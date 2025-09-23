미 의원단 접견한 이 대통령 "조지아주 구금사태 재발 안돼"

큰사진보기 ▲유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕에서 영 킴 미 하원 외무위 동아태소위원장과 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시각) 오후 미 의회 상원 외교위 및 하원 외무위 소속 의원들을 만나 조지아주 구금사태와 같은 일이 재발되지 않길 바란다는 뜻을 전했다.대통령실에 따르면, 이 대통령은 이 자리에서 "트럼프 대통령과의 성공적인 정상회담을 통해 한미동맹이 안보·경제·첨단기술을 포함한 제반 분야에서 미래형 포괄적 전략동맹으로 진화해 나갈 기반이 마련됐다"면서 양국의 미래지향적 협력을 더욱 발전시킬 수 있도록 미 의회 차원의 관심과 지원을 당부했다.무엇보다 최근 미 조지아주 배터리공장 건설현장에서 발생했던 미 이민당국의 한국인 전문인력 구금사태와 같은 일이 재발되지 않기를 바란다는 뜻을 의원단에 전했다.이에 미 의원들은 이 대통령 예방을 위한 의원단을 상·하원, 공화·민주당으로 고루 구성한 것은 굳건한 한미동맹에 대한 미 의회의 강력한 지지를 보여주는 것이라고 화답했다. 그러면서 현 비자 제도 개선 필요성에 동의한 것으로 알려졌다. 이와 관련 대통령실은 "(미 의원단은) 양국 정부의 비자 개선 노력이 '한국 동반자법(Partner with Korea Act)'의 의회 통과에도 힘이 될 것이라는 기대를 표명했다"고 설명했다.참고로 미 의회에서는 최근 조지아주 구금사태를 계기로 비자 문제 개선을 위한 새로운 법안이 발의되거나 관련해 발의됐던 법안들이 다시 주목 받는 중이다.미국 민주당 소속 톰 수오지(Tom Suozzi) 하원 의원은 지난 19일(현지시각) 전문직 비자(E-3) 쿼터에 한국을 추가하는 내용의 법안을 재발의했다고 밝혔다. 이날 이 대통령을 접견한 미국 공화당 소속 영 킴(Young Kim) 하원 의원도 지난 7월 연간 최대 1만 5000개의 한국인 전문직 취업비자(E-4)를 발급하는 법안을 재발의한 바 있다.이 대통령은 한미 관세 협상과 관련해서는 "한국의 외환시장에 불안정이 야기될 우려가 있지만 결국 (한미) 양측이 '상업적 합리성'이 보장되는 방식으로 해결책을 찾을 수 있을 것"이라고 밝혔다.또한 "지난달 한미정상회담 기자회견에서 트럼프 대통령에게 강조했듯, 한반도 문제에 도움이 된다면 미국이 '피스메이커'로 주도적인 역할을 하는 것을 환영한다"며 "(한국이) '페이스메이커'로서 이를 지원함으로써 트럼프 대통령과 북미대화 재개 및 한반도 평화국축을 위해 적극 협력해 나가겠다"고 밝혔다.미 의원단은 "북핵 문제 해결 및 한반도 평화를 위한 이 대통령의 노력을 지지하고 우리 정부의 노력이 결실을 맺기 바란다"면서 "미 의회 차원에서 적극 협력해 나가겠다"고 화답했다.한편, 이날 접견에는 영 킴(Young Kim) 하원 외무위 동아태소위원장(공화당, 캘리포니아), 진 섀힌(Jeanne Shaheen) 상원 외교위 간사(민주당, 뉴햄프셔), 크리스 쿤스(Chris Coons) 상원의원(민주당, 델라웨어), 그레고리 믹스(Gregory Meeks) 하원 외무위 간사(민주당, 뉴욕)이 참석했다.