"김장환 특검 출석해야" 해병대예비역 전국 극동방송 앞 1인시위

큰사진보기 ▲김영만 해병대예비역이 23일 아침 창원 극동방송 앞에서 김장환 목사의 특검 출석조사를 요구하며 1인시위를 벌였다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

해병대예비역연대가 전국 극동방송 앞에서 "김장환 목사는 특검조사에 출석하라"라며 1인시위를 벌였다. 해병대예비역연대 소속 예비역들은 23일 아침 전국 극동방송 앞에서 손팻말을 들고 1시간 가량 서 있었다.김영만(80) 해병예비역(165기)은 경남 창원 극동방송 앞에서 이날 오전 7시부터 8시까지 손팻말을 들고 1인시위를 했다. 김 예비역이 1인시위를 벌이자 해병대예비역연대 다른 회원들이 나와 응원하기도 했다.김영만 예비역은 "김장환 목사는 기도만 했다고 하면서 세 차례나 특검 출석에 응하지 않고 있다"라며 "떳떳하다면 특검에 나가서 이야기를 하면 되는 거 아니냐. 기독교가 무슨 성역이냐. 특히 원로라고 한다면 더 특검에 응해야 할 것"이라고 말했다.해병대예비역연대는 범종교개혁시민연대 등과 함께 지난 9일 오후 서울 마포구 극동방송 앞에서 기자회견을 열어 채상병 사망사건 관련해 임성근 전 해병대 1사단장의 구명 로비 통로로 지목된 김장환 목사(극동방송 이사장)를 규탄하며 특검 소환 조사에 응할 것을 촉구하기도 했다.채상병특별검사팀(이명현 특검)은 김장환 목사에 대해 세 차례 참고인 조사를 요구했지만 김 목사는 응하지 않고 있다.김 목사측은 임 전 사단장에 대한 '구명 로비 의혹'을 부인하면서 "성직자로서 임 전 사단장을 위해 기도해 준 적은 있다"라는 입장이다.