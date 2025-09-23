김병주 "경기도지사 출마 고심 중, 시청자 의견 듣고 결정할 것"

큰사진보기 ▲김병주 더불어민주당 최고위원은 23일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 내년 지방선거 경기도지사 출마를 고심하고 있다고 밝혔다. 관련사진보기

◎ 박정호 > 자, 바로 이어서 가보죠. 여러분들이 응원하시는 분입니다. 김병주 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.◎ 김병주 > 네. 안녕하세요. 하하하.◎ 박정호 > 오늘은 저희가 아침 일찍 좀 만나 뵙습니다. 근데 들어보니까 축하할 일이 있더라고요. 실버 버튼이 왔다고요?◎ 김병주 > 아 네.◎ 박정호 > 실버 버튼. 와 축하드립니다. 드디어 왔습니다. 실버 버튼이.◎ 김병주 > 드디어 왔어요. 실버 버튼, 10만 구독자 되면 오는데.◎ 박정호 > 맞아요. 실버 버튼.◎ 김병주 > 51만이 되니까 오네요. 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 이게 신청을 한 다음에 또 시간이 걸리고 하니까.◎ 김병주 > 네. 신청하고 걸리고 또 아마 시행착오가 돼서 저희들이 다시 한번 보내고. 한 세 번은 보냈던 것 같아요.◎ 박정호 > 그랬나요?◎ 김병주 > 그래서 이번에 드디어 왔는데 어쨌거나 대단히 기분이 좋습니다.◎ 박정호 > 지금 화면을 보니까 주블리 김병주에 올라온 모습. 아 너무 좋아하시는 모습.◎ 김병주 > 하하하. 저는 골드 버튼인 줄 알았어요. 50만에 주는 또 뭔가 있는 줄 알았는데 실버 버튼이었는데 그래도 실버 버튼을 만든 분은 우리 구독자분하고 시청자분들이잖아요. 너무 고맙습니다.◎ 박정호 > 네. 축하드리고.◎ 김병주 > 오마이는 200만 훨씬 넘는데 200만 때 뭐 받는 거 없나요?◎ 박정호 > 200만은 없더라고요. 1,000만이 가야 다이아몬드 버튼 뭐 이게 나오는데. 아 여러분들 오마이TV 구독 많이 해주시고. 그래서 저희가 오마이TV 콘텐츠를 좀 영어로 제작해서 송출해야 되는 게 아닌가 생각도 들고.◎ 김병주 > 그러니까요. 영어로 한번 해보세요. 왜냐하면 우리 영어로 하면 35억 인구잖아요. 그래서 지난번에도 한 번 말씀드렸지만 이제 우리 한국의 정치 현안에 대해서 세계가 궁금해하거든요. 근데 대부분 세계에 나가는 영어본이 조중동 보수 쪽 언론이 많이 나가요. 그러다 보니까 외국에 있는, 특히 미국 같은 데는 보수화 되는 경향이 있어요. 그래서 오마이TV 같은 데서 한번 시도를 해보시면 좋겠습니다.◎ 박정호 > 네. 시도를 한번 해보겠습니다. 알겠습니다. 주블리 김병주 100만을 향해 달려가고 있고 오마이TV는 1,000만을 향해 달려가고 있는데 먼저 300만부터 빨리 돼야 되겠다 생각을 해보게 됩니다. 네, 주블리 김병주 아직 구독 안 하신 분들 있으시면 구독 꼭 해주시고요. 구독 좋아요 해주시면 김병주 최고위원의 일정과 의정활동들 쭉 다 보실 수가 있고요. 요즘 영상들 참 재밌게 잘 만드시더라고요. 재치 있게.◎ 김병주 > 네. 열심히 우리 막내 비서관하고 팀이 아주 젊은 감각으로 재미가 있어야 된다 이래서 재미있게.◎ 박정호 > 이 MZ 감각으로 만들고 있고. 자, 이렇게 실버 버튼까지 받게 된 주블리 김병주 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 자, 바로 내용으로 좀 저희가 들어가 보면. 내년 지방선거 앞두고 보니까 서울시장 후보군, 경기도지사 후보군, 여러 후보군들이 하마평에 계속 올라오고 있는데 우리 김병주 최고위원도 언급이 되고 있더라고요. 경기도지사 후보군에 올라가 있습니다. 그래서 보니까 주블리 김병주 채널에서 시청자들에게 출마를 해야 될지 안 해야 될지 출마 여부를 좀 물어보셨던데. 어 이게 국민들의 목소리, 시청자분들의 목소리를 계속해서 듣고 계신다 이런 생각이 들어요.◎ 김병주 > 네. 그렇죠. 지금 사실 언론에서 계속 저를 후보군에 포함을, 주요 후보군에 포함이 돼 있고. 또 주변 분들도 이재명 정부 성공을 위해서 경기도가 견인해야 되니까 추진력 있는 김병주가 가는 게 어떻냐 권유를 많이 받고 있고요. 지역에서도 지역 분들이 남양주 발전을 위해서는 경기도지사를 하면 훨씬 더 발전시킬 수 있으니까 한번 했으면 어떻냐라는 제의를 많이 받고 있어요. 그런데 사실은 이것은 저 혼자의 문제가 아니잖아요. 그래서, 저는 사실 경기도지사는 언젠가 한 번 도전을 하려 했어요. 예전에는 한 3선 정도 되면 한번 도전을 해야 되겠다 했는데 대부분은 그때 하지 말고 지금 이재명 정부가 성공해야 된다. 그러니까 김병주 같은 돌파력 있고 추진력 있고 이재명 대통령의 뜻을 가장 잘, 정책과 가장 코드가 맞는 제가 가면 어떠냐 해서. 저는 지금은 저의 문제는 당원 동지들과 같이, 또 지역 주민들의 의견을 듣고 가야 된다고 봅니다. 지금 대통령께서도, 국민주권 시대잖아요. 국민의 뜻에 따라서 계속 국정을 운영하고 당도 당원주권 시대지 않습니까? 당원의 의견에 따라서 움직이는데 저도 마찬가지 당원주권 시대, 국민주권 시대에 맞게. 어제 한번 물어봤어요. 주블리 김병주 채널에서 제가 이런이런 추천을 받고 고민이 있는데 어떻게 했으면 좋겠습니까 하는 걸.◎ 박정호 > 아 뭐라고, 뭐라고 하시던가요? 우리 시청자분들.◎ 김병주 > 대다수 한 8~90% 분들은 댓글로 도지사 강추한다라고 하고 있거든요. 오늘 오마이TV에서도.◎ 박정호 > 아 여쭤볼까요, 한번?◎ 김병주 > 의견을 좀 주시면 좋을 것 같아요. 저는 늘 국민만 바라보고 당원만 바라보고 당원들의 뜻에 따라서. 당원이 나가지 말고 국회의원 계속하라고 하면 하는 거고. 그리고 도지사로 한번 나가서 경기도를 잘 이끌면서, 특히 이재명 정부 견인하라 하면 거기에 따라서 도전을 할 마음을 갖고 있어서 먼저 의견을 듣는 게 중요하다. 아마 역대 국회 정치인들 중에서 이렇게 의견을 듣는 분은 별로 없었던 것 같아요. 제가 이런 걸 하려고 했더니 많이 반대하더라고요. 기존의 문법이 아니다. 그래서 야 이제는 바뀌었다. 국민주권 시대, 당원 시대. 나도 당원과 국민의 의견을 듣고 모든 걸 하겠다라고 해서 좀 도전을 해 봤습니다.◎ 박정호 > 어제 주블리 김병주 채널에서 시청자들에게 출마 여부를 물었더니 8~90%가 출마하시라 이렇게 말씀을 하셨고 그러다 보니까 사실상 출마 선언으로 여기는 분들이 많으시고 언론에서 주목을 하고 있는데. 그럼 오마이에서 오늘 출마 선언하시는 겁니까?◎ 김병주 > 아니 출마 선언은 아니고요, 출마 선언은 아닙니다. 출마에 고심이 있으니까 어떡하냐 여쭤보는 거고 사실 공개적으로 저 채널 외에서는 처음 얘기하는 거예요. 왜냐면 이것이 조심스럽잖아요. 지금은 오로지 이재명 정부 성공을 위해서 가야 되지 않습니까? 그런데 지금 이런 데 하마평이 계속 오르니 아 이걸 물어보고 방향을 정하는 것이 맞다 해서 제가 얘기를 했고요. 그리고 이런 의견을 오마이TV에서도 댓글을 좀 남겨주시고. 특히 또 제 채널인 주블리 김병주 들어와서 남겨주시면 또 고맙겠어요. 그것을 통계를 내야 되잖아요. 지금 통계를 내고 있거든요.◎ 박정호 > 의견을 지금 계속 종합하고 들어보고 있다.◎ 김병주 > 의견을 어떤지 여러 가지 종합을 하고 있기 때문에 주블리 김병주 들어오셔서 좀 의견을 주시면 저는 당원과 우리 시청자의 뜻에 따라서 가려고 합니다.◎ 박정호 > 당원들의 또 시청자들의 뜻을 받들겠다라고 오늘 여기서 선언을 사실상 하신 셈이 되니까. 댓글을 통해서 저희 보니까 '카라'님이 '도지사 찬성.' 'ㅎㅎ'님은 '강추합니다' 이렇게 말씀하고 계시고. '구구국'님 '김병주블리 도지사' 이렇게 하시면서. 이 말씀 들으시고 추천하시고 도지사 출마하세요 이렇게 하시는 댓글들이 올라오고 있네요 진짜로. 올라오고 있습니다. 아마 주블리 김병주에 또 많이 가셔가지고 거기서 의견 남겨주실 것 같은데. 지금 저희 방송 보시면서도 김병주 의원의 향후 행보, 미래에 대해서 의견 주시면 저희가 또 보고 전달을 해드리도록 하겠습니다. '김지현'님도 '한 표 드린다' 이렇게 하셨는데. 아 그래요. 경기도에 계신 분들 더 이제 민감하게 또 관심 있게 지켜보실 것 같아요. 근데 왜 경기도지사 김병주여야 되냐 이런 의문도 지금 가지고 계실 거 아니겠습니까? 뭐라고 말씀하실지 이것도 좀 궁금하네요.◎ 김병주 > 저는 일단 이재명 정부 성공을 하기 위해서는 경기도가 앞장서야 된다고 생각해요. 경기도가 성공을 같이 견인해야 되는 거죠.◎ 박정호 > 같이 가야 된다.◎ 김병주 > 예. 그래서 경기도가 실제 이재명 정부의 성공할 수 있는 가장 큰 판이라고 보고요. 그다음에 경기도가 표준을 만들어야 됩니다. 경기도에 하고 있는 표준이 우리나라의 표준이 될 것이고 세계 표준이 되는 거죠. 이재명 정부에서 이재명 대통령께서 도지사 하실 때 많은 걸 했었는데 진짜 앞서가는 정책도 많이 하셨어요. 그런 것들을. 아이고 죄송합니다.◎ 박정호 > 이재명 대통령인가요.◎ 김병주 > 아니, 하하하.◎ 박정호 > 하하하. 이재명 대통령 말씀하니까 전화가 갑자기.◎ 김병주 > 지금 아마 그런 얘기들이 있으니까 지금 전화가 막 오는 것 같아요. 하하하. 그래서 그런 측면도 있고. 저는 사실 경기도에 가장 오래 산, 다양한 곳에 산 사람 중의 하나입니다. 한 20년 이상.◎ 박정호 > 아 군 생활하시면서.◎ 김병주 > 일산, 고양, 파주, 뭐 동두천, 연천, 양주, 남양주, 뭐 용인 할 것 없이 많은 곳에 살았기 때문에 경기도에 대한 애정이 많고 누구보다 잘 압니다. 그래서 경기도가 지금 도약을 가장 해야 되는 시점이잖아요? 이재명 정부와 함께. 그래서 AI와 반도체 이런 첨단 산업을 육성을 남부 지역에서 해야 되고 경기 북부 지역에서는 방산 클러스터를 만들고 평화 시대를 준비해야 되고. 그리고 경기도가 수도권 서울과 연결이 잘 안 되고 있어요. 교통이나 이런 것들이. 연결을 해서 실제 AI로 첨단 가는 도시를 만들 수가 있거든요. 그리고 또 실제 이재명 대통령께서 추진했던 기본 사회를 만들면서 더불어 살아갈 수 있는 사회, 연결 사회. AI를 이용한 그러한 것들을 만들 수가 있거든요. 그렇게 되면 경기도가 우리 대한민국의 표준이 되고 세계의 표준이 될 수 있죠. 또 경기도는, 문화 강국을 이재명 대통령께서 말씀했는데 문화 강국의 그런 기반도 많이 있어요. 그래서 그런 것들 여러 가지를 해보고 싶다는 생각을 오래전부터 했는데 지금 자꾸 많은 분들이 권유를 하니까 제가 이제 고민이 많은 거죠. 그래서 좀 우리 시청자 여러분들 의견을 주시면 시청자분들의 의견에 따라서 결정을 할까 합니다.◎ 박정호 > 의견에 따라서. 알겠습니다. 국민주권 정부에서 또 경기도지사 출마에 대해 묻고 있으니 우리 시청자분들 또 당원분들, 시민분들의 의견을 경청해서 그 뜻대로 하겠다. 알겠습니다. 아 오늘 이렇게 다짐을 밝히셨어요.◎ 김병주 > 아이고 오마이TV에서 처음 얘기하는 거예요. 하하하.◎ 박정호 > 여기에 대해서 많은 분들 계속 관심 가지고 의견 주실 것 같고. 뒤에 또 댓글들이 들어오면 더 이제 소개를 해드리고 하겠습니다. 경기도지사 얘기는 좀 더 뒤에 해보도록 하고. 현안 얘기를 바로 들어가 볼게요. 한학자 통일교 총재가 새벽에 구속이 됐습니다. 사실은 권성동 국민의힘 의원이 구속이 된 다음에 있었던 영장 심사이기 때문에 한학자 총재 구속 가능성이 크다는 얘기는 많이 해왔습니다.◎ 김병주 > 그렇죠. 많은 증거들이 있었고 또 혹시, 세 번이나 소환에 불응을 했고 한학자가. 그리고 말 맞추기를 할 확률이 많잖아요. 그래서 구속이 됐는데 저는 이번에 특검을 좀 칭찬하고 싶어요. 왜냐면 지금 우리 대한민국에서 가장 해서는 안 된 것이 종교와 정치의 일치에요. 근데 통일교 쪽에서는 그런 것들을 주고 하고 특히 윤석열과 손을 잡고 정치에까지 종교가 개입을 하려고 하는 이런 여러 가지 정황이라든가 의혹들이 있지 않습니까. 그래서 권성동을 통해서든 건진 법사를 통해서든 다리를 놔서 여러 가지 본인들이 하고 싶은 거를 했다라는 의혹들이 많고 하기 때문에 그걸 철저히 수사를 해야 되는 거죠. 그동안 종교 쪽, 특히 통일교나 이런 데는 성역처럼 이렇게 돼 있어서 별로 수사를 못 받고 수사가 되지 않은 면이 있는데 이번에 아주 특검에서 용기를 내서 이렇게 하는 거에 대해서는 저희들은 찬사를 보내고 이번 기회에 이런 것들을 발본색원해서 진정한 대한민국이 민주주의 법치주의를 이재명 정부에서 만들어야 되겠다라고 생각을 합니다.◎ 박정호 > 네. 한학자 총재가 과연 권성동 의원한테 건네진 뭐 큰 거 한 장, 그니까 1억 부분. 뭐 세뱃돈 부분도 있고. 이걸 그냥, 그냥 국민의힘이 이뻐서 그냥 줬겠느냐. 그게 아니라 그 돈을 통해서 한학자 총재 원정 도박 이 수사 관련된 정보라든가 아니면 이권. ODA 사업이나 이런 걸 좀 얻으려고 했던. 그니까 통일교의 교세 확장이나 아니면 사업을 위해서 국민의힘에 금품을 건네고. 그게 어디까지 갔는지도 수사를 더 해봐야겠지만. 대선에 개입을 하려고 했던 게 아니냐, 국민의힘 선거에 개입하려고 했던 거 아니냐. 정교분리가 안 되고 정교분리라는 헌법을 어긴 모습을 보인 게 아니냐 이런 의심.◎ 김병주 > 그렇죠. 우리 헌법에는 정치와 종교를 분리된다라고 돼 있거든요. 사실 그런 일치되게 되면 대단히 헌법을 위반하는 거고 그런 사이는 바람직하지 않거든요. 그러기 때문에 이번 한학자가 실제 구속된 거는 핵심 혐의가 네 가지로 알고 있어요. 정치자금법 위반이고. 그다음에 청탁금지법 위반, 원정 도박 의혹, 그다음에 정당법 위반 이런 거잖아요. 그래서 정치자금법 위반은 권성동을 통해서 여러 가지 정치 자금 1억을 주고 했던 이런 것들에 대한 의혹이고. 청탁금지법 위반은 건진 법사를 통해서 실제 김건희 씨에게 고가 목걸이를 주고 샤넬 백이나 명품 백 주고 어떤 청탁을 한 것이 아니냐.◎ 박정호 > 윤영호 전 본부장을 통해서 한 게 아니냐 이거고.◎ 김병주 > 네. 그렇죠. 그리고 원정 도박 의혹이 있었는데 그때 증거 인멸을 했다라는 의혹이 있잖아요. 그런 것들에 대한 것들 하고. 정당법 위반 이건 대단히 들여다봐야 된다고 봅니다. 여러 가지 권성동을 당대표로 밀기 위해서, 또는 통일교의 많은 인원들이 들어가서, 당원으로 들어가서 대거 입당시킨 이런 의혹들. 이런 것들을 밝혀내서 다시는 정치와 종교가 일치하는 이런 기도를 막아야 된다고 봅니다.◎ 박정호 > 그러니까요. 홍준표 전 시장도 SNS에 글을 올려가지고 내가 윤석열과 대선 경선할 때 그때 신천지가 개입을 해서 내가 졌다. 이런 통일교 신천지 종교 집단이 당원으로 들어와서 당을, 정당을 쥐고 흔들려는 거 잘못됐다. 이런 지적, 이게 국민의힘 내부에서조차 나왔던 거 아니겠습니까. 그게 실체가 드러나고 있다.◎ 김병주 > 네. 그렇죠. 그리고 또 JTBC 보도에 어제 의하면 한 10일 전에 한학자가 100여 명을 모아놓고 뭐 이렇게 윤석열 쪽 지지 선언 이런 것들 얘기한 거 같고. 대선이 끝나고 나서 지부장인가요, 뭐 A 지부장, B 지부장, C 지부장들이 보고를 하지 않습니까. 뭐 이런 여러 가지 보고했던 정황들. 그런 것들이 속속 나오고 있기 때문에 실제 특검에서 이런 것들을 정확히 밝혀야 된다라고 보여집니다.◎ 박정호 > 자, 특검이 권성동에 이어서 한학자 구속을 했고. 통일교와 국민의힘의 유착 의혹, 정교분리가 안 된 의혹, 또 대선 관련해서 통일교가 어떤 역할을 했는지, 그 이후에 금품이 어떻게 또 오고 간 정황이 확인되는지 밝혀내야 됩니다. 지켜보도록 하겠고요. 김건희가 이 법정에 나올 때 이게 촬영이 됩니다.◎ 김병주 > 그렇죠. 24일날이라고 하죠.◎ 박정호 > 법정 촬영을 처음으로 하게 됐어요. 야 이것도 참 의미가 있다는 생각이 드는데요.◎ 김병주 > 그렇죠. 실제 김건희가 법정에 나왔을 때. 24일로 나온다고 하는 것 같은데. 그때 이제 법정 촬영 되겠죠. 아마 그때는 수의복은 입지 않고 아마 사복을 입을 걸로.◎ 박정호 > 갈아입고 나올 것 같아요.◎ 김병주 > 예. 갈아입을 것으로 예상되는데. 국민들은 그런 걸 보고 싶어 하는 거죠. 실제 윤석열이나 김건희가 재판을 받는 모습. 그리고 재판장에서 실제 피고인석에 앉아서 실질적으로 죄에 대해서 단죄되는 그런 모습을 보고 싶어 하는데. 실제 지귀연 재판부에서는 처음에 그런 것도 막 거부하고 그랬었잖아요.◎ 박정호 > 맞아요. 신청이 뭐 늦었다라는 식으로 해서 안 됐었는데. 이번에 보면 이건 서울중앙지법 형사합의 27부에서 진행이 되는 공판이고요. 내일입니다. 내일 오후 2시 10분에 열리는 김건희의 자본시장법 위반. 정치자금법 위반 등 혐의 사건 첫 공판 기일에 언론사들의 법정 촬영 신청을 허가를 해서 김건희의 모습이 드러나겠다 또.◎ 김병주 > 그렇죠. 그때 나올 때 어떤 모습으로 나오는 것인지 이런 것들을 국민들은 보고 싶어 하는 거죠.◎ 박정호 > 그니까 뭐 몸이 안 좋다. 이번에도 보니까 밖에 나가가지고 휠체어 타고 진료를 받고 들어 온 모습이 일부 언론에 촬영이 되기도 했더라고요. 보도가 됐었는데 어떤 모습으로 드러나게 될까. 뼈만 남았다, 뼈만 남아서 너무 앙상한 모습이다 이런 얘기를 많이 했는데. 우리가 근데 특검에 나와서 조사받을 때 보면 글쎄요. 얼굴은 좀 살이 올라있는 그런 느낌이 들고 했는데. 건강이 안 좋단 얘기를 뭐 신평 변호사나 다른 사람 통해서 전해지고 있어가지고. 글쎄요. 이것도 직접 보고 판단을 해봐야겠네요.◎ 김병주 > 특검 나올 때 대다수가 뭐 몸은 안 아파도 휠체어 타고 나오고 그런 경우가 간혹 있잖아요.◎ 박정호 > 예. 이 모습인데요. 이 모습. 이번에 외부 진료를 받은 김건희의 모습 포착이 됐는데. 휠체어를 타고 재판정에 들어오게 될지 좀 봐야겠지만 몸이 안 좋다 아프다 이런 얘기 계속할 것 같아요. 근데 국민들이 볼 때는 어떻습니까? 김건희의 이런 모습. 이게 어떻게 보면 좀 꾀병처럼 느껴질 수도 있는 것이고.◎ 김병주 > 그렇죠. 동정표를 얻기 위한 어떤 술수가 아니냐라고 국민들을 볼 수가 있잖아요. 실제 휠체어를 탈 정도로 건강이 나쁘다고 보여지지는 않아요. 사실 나이가 아직 있고 그러기 때문에. 실제 확인됐던 거는 지난번에 뭐 우울증인가 뭐 이런 거 있잖아요.◎ 박정호 > 아 아산병원 가서 입원했다가 나왔었는데.◎ 김병주 > 예. 그런 걸로 알려졌잖아요. 근데 우울증이면 걸어 나와야 되는데 왜 휠체어를 타죠, 그때?◎ 박정호 > 윤석열이 직접 밀어주는 휠체어였습니다.◎ 김병주 > 그러니까요. 그런 것들의 모습들이 디스매치가 되고 맞지가 않고. 그러니까 국민 눈높이로 보면 좀 쇼를 하는구나. 동정표를 얻기 위해서 뭐 저렇게 하는구나라고 비춰질 수가 있는 것이죠.◎ 박정호 > 네. 이번에도 법정에 나와서. 나온다고 했으니 촬영이 된다. 이 촬영되는 순간, 이 시간을 좀 이용할 수도 있겠다 저는 뭐 개인적으로 그런 생각이 드네요. 지지층을 향해서. 대구에서 국민의힘 장외집회가 있었는데. 아 날 지지하는 사람이 이렇게 많구나 뭐 이렇게 생각하면서 뭔가 그걸 여론 홍보의 장으로 활용하지 않을까 이런 생각도 좀 들더라고요.◎ 김병주 > 김건희는 그런 거에 뛰어나잖아요. 사실은 지난번 대선 때도 보면 나와서 아주 다소곳하게.◎ 박정호 > 맞아요. 윤석열 후보 시절에.◎ 김병주 > 앞으로, 죄송하다 하면서 내조만 하겠다라고 해서 국민들 분들 중에 많은 분이 속은 분들도 있잖아요. 그리고 또 얼마 전에는 보면 또 나올 때 뭐 이렇게 저같이 보잘것없다 그랬나요? 형편없는 사람이 뭐 이렇게 하면서 또 코스프레 벌리고.◎ 박정호 > 아 그렇네요. 고비고비마다 그랬었네요.◎ 김병주 > 고비고비마다 그런 것들이 아주 뛰어난 사람인 것 같아요. 이번에도 사실은 자기의 지지자들을 위한 메시지 하나하고, 그다음에 국민들로부터 동정표를 얻기 위한 메시지 두 가지를 할 걸로 저는 보여지거든요.◎ 박정호 > 아 알겠습니다. 내일 어떤 모습으로 나오게 될지 지켜보도록 하고. 그리고 이제 조희대 대법원장 관련된 얘기가 계속 나오고 있는데. 어제 법사위에서는 조희대 청문회 30일에 하기로 의결을 했습니다. 근데 조희대 대법원장이 어제도 뭐 세종대왕 얘기도 하고 막 하던데. 계속해서 자신이 핍박받는 것처럼, 삼권분립이 무너지는 것처럼 이런 주장을 계속 펼치고 싶은 것 같아요. 이런 조희대 대법원장의 모습을 어떻게 보고 계십니까?◎ 김병주 > 참 너무나 어이없죠. 조희대 대법원장은 제가 봤을 때 12·3 내란 때, 법치주의가 무너지는데도 12·3 내란 당시에 아무런 액션을 한 게 없고. 그리고 저는 내란에 오히려 그 당시에 동조했다고 보여져요.◎ 박정호 > 내란에 동조했다. 조희대가.◎ 김병주 > 왜냐면 계엄 하에서는 행정부하고 사법부를 관장하게 돼 있어요, 계엄군이. 그러면 어떤 걸 관장하느냐. 관장하면서 계엄군에는 군사 법정이 만들어지고 민간의 죄 중에서도 많은 부분은 군사 법정으로 가지고 가요. 그러면 대법원하고 사법기관에서 협조를 해야 되는 거거든요. 분명히 그런 요청을 했을 것이고 그걸 어떻게 지원할 것인가라는 회의를 했을 거라고 저는 봐요. 그런 것도 사실은 조사가 안 되고 있고. 그때 내란에 동조했을 뿐만 아니라 나중에는 실질적으로 제2차, 3차, 저는 사법 쿠데타를 일으켰다고 봅니다.◎ 박정호 > 2차, 3차 쿠데타가 있었다.◎ 김병주 > 예. 실제, 왜냐면 조희대는 특히 한 3차 쿠데타가 되겠죠. 뭔가 하면 사법 쿠데타. 윤 대선 국면으로 가면서 실제 이재명 후보, 야당의 막강한 대통령 후보를 낙마시키려고 했잖아요, 법으로. 그거는, 그 시간은 국민의 시간이거든요. 국민이 투표해서 대통령을 선택해야 되는데 대법원장이 거기에 관여했지 않습니까? 유죄 파기환송 이런 것들에 대한 조사가 이루어져야 되는 거고요. 또 중간 과정에서는 지귀연 판사가 실제 윤석열을 석방시키고 또 내란 재판을 지연시키고 이런 것에 대해서 아무런 조치를 제대로 안 하고. 그리고 또 지귀연이가 룸살롱 의혹이 있잖아요. 가서 뭐 여러 가지 의혹. 그걸 뭐 감찰 조사를 한 걸로 알고 있는데. 그럼 그런 걸 국민께 알려야 될 거 아닙니까. 그러니까 이런 것들을 제대로 못 한 걸 또 직무유기가 될 수 있고. 저는 사실 조희대야말로 결국은 쿠데타 내란 세력 속에 있다고 봅니다. 그리고 지금도 새로운 사법 쿠데타를 획책하는 것이 아닌가라는 저는 합리적인 의심을 하고 있습니다. 왜냐면 지금 대법관이 여러 가지 또 조치들을 계속하고 있잖아요. 메시지도 내고. 특히 어제 메시지는 세종대왕. 물론 세종대왕 관련된 세미나라서 세종대왕을 언급했겠지만, 그래도 왕권 강화 법원하고 민생을 위한 법 이런 걸 =양비로 얘기를 하면서 마치 현재 우리가 사법개혁을 하는 것은 이재명 대통령의 권한을 강화하는 쪽으로 가는 것 같이 비판을 한 투거든요. 자기가 실제 그렇게 할 입장이 못 되는데 그런 메시지를 내고. 뻔뻔하죠 사실은.◎ 박정호 > 뻔뻔하다.◎ 김병주 > 네네.◎ 박정호 > 뻔뻔하다라는 생각을 하시는군요. 지금 보면 조희대가 왜 그런 결정을 했느냐. 사법 쿠데타라고 말씀하셨지만 그 뒤에 누가 있느냐. 배후가 누구냐 이게 궁금하고. 한덕수 당시 대행도 마치 이걸 좀 알았다는 듯이. 그러니까 알았는지 모르는지는 알 수가 없습니다 지금은. 수사를 하고 조사를 해봐야 되는데. 이걸 마치 알았다는 식으로 대선 출마를 또 준비해서 한 게 아니냐. 타임라인이 그래요.◎ 김병주 > 그렇죠. 그 당시 보십시오. 유죄취지 파기환송하고 몇 시간 후에 한덕수 총리가 출마 선언하잖아요. 그러니까 그때도 이미 서로 그런 교감이 있지 않았나라고 합리적인 의심을 할 수밖에 없잖아요. 그래서 서영교 의원이나 부승찬 의원이 거기에 관련된 여러 가지 제보를 받고 지금 얘기를 했는데 그걸 되레 지금 국민의힘하고 저쪽에서는 고발 조치하고 이렇게 하고 있잖아요. 저는 사실 서영교 의원하고 부승찬 의원은 진짜 12·3 내란을 막는 데 혁혁한 공을 세웠고 누구보다도 선봉에 서서 싸웠거든요. 그래서 저는 우리 서영교나 부승찬 의원의, 동지의 말을 듣지 실제 12·3 내란에 입 닫고 실제 법란을 일으켰던 조희대 얘기는 저는 믿을 수가 없어요 개인적으로.◎ 박정호 > 네. 그렇게 보고 계시고. 그니까 이게 핵심은 왜 이렇게. 파기환송심 9일, 그다음에 자료 검토 이틀 만에 끝난 게 아니냐 이런 의심을 살 정도로 왜 이렇게 유죄취지의 파기환송을 급하게 내렸느냐라는 거. 그게 사법 쿠데타라고 지적하시는 거고. 배후가 누구냐. 그리고 한덕수 당시 대행은 왜 그 판결을 마치 알았다는 듯이. 그것도 한번 들여다봐야겠지만. 어떻게 그 타임라인, 시간이 딱딱 맞게 또 출마 얘기를 하느냐. 이걸 봐야 된다, 그게 본질이라는 거죠.◎ 김병주 > 그렇죠. 그것이 본질이죠. 사실은 조희대의 가장 큰 본질은 사법 쿠데타를 일으킨 그것이고요 그걸 밝히는 거죠. 실제 그때 이재명 후보를 낙마시키려고 했던 그거가 실제. 저기 타임라인도 잘 나오잖아요. 그런 타임라인에 따라서 한 것이 가장 큰 핵심 중의 핵심이고. 두 번째 핵심은 저는, 조사를 안 하고 있는데 내란에서. 실제 12·3 내란 당시에 조희대가 뭘 협조했는지 전 수사해야 된다고 봐요. 내란에 동조를 했다고 저는 의심하고 있거든요. 그리고 세 번째는 지귀연 판사에 관계된 거에 눈 감고 있는 거죠. 실제 윤석열은 탈옥시키고 또 지귀연 재판부에서 내란 재판을 계속 지연시키고 이런 것들에 대한 제대로 된 조치를 하지 않는 거. 이건 직무유기잖아요. 이런 것들에 대한 조사를 해야 되고. 그래서 이번 30일날, 이번 청문회 때.◎ 박정호 > 조희대 청문회.◎ 김병주 > 그걸 하려고 지금 하고 있는데. 조희대가 출석할지 또 그게 의문이에요.◎ 박정호 > 그러니까 5월인가요, 그때는 뭐 안 나왔던 그런 기억이 있기도 한데. 국회에서 불렀을 때. 이번에는 어떻게 될지 봐야 될 것 같고. 이거는 지금 법원 내부에서 현직 판사가 한덕수 만난 적 아예 없는지 설명해라 이런 얘기도 하고 있어요. 조희대를 향해서. 법원 내부에서도 목소리가 나오고 있습니다. 여기에 대해 왜 밝히지 않고 있느냐. 국민 앞에 기자회견 한다고 했다가 기자회견도 안 하고 그냥 입장문만 내고 차 타고 그냥 가버리는 모습까지 저희가 볼 수가 있었는데. 국민들을 무시하면서 있는 거냐 이런 비판까지 나오고 있습니다. 이거 밝혀내야 된다라고 다시 한번 강조하겠습니다.◎ 김병주 > 지금도 저는 이 내란을 획책하고 있다라는 의심을 해요. 왜냐면 공교롭다고 보기는 어렵잖아요. 지금 일요일날 국민의힘에서는 대구에서 대대적인 집회를 했고 그 집회에서 나온 것이 뭡니까 지금. 대선 불복 발언이 나오고. 최고위원이 대선 불복한다 뭐 자기는 대통령이라고 인정 못 하기 때문에 대통령 얘기 안 한다라고 하고. 또 대표는 또 뭐라고 했어요. 끌어내리겠다 하는 거고. 청중석에서는 참가한 사람 속에는 윤 어게인을 외친 사람도 있어요. 윤석열 대통령 뭐 이렇게 외치고. 또 거기에는 보면 부정 선거론자들. 윤 어게인 세력들. 뭐 이런 세력들이 같이 저기에서 지금 하는 거잖아요. 내란을 인정 안 하고 내란을 동조하고 오히려 민주주의 합법적인 절차에 의해서 민주 정부가 만들어졌는데 그걸 끌어내리겠다고 하는 저거와. 또 조희대가 세종 관련 발언에서 실제 또 비판하고. 이런 것들이 지금 암묵적으로 아귀가 딱딱 맞아들어가요. 그럼 저들끼리 서로 교감을 이루어지는 것들이 아닌가라고 보고 있는 거죠. 그러기 때문에 저는 조희대 빨리 사퇴시키고 수사를 해야 된다라고 봐요.◎ 박정호 > 조희대 대법원장 임기가 2027년 이때까지 남아있기 때문에. 하 참 임기가 남아있는 조희대 대법원장 어떻게 할 수가 없냐 이런 얘기도 있는데. 그게 아니다. 지금 이 시점에 조희대 대법원장은 계엄에 있어서, 아니면 사법 쿠데타에 있어서 책임을 지고 물러나야 된다 이게 민주당의 입장이다.◎ 김병주 > 그렇죠. 제가 봤을 때 특검에서 조희대 대법원장 수사를 좀 했으면 좋겠어요. 12·3 내란 당시에 뭘 했는지에 대한. 뭘 협조했는지를 수사를. 당장 그건 할 수가 있잖아요. 그거부터 해야 된다고 봅니다.◎ 박정호 > 특검에서.◎ 김병주 > 네. 그래서 저는 조희대는 현 특검에서 못하면 당에서 다른 특검을 하든, 또는 뭐 여러 가지 수단을 통해서 수사를 해야 된다고 봐요.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 민주당 지도부에서도 조희대 이 문제 심각하게 보고 있고. 특검 수사가 팔요하다라고 얘기를 하고 있고.◎ 김병주 > 네. 어제 제가 최고위에서도 그런 발언을 했어요. 조희대는 어떤 수단을 하든 수사를 해야 된다. 특검이든 상설특검이든 또는 뭐 일반 수사든 간에 수사를 해야 된다라고 보고 있습니다.◎ 박정호 > 수사를 해야 된다.◎ 김병주 > 네. 그래서 그런 것들을 어제 최고위에서도 요구를 했습니다.◎ 박정호 > 아, 그렇군요. 그게 이제 청문회까지 이어지면서 조희대 대법원장의 이해할 수 없는 그런 행보들 하나하나 따져보고 물어야 된다. 국민을 대신해서 확인해야 된다라는 생각이 듭니다.◎ 김병주 > 그렇죠. 네. 저기 지금 화면에도 나오는데 어제 서영교 부승찬 의원에 대해서는 진짜 목숨을 건 계엄 저지와 내란 수괴 윤석열 탄핵에 앞장섰지 않습니까. 그러니까 사법 저지하고 내란을 지켜낸 우리 동지. 저는 서영교나 부승찬을 믿지 내란에 동조하고 내란의 말문을 닫고 있는 조희대 말을 어떻게 믿을 수가 있겠습니까.◎ 박정호 > 알겠습니다. 저희가 최고위원님 말씀 듣고 바로 또 서영교 의원님 전화로 연결해가지고 한번 얘기를 들어보려고 합니다.◎ 김병주 > 아 그래요? 제가 옹호했다는 얘기 좀. 아는지 모르는지 모르겠어요. 하하하.◎ 박정호 > 물어봐야겠네요. 동지를 지켜야 된다라는 김병주 최고위원의 말씀을 들어봤고. 이재명 대통령이 지금 뉴욕에서 UN 총회 일정, 뉴욕 일정을 소화를 하고 있습니다. 지금 동포간담회를 진행하고 있는 걸로 제가 아까 이경태 기자와 얘기를 해봤는데요. 방미 전날에 노무현 대통령이 강조했던 자주국방론을 꺼내 들었습니다. 이거 어떤 의미라고 보셨어요?◎ 김병주 > 아 그건 말 그대로 자주국방이죠. 지금 이재명 대통령께서 한 것은 되게 통찰력이 있다고 봅니다. 앞으로 군은 수보다는 첨단 무기가 중요하다는 거죠. AI를 장착한 무기 체계, 유무인 복합 체계, AI 로봇 뭐 이런 첨단 무기 체계로 가면 강군이 될 수 있다라는 거고요. 그리고 지금 국방비가 증액이 많이 되고 있지 않습니까. 그래서 자주국방을 이루어야 된다. 그래야 강대국에만 의존하고 강대국에 끌려가는 거보다는 우리가 자주국방을 해서 강대국으로 인정을 받는 것이 중요하죠. 역사적으로 보면 자꾸 남의 나라에 의지했던 국가는, 군은, 군인은 망했어요 사실은. 자기 자주국방이 기본 중의 기본이지 않습니까. 그래서 내년에 국방비도 8%인가 이렇게 증액이 된 거로 지금 알고 있거든요.◎ 박정호 > 정부안이 그렇게 나오고 있군요.◎ 김병주 > 네. 그렇게 정부안이 돼서 국회에서 심의를 하고 있는데. 앞으로도 계속 국방비를 증액해서 R&D 예산과 첨단 무기 체계를 해야 되겠다는 거죠. 특히 유무인 복합 체계는, 요새는 사람에 의해 하는 것보다는 무인 드론. 이번에 보면 러시아 우크라이나 전쟁에서 드론이 새로운 무기 체계로 각광을 받았잖아요. 수십 대, 수백 대, 수천 대의 드론이 쫙 가면 얼마나 무섭겠어요.◎ 박정호 > 맞아요. 현대전의 모습을 봤습니다.◎ 김병주 > 그리고 이제는 점점 인력이 줄어지는 공간에 무인으로 할 수가 있습니다. 이미 미국이나 중국 같은 데서는 무인 택시가 나왔잖아요. 그런 것처럼 무인 전차, 무인 장갑차가 나올 수가 있는 거고. 그다음 해군에서도 무인 수상정, 무인 잠수함을 만들 수가 있지 않습니까. 공군도 마찬가지입니다. 이미 미국은 무인 전투기가 나왔어요. 그러면 유인 전투기 한 대에 무인 전투기 세 대가 같이 가서 전투를 하는 거거든요. 앞으로 지금 이재명 정부에서 추진하는 모델은 병사들도 자기가 갈 때 로봇을 무인 로봇을 세 대를 끌고 가는 거예요 같이. 그러면 적이 있으면 여기 호주머니에 소형 드론을 탁 잠자리처럼 띄워서 빙 돌아서 이제 적이 어디 있는지 확인하잖아요. 그러면 이제 화면 보고 로봇 세 명한테 너 가서 공격해 쫙 해서 공격하고.◎ 박정호 > 게임 같아요, 말씀 들어보니까.◎ 김병주 > 그다음에 이제 본인은 가서 이제 최종 확인하고. 그런 것들이 유무인 복합 체계입니다. 유인 체계와 무인 체계를 복합한다. 완전한 무인으로 가면 혹시 통신이 안 될 때라든가 오류가 생길 수가 있잖아요. 그래서 유인 전투병 한 명에 무인 로봇 세 대. 통상 유인 전투기 한 대에 무인 전투기 세 대가 같이 간다든가. 그렇게 가면, 예를 들어 전투기도 자기가 가다가 적 전투기가 나타나면 무인 전투기를 보내서 그걸 공중전을 하게 하고. 그러면 사람 전투원들도 죽지 않잖아요. 실제 안전하고. 그렇게 하는 것이 첨단 유무인 체계입니다. 그래서 이재명 대통령께서 말씀하신 게 첨단 유무인 체계를 갖춘 군. 그러면 병력 절감이 되더라도 문제가 없다라고 이렇게 말씀을 하신 거고요. 이 문제는 제가 당대표 시절에 저하고 참 많이 얘기를 나눴어요.◎ 박정호 > 아 이재명 대통령과.◎ 김병주 > 예. 우리가 정권을 잡으면 5년 동안 할 수 있는 한계가 있잖아요. 5년 동안 유무인, 첨단 유무인 복합 체계를 완성해야 된다. 그리고 AI를 장착한 무기 체계를 만들어가야 된다 하는 그런 거에 이재명 대통령하고 대단히 공감을 많이 했고 참 많이 얘기했어요. 어제 메시지를 내신 건 너무 잘 냈는데 저하고 대표 시절에 했던 얘기들이 대부분 저기에 적혀 있더라고요. 그래서 아이고 그때 말씀하시고 했던 것들이 그대로 저기 녹아있구나라고 생각을 하는데. 단지 저기서 뭐 외국에 의지해서는 안 된다 그래갖고 국민의힘에서는 공격을 해요. 한미 동맹을 훼손하는 거 아니냐. 저거는 원론적인 얘기인 겁니다. 사실은 뭐 외국군에 의존을, 자주국방을 되는 것이 우선이라는 거잖아요. 그리고 한미 동맹을 위해서 되게 노력하고요. 저기에는 한미 동맹을 훼손하는 그런 개념이 아니라는 걸 말씀을 드리고 싶어요. 그런데 꼬투리를 잡아서 외국군에 의지하는 군보다는 자주국방을 만들어야 된다는 취지로 얘기한 것을 한미 동맹을 저해한다 막 이렇게 얘기하는데 그것은 지적을 위한 지적이죠.◎ 박정호 > 네. 비판을 위한 비판이다라고 말씀해주셨습니다. 알겠습니다. 저희가 이제 방송을 좀 마무리를 해야 될 시간이 벌써 이제 다가와서.◎ 김병주 > 아 그런가요? 벌써 아이고 이렇게 빨리.◎ 박정호 > 빨리 시간이 지나왔는데. 자 저희 뭐 댓글 보니까 경기도지사 이제 의견 물어보신다고 하시니까 저희 오마이TV 시청자분들도 긍정적인 반응을 많이 좀 내놓고 있습니다. 댓글을 봤더니. 끝으로 가시기 전에 못다 한 말씀 있으면 듣고 마무리하겠습니다.◎ 김병주 > 네. 지금 사실 지금 국민주권 시대고 민주당은 당원이 주인인 당원주권 시대이기 때문에 저도 앞으로 정치 행보는 늘 당원의 목소리 국민의 목소리에 따라서 대표하는 것이 국회의원이라고 봅니다. 그래서 경기도지사에 대해서 이미 하마평이 많이 나오고 여론조사도 막 나오기 시작하고 하기 때문에 지금 어느 정도 방향을 정해야 될 시점입니다. 저는 실제 이재명 정부 성공을 위해서 경기도지사를 나가야 된다는 의견들, 또 저같이 추진력 있고 돌파력 있는 사람이 가서 경기도를 대한민국의 표준, 세계의 표준으로 만들어야 된다라는 이런 목소리들이 많기 때문에 여러분들의 고견, 의견을 듣고 싶습니다. 그래서 오마이TV에서도 댓글을 달아주시고 또 주블리 김병주 채널로 오셔서 달아주시면 더 좋습니다. 거기서는 계속 통계를 내잖아요. 통계를 이번 주에 좀 내서 다음 주에 한번 발표를 하려고 합니다. 다음 주 오마이TV 왔을 때도 어떤지 한번 제가 발표를 드리고 방향을 정하도록 하겠습니다. 과거 제가 찾아보니까 이렇게 한 정치인은 아무도 없더라고요. 하하하.◎ 박정호 > 역시 이제 유튜브를 통해서 소통을 많이 했던 김병주 최고위원.◎ 김병주 > 소통하는 정치인. 그리고 시대에 맞게 가잖아요. 이재명 대통령의 국민주권. 이재명 대통령이 대표 시절에 당원주권을 했고 저도 거기에 발맞춰서 이런 정치, 새로운 정치를 하고 싶어서. 그리고 같이 만들어가야 되지 않습니까. 꿈을 같이 만들어 가고 싶기 때문에 의견을 묻고 하고 있습니다.◎ 박정호 > 예. 알겠습니다. 우리 시청자분들의 의견 계속 받아보고 종합을 해보겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 최고위원님.◎ 김병주 > 네. 감사합니다.◎ 박정호 > 고맙습니다. 지금까지 김병주 민주당 최고위원과 말씀을 나눠봤습니다.