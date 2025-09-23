"무료 국수 먹었잖아"... 한수원 '시민 조롱' 현수막 자진 철거

큰사진보기 ▲한국수력원자력 월성원자력본부가 지난 15일부터 경주시내 일원에 부적절한 현수막을 게시해 주민들의 원성을 샀다. ⓒ 더불어민주당경주지역위원회 관련사진보기

경북 경주에 본사를 둔 한국수력원자력이 최근 경주시민들을 조롱하는 내용의 현수막을 내걸었다가 주민을 비하했다는 논란이 일자 자진 철거하고 사과했다.한국수력원자력 월성원자력본부는 지난 15일 경주시내 여러 곳에 '이번 벚꽃마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!', '5년 동안 월성원자력본부가 경주시 지방세로 2190억을 냈다지요?' 등 주민들을 조롱하는 듯한 문구가 담긴 현수막을 설치했다.그러자 경주지역 정당 및 시민단체뿐만 아니라 김민석 국무총리까지 나서 부적절한 현수막 설치를 지적했다.더불어민주당 경주시지역위원회는 지난 16일 '경주시민 기만하는 불법 현수막, 한수원은 사실관계를 밝히고 수사 의뢰하라'는 제목의 보도자료를 통해 "공기업은 감성적 홍보가 아닌 정보공개, 주민참여, 안전확보라는 본질적 책무에 충실하라"고 규탄했다.경주지역위원회는 "경주시 일원에 '한수원이 5년간 법인세 1조6000억 납부', '매달 예술의전당 공연 지원', '경주시에 있어서 든든하다' 등 문구가 담긴 현수막이 무단으로 게시됐다"며 "시민들은 이를 한수원의 공식 홍보물로 인식하고 있으나 실제로 한수원 홍보부서에서 제작·게시했는지 여부조차 확인되지 않고 있다"고 지적했다.그러면서 "도시 미관을 훼손하고 시민 불편을 초래했을 뿐 아니라 원전 안전, 주민 건강권, 사용후 핵연료 문제 등 본질적 과제를 가리고 홍보에 치중한 무책임한 행위"라며 사실관계를 밝히고 수사기관에 수사를 의뢰하라고 요구했다.경주환경운동연합은 지난 22일 논평을 통해 "월성원전의 이번 현수막 게시는 우연히 발생한 일이 아니다"라고 했다. 이재명 대통령이 지난 11일 취임 100일 기자회견에서 핵발전 정책에 부정적인 의견을 밝히자, 이에 한수원이 대응한 것이라고 추정했다.당시 이 대통령은 핵발전 정책 관련 질의에 "원자력발전소 짓는 데 15년 이상 걸리고 SMR(소형모듈원전)은 기술개발이 아직 안 됐다"는 취지로 발언하면서, 에너지 수요에 신속하게 대비하기 위해 태양광, 풍력 등 재생에너지를 늘려야 한다는 새 정부의 에너지 정책 방향을 전했다.경주환경운동연합은 "한수원의 여론 작업은 매우 치졸하고 건강한 시민 여론 형성을 왜곡하는 행위"라며 "대통령의 한마디에 화들짝 놀라서 경주시민을 앞세우는 여론공작을 일삼아서는 곤란하다"고 일침을 가했다.김민석 총리도 지난 21일 SNS를 통해 "한수원 월성본부가 제작해서 경주 시내 여러곳에 설치한 현수막이 시민들을 분노하게 만들었다"며 "주민에 대한 존중이 없으면 소통이 아니다. 그런 태도와 비아냥으로는 국민의 마음을 얻을 수 없다"고 질타했다.김 총리는 "이번 사태의 경위를 확인해보고 모든 공직자의 소통 태도와 방식을 바로잡는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.그러자 한수원은 뒤늦게 "최근 월성원전에서 게시한 현수막으로 인해 국민과 경주시민 여러분께 깊은 심려와 상처를 드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 사과했다.전대욱 한수원 사장 직무대행은 22일 사과문을 통해 "현수막 게시는 한수원 지원사업을 알리고자 한 취지였으나 내용과 표현의 적절성을 면밀하게 검토하지 못했다"면서 "이는 명백히 저희의 불찰이며 지역과 함께해야 할 공기업으로서 큰 책임을 통감한다"고 말했다.그러면서 "앞으로는 모든 대외 활동 과정에서 국민의 눈높이와 지역사회의 정서를 더욱더 살피겠다"며 "내부 검증과 의사결정 절차를 철저히 재점검해 같은 일이 다시 발생하지 않도록 조치하겠다"고 약속했다.