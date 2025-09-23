이 대통령 "투표 포기라니... 재외국민 선거제도 확실하게 개선"

큰사진보기 ▲유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 뉴욕의 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 참석자들과 함께 국기에 경례하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲유엔총회 참석차 미국을 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 22일(현지시간) 뉴욕의 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 화동으로부터 꽃다발을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 재외국민들이 주권을 제대로 행사할 수 있도록 투표제도를 확실하게 개선하겠다고 약속했다.유엔총회에 참석하기 위해 뉴욕을 방문중인 이 대통령은 첫날인 22일(현지시간) 저녁 뉴욕 교민들과의 간담회를 갖고 "제가 다니면서 또는 메시지로 많이 듣는 얘기 중에 (교민들이) 투표하기가 왜 이리 어렵냐는 말씀들을 많이 하신다"며 이같이 말했다.이 대통령은 "1박 2일 가서 투표했다는 분부터 비행기값을 수백 달러 내고 몇 시간 비행기 타고 가서 투표했다는 분들 아니면 아예 투표를 할 수 없어서 포기했다는 분들까지 대한민국의 주인으로서의 권한을 행사하지 못해 아쉬워하는 분들이 참 많다"며 "말로는 국민이 나라의 주인이라고 하는데 실제로 주인이 주인 노릇을 좀 해보려니까 기회를 안 주는 것은 정말로 문제 아니겠냐"고 반문했다.그러면서 "국력이 이렇게 신장했는데 재외 국민들을 포함해서 전 세계 어디에 있든 대한민국 주인으로서의 권력을 제대로 행사할 수 있도록 투표 제도 개선도 확실하게 해내도록 하겠다"고 말했다.이 대통령은 작년 12.3 계엄 사태를 지칭하는 듯 "원래 조국이 해외에 나가있는 우리 국민들을 걱정해야 되는데 재외 국민들이 본국을 걱정하는 일이 꽤 오랫동안 있었던 것 같다"며 "이제 대한민국이 여러분들을 생각하고 여러분들을 걱정하겠다"고 말했다.또 "전 세계인들이 잠시 걱정했지만 대한민국은 아주 모범적인 민주 국가로 문화 강국으로 군사경제 강국으로 다시 돌아왔다"며 "대한민국의 위대함은 우리 국민들의 위대함에서 시작됐고 또 앞으로도 그럴 것"이라고 말했다.그러면서 "이제 다시 정상으로 돌아와서 다시 도약할 때가 됐다"며 "경제적으로 문화적으로 군사적으로 외교적으로 그리고 정신적으로 전 세계에 발 딛고 사는 재외 국민들이 대한민국 국민임을 자랑스럽게 그리고 당당하게 말할 수 있는 대한민국을 꼭 만들도록 하겠다"고 다짐했다.이에 이명석 뉴욕한인회장은 환영사에서 "지난 대선에서 후보 3명 가운데 1명이 (재외국민 투표에서) 67%라는 압도적 득표를 했다. 바로 이재명 후보였다"고 운을 떼 박수와 환호를 이끌어냈다.이어 조지아주 한국 근로자 구금 사태가 일어났을 때 "대통령의 즉각적 결단에 (근로자들이) 미측에 당당하게 맞서고 전세기를 파견해 며칠 만에 곧 돌아올 수 있었다"며 "우리는 이때 대통령이 국민 한 명 한 명을 아끼고 사랑하는 모습을 직접 지켜봤다. 730만 해외동포들 한 명 한 명에게도 똑같은 애정과 관심을 가져달라"고 부탁했다.또 최근 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>를 위시한 K문화의 인기를 거론하며 "뉴욕은 세계 170여 민족들이 함께 살고 있는 용광로 도시이며, 뉴욕에서 이기는 것이 곧 그 분야에서 세계 1등을 하는 것과 마찬가지"라며 "그 경쟁에서 이길 수 있도록 동포 사회를 적극 돕고 차세대 인재를 발굴·지원하도록 도와달라"고 말했다.