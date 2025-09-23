혁신당 "사법 불신 여론 폭발, 25일 대법원 항의방문할 것"

큰사진보기 ▲조국혁신당 조국 비상대책위원장이 지난 18일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 서왕진 원내대표(오른쪽)와 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

조국혁신당이 "희대의 사법부 대선 개입 진상을 철저히 밝히고 국민과 함께 심판하겠다"며 오는 25일 대법원을 항의 방문하기로 했다.서왕진 혁신당 원내대표는 23일 연 국회 의원총회에서 '세종대왕은 법을 왕권 강화 통치 수단으로 삼지 않았다'고 말한 조희대 대법원장을 향해 "내란에 침묵하고, 내란 수괴를 풀어주고 대선에 개입하려 했던 그 사법부 수장이 한 말이 정말 맞느냐", "박근혜와 나란히 앉아있더니 유체이탈 화법이라도 배웠느냐"라고 직격했다."조 대법원장은 감히 세종대왕 입에 담기 전에 거울을 보라. 연산군의 폭정에 협력하며 불을 지폈던 시대의 간신 임사홍이 보이지 않느냐", "사법부를 못 믿겠다는 여론이 폭발하고 있다"라는 설명이다.서 원내대표는 "부랴부랴 판사 1명을 내란재판부에 추가 배치하고, 김건희 공판 촬영 허가 등 3대 특검의 빠른 진행 대응책 등을 법원이 다급하게 쏟아내고 있지만, 이미 열차는 떠났다"며 "(12.3) 내란이 일어난 지 10개월이 지나가지만, 내란 판결은 단 한 건도 일어나지 않았다"라고 지적했다.혁신당 원내대변인 백선희 의원은 의원총회 직후 기자들과 만나 "조희대 없는 대법원, 지귀연 없는 재판부를 저희는 강조하고 있다"며 "(이틀 뒤인) 9월 25일에 대법원에 항의 방문을 하기로 했다"고 덧붙였다.한편 백 대변인은 앞선 의총에서 거리 장외투쟁에 나선 국민의힘을 향해 "'이재명 당선무효' 등 선거 불복 주장 등 국민 분열과 갈등만 조장하고 있다. 스스로 위헌정당 해산, 내란세력 해체의 길로 걸어가고 있다"며 "내란우두머리의 종 노릇 했던 내란 세력의 민낯"이라고 비판했다.