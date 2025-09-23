경찰, 김해 주택가에서 마약 제조한 외국인 2명 검거

큰사진보기 ▲경상남도경찰청은 지난 4일 김해시의 한 빌라에서 클럽마약이라고 불리는 엑스터시(MDMA)를 제조한 외국인 2명을 검거했다. 사진은 현장에서 마약을 수거하는 장면. ⓒ 경남경찰청 관련사진보기

주택가에서 마약을 제조해온 외국인 2명이 경찰에 붙잡혔다.경상남도경찰청 범죄예방대응과 풍속수사팀은 지난 4일 김해시의 한 빌라에서 클럽마약이라고 불리는 엑스터시(MDMA)를 제조한 외국인 2명을 검거해 12일 구속 송치했다고 23일 밝혔다.경찰에 따르면, 피의자들은 영국 국적의 40대 남녀 연인으로 지난 8월경 영국에서 마약(MDMA)를 제조할 수 있는 원재료를 밀반입 후 이를 제조하여 부산, 창원 등의 유흥가에 유통하려는 계획을 세운 것으로 알려졌다.경찰은 "이들이 제조한 마약은 대표적인 환각성 신종마약으로 타인에게 호감을 유발하는 효과가 있어 흔히 클럽마약 등으로 불리며 유흥가에서 주로 사용된다"라고 설명했다.경찰은 검거 현장에서 마약 1800정을 만들 수 있는 원재료 360g과 이들이 제조한 마약을 전량 압수했다. 경찰은 마약이 국내에서 유통되는 것을 전면 차단하였다라고 밝혔다.경남경찰청은 "이번 검거된 마약 제조범들이 외국 마약 조직과 연결되어 있는 것으로 보고 윗선을 추적하고 있다"라며 "생활 속 깊숙이 파고든 마약류 범죄 근절을 위해 시민들의 적극적인 관심과 제보를 당부한다"라고 밝혔다.