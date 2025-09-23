혁신당 "사법 불신 여론 폭발, 25일 대법원 항의방문할 것"

조국혁신당이 "희대의 사법부 대선 개입 진상을 철저히 밝히고 국민과 함께 심판하겠다"며 오는 25일 대법원을 항의 방문하기로 했다.
서왕진 혁신당 원내대표는 23일 연 국회 의원총회에서 '세종대왕은 법을 왕권 강화 통치 수단으로 삼지 않았다'고 말한 조희대 대법원장을 향해 "내란에 침묵하고, 내란 수괴를 풀어주고 대선에 개입하려 했던 그 사법부 수장이 한 말이 정말 맞느냐", "박근혜와 나란히 앉아있더니 유체이탈 화법이라도 배웠느냐"라고 직격했다.
"조 대법원장은 감히 세종대왕 입에 담기 전에 거울을 보라. 연산군의 폭정에 협력하며 불을 지폈던 시대의 간신 임사홍이 보이지 않느냐", "사법부를 못 믿겠다는 여론이 폭발하고 있다"라는 설명이다.
서 원내대표는 "부랴부랴 판사 1명을 내란재판부에 추가 배치하고, 김건희 공판 촬영 허가 등 3대 특검의 빠른 진행 대응책 등을 법원이 다급하게 쏟아내고 있지만, 이미 열차는 떠났다"며 "(12.3) 내란이 일어난 지 10개월이 지나가지만, 내란 판결은 단 한 건도 일어나지 않았다"라고 지적했다.
혁신당 원내대변인 백선희 의원은 의원총회 직후 기자들과 만나 "조희대 없는 대법원, 지귀연 없는 재판부를 저희는 강조하고 있다"며 "(이틀 뒤인) 9월 25일에 대법원에 항의 방문을 하기로 했다"고 덧붙였다.
한편 백 대변인은 앞선 의총에서 거리 장외투쟁에 나선 국민의힘을 향해 "'이재명 당선무효' 등 선거 불복 주장 등 국민 분열과 갈등만 조장하고 있다. 스스로 위헌정당 해산, 내란세력 해체의 길로 걸어가고 있다"며 "내란우두머리의 종 노릇 했던 내란 세력의 민낯"이라고 비판했다.