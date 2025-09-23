패션봉제인원탁회의, 이주노동자들을 위한 팔토시 공동 제작

큰사진보기 ▲패션봉제인원탁회의가 9월 21일 서울 신당동 봉제사업장 본 가먼트에서 이주노동자들에게 전달할 팔토시 1차 공동작업을 진행했다. ⓒ 패션봉제인원탁회의 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲패션봉제인원탁회의가 9월 21일 서울 신당동 봉제사업장 본 가먼트에서 이주노동자들에게 전달할 팔토시 1차 공동작업을 진행했다. ⓒ 패션봉제인원탁회의 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남노동권익센터가 이주노동자와 지구를 지키는 시민 캠페인 '겨울옷 온기나눔'을 진행한다. ⓒ 전남노동권익센터 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다. 글쓴이는 화섬식품노조 교육선전국장입니다.

봉제종사자들이 재능기부로 이주노동자들에게 팔토시를 기증하기 위한 1차 공동제작을 마쳤다.패션봉제인원탁회의는 지난 21일 오전 11시부터 오후 5시까지 서울 신당동 봉제사업장 본 가먼트(박만본 대표)에서 이주노동자들에게 전달할 팔토시 물량 1차 공동제작을 완료했다. 다음 달 12일 같은 곳에서 2차 공동작업을 진행할 예정이다.이날 공동작업을 준비한 서울봉제인지회 사회공헌소모임 '지음' 손명현 조합원은 "그동안 대학 청소노동자, 철도 청소노동자, 강원도 농민들에게 팔토시를 제작해 전달했는데, 이번에는 패션봉제인원탁회의의 도움을 받아 이주노동자들에게 선물할 수 있는 기회가 마련되어 새삼 더욱 뜻깊은 공동작업이었다"며 소감을 밝혔다.화섬식품노조(서울봉제인지회)에 따르면 이날 1차 공동작업에 지회를 비롯한 여러 단체 봉제종사자 30여 명이 참여해 총 목표치 2천 세트 중 1809세트를 제작했다. 1차 공동작업으로 총 목표치에 근접한 것에 대해 서영미 서울봉제인지회 사무장은 "참여한 봉제인들이 봉사할 기회가 되어 너무 좋다고 하면서 게으름도 없이 너무 열심히 작업하셔서 자랑스러웠다"며 "무난하게 2천 세트를 넘길 것 같은데, 목표치를 넘겨 초과된 물량까지 기부할 계획"이라 밝혔다.재능기부로 제작된 팔토시는 오는 10월 19일 진도실내체육관에서 개최되는 이주노동자 작업복(겨울옷) 나눔 행사에 방문하여 전달할 예정이다. 전남노동권익센터는 이주노동자들이 옥외(농어촌)에서 작업을 하기 때문에, 따뜻한 겨울옷을 나누고자 행사를 기획했다.봉제인들의 팔토시 공동작업에 함께 참여한 한국노동재단 한석호 사무총장은 "봉제인들의 재능기부를 통해 만들어진 팔토시는 이주노동자들에게 진짜로 의미있는 선물이 될 것"이라며, 진도실내체육관에서 진행될 나눔행사에 봉제인들과 함께 자원봉사자로도 참여할 것이라고 의지를 밝혔다.패션봉제인원탁회의는 ㈔서울광진의류협회, ㈔동대문구패션봉제발전산업협의회, ㈔서울시패션봉제사업자협의회, ㈔패션봉제산업상생협의회, ㈔서울봉제산업협회, 봉제인의 쉼터, 봉제인의 옷마당, 봉제인의 징검다리, 봉제인의 플랫폼, 화섬식품노조 서울봉제인지회, 토파비즈협동조합, 다다회, 성북구를 사랑하는 봉제인모임, 하우 투 피앤지, 패션디자인 웹 솔루션 '스티치', 창신사, 전태일재단, 한국노동재단, 평화시장상인회 등이 참여하고 있다.화섬식품노조 서울봉제인지회는 2018년 11월 27일 전태일 열사 정신과 청계피복노조 계승을 표방하며 설립했다. 전태일 열사는 1970년 11월 13일 자신의 몸에 불을 붙이고 "근로기준법을 준수하라" "우리는 기계가 아니라" 등을 외친 뒤 목숨을 잃었다. 며칠 뒤인 11월 27일 청계피복노조가 결성됐다.