에 응하겠다는 것인데, 이번 공동성명은 김 위원장의 요구를 일축한 것이다.김 위원장은 같은 연설에서 북한에 대한 안보위협을 언급하면서 한번, 남측의 대화 제안을 믿을 수 없는 이유를 언급하면서 또 한번, 한·미연합훈련 등 여러 군사훈련을 예로 들었다. 그는 "미·일·한 ３개국이 참가하는 다영역 합동군사연습이라는것도 벌려놓았다"라고 했는데, 이것이 3자 다영역 훈련 '프리덤 에지'다. 한·미·일 3국 외교장관은 이번 성명에서 이 훈련의 정기적 시행을 명시, 북한이 바라는 대로 합동 군사훈련을 중지할 의사가 없다는 것을 분명히 한 셈이다.이번 성명서에는 "특히 장거리 미사일 등 북한의 군사역량에 대한 러시아의 지원의 영향을 포함하여 북한의 러시아와의 증가하는 군사협력에 심각한 우려를 표명하였다"면서 "러시아와 북한이 이러한 모든 활동을 즉시 중단하고 유엔 헌장 및 모든 관련 유엔 안보리 결의를 준수할 것을 촉구하였다"는 부분이 포함됐다. 지난 4월 3일 당시 조태열 외교부장관이 참석한 한·미·일 외교장관회의에서 채택된 공동성명에는 없던 부분이다.한·미·일은 이번 성명에서 북한과 중국의 위협에 대한 기존 원칙을 재확인하는 동시에 러시아에 대한 심각한 우려를 포함시켰다. 결국 북·중·러의 결속에 한·미·일 3국이 맞서는 형태가 된 것이다.