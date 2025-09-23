여름 돌발가뭄보다 더 무서운, 보이지 않는 '봄 가뭄'

덧붙이는 글 | 본 기자는 지난 3년간 광주 야산에 ‘물모이’를 만들어 토양 함수율을 측정하며 봄 가뭄의 메커니즘을 연구해 왔다. 그 과정에서 산림청 고위 간부에게 물모이 실험을 정식으로 제안했지만 공식적인 답변을 받지 못했다.



산불의 원인을 알아야 예방이 가능하다. 원인을 모른 채 아무 약이나 먹는다고 병이 낫지 않듯, 봄철 산이 건조해지는 원인을 과학적으로 모니터링하고, 그에 대한 대책으로 물모이를 제안한 것이다. 지금까지 산불 예방 대책이 사실상 ‘백약이 무효’였다면, 이제는 새로운 방법을 시도라도 해야 하지 않겠는가. 만약 내가 국회의원이라면 이 문제를 반드시 국정감사에서 다루도록 요청했을 것이다.



이번 글은 돌발가뭄 보도를 계기로, 더 큰 위험을 불러올 수 있는 ‘보이지 않는 봄 가뭄’에 대한 경고와 함께, 이를 예방하기 위한 과학 기반의 새로운 해법을 제시하고자 작성되었다.