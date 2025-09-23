"서산을 전력 식민지 삼는 송전선로 계획 철회하라"

큰사진보기 ▲서산태안환경운동연합과 충남환경운동연합은 23일 오전 서산시청 브리핑실에서 기자회견을 열고, “서산의 피해를 가중시키는 새만금-신서산 송전선로 건설계획을 전면 철회하라”며 “전력 소비지역으로 기업과 산업단지를 이전시켜야 한다”고 촉구했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲남현우 변호사 ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

새만금에서 수도권으로 전력을 보내기 위한 345kV 송전선로 건설이 서산을 비롯한 충남 서북부 지역 주민들에게 또다시 고통을 예고하고 있다.서산태안환경운동연합과 충남환경운동연합은 23일 오전 서산시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "서산의 피해를 가중시키는 새만금-신서산 송전선로 건설계획을 전면 철회하라"며 "전력 소비지역으로 기업과 산업단지를 이전시켜야 한다"고 촉구했다.단체들은 "호남권 재생에너지 전력을 수도권으로 공급한다는 국가사업의 명분 뒤에, 서산은 또다시 '경과지'라는 이유만으로 희생을 강요받고 있다"며 "이는 에너지 정의에도, 지역 균형 발전에도 맞지 않는다"고 비판했다.서산에는 대형 발전소가 직접 들어서지도 않았지만, 태안화력 전력을 실어 나르는 345kV 선로와 당진화력 전력을 송전하는 765kV 선로가 겹겹이 지나간다. 2013년 기준 사기업 선로를 제외하고도 507기의 송전탑이 서산 전역에 세워져 있다. 주민들은 수십 년째 전자파 노출, 경관 훼손, 지가 하락 등 심각한 피해를 호소해 왔다.환경단체는 "전력 생산은 지방에서, 소비는 수도권에서 이뤄지는 구조 자체가 불합리하다"며 "이 구조가 계속된다면 지방은 전력 공급의 식민지로 전락할 수밖에 없다"고 지적했다.단체들은 장거리 송전 방식 자체가 재생에너지 확대를 가로막는다고 지적했다. 주민 반발과 민원으로 사업이 지연되고 비용은 불어나며, 송전 과정에서 막대한 전력 손실도 발생한다는 것이다."밀양 송전탑 사태에서 보듯, 주민 동의 없는 송전선로 건설은 갈등과 사회적 비용만 키울 뿐"이라며 "정부는 같은 실수를 되풀이해서는 안 된다"고 강조했다.환경단체는 대안으로 '지산지소(地産地消)' 원칙을 제시했다. 전력을 생산하는 지역에 수요기업이 입주하도록 유인하면 송전선로 건설을 줄이고 사회적 비용도 절감할 수 있다는 주장이다. 이를 위해 지역별 차등 전기요금제 도입 같은 실효적 제도 개선이 필요하다고도 했다.남현우 서산태안환경운동연합 대표는 "이러한 사실을 정작 서산시민들은 대부분 알고 있지 못한다"며 "서산시와 서산시의회가 적극 나서 주민 공론화를 통해 이 문제를 해결해야 한다"고 말했다."정부는 해당 전기를 생산하지도, 소비하지도 않는 서산에 피해만 떠넘기는 송전선로 계획을 즉각 철회해야 한다"며 "재생에너지 생산지에 수요 기업을 이전할 수 있는 대책을 마련해야 한다"고 단체들은 거듭 요구했다.