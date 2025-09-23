청양군이 제시한 초고령사회 해법은

큰사진보기 ▲고령자 복지주택에서 입주민을 대상으로 여러 프로그램을 진행하고 있다. ⓒ 청양군 관련사진보기

큰사진보기 ▲양군이 초고령사회의 새로운 돌봄 모델을 제시하고 있다. ⓒ 청양군 관련사진보기

큰사진보기 ▲노인 가정에 생활 지원을 위핸 식사를 배달하고 있다. ⓒ 청양군 관련사진보기

청양군이 초고령사회의 새로운 돌봄 모델을 제시하고 있다.청양군은 전체 인구의 40% 이상이 65세 이상인 초고령사회로 노인 돌봄 문제 해결은 더 이상 미룰 수 없는 과제다. 이에 군은 지역사회 안에서 노인들이 존엄을 유지하며 살아갈 수 있는 '살던 곳에서의 건강한 노후'(Aging in Place) 모델을 본격화했다.2023년 7월 준공한 청양교월 고령자복지주택은 그 첫 결실이다. 총 사업비 275억 원이 투입된 이 단지는 영구임대 127호 규모로 26㎡형 75호, 36㎡형 42호, 셰어형 10호 등 다양한 평형으로 구성됐다. 입주민을 위한 공동식당, 재활운동실, 체력단련실, 주간·단기 보호실, 프로그램실, 정보화실 등이 단지 내에 마련돼 생활 전반을 지원한다.고령자복지주택은 2024년 '제2회 대한민국 건강고령친화도시 정책대상'에서 대상을 수상했다. 이어 같은 해 '제28회 살기좋은 아파트 선발대회'에서 최우수 아파트로 선정됐다.2025년 2월에는 치매안심아파트로 지정돼 전문적인 치매 관리 서비스를 제공하고 있다.청양군은 보건복지부가 추진하는 의료·돌봄 통합지원 시범사업에도 연이어 선정되며 돌봄 혁신을 이어가고 있다. 사업 기간은 2024년 5월부터 2025년 12월까지로 장기요양 수급자, 병원 퇴원환자, 맞춤돌봄 중점관리군, 고령 장애인 등 총 584명의 노인을 대상으로 맞춤형 서비스를 제공한다.군이 제공하는 서비스는 총 38개에 이른다. 의료 분야에서는 청양군보건의료원 원격진료와 방문진료, 만성질환 관리, 치매 통합관리 등이 연계 시행되고 있다.특히 청양군은 민·관 협력체계를 구축해 지속가능성을 높이고 있다. 통합돌봄센터를 중심으로 보건의료원, 사회복지관, 건강보험공단, 민간단체 등이 참여해 민·관협력 사례관리 중심의 통합지원회의를 정례화했다.군은 이러한 노력을 통해 돌봄 인력의 사기를 높이고 민·관 협력을 유도하며 주민 맞춤형 돌봄 체계를 한층 공고히 하고 있다.이 같은 성과는 전국적으로도 관심을 끌고 있다. 이미 다수의 지자체에서 청양군의 모델을 벤치마킹하기 위해 현장을 방문하거나 협력 방안을 모색하고 있으며 정책 담당자들의 문의가 잇따르고 있다. 청양군의 돌봄 모델은 단지 지역 정책을 넘어 초고령사회의 국가적 해법으로 자리매김하고 있다는 평가다.김돈곤 군수는 "청양군은 초고령사회의 돌봄 해법을 제시하는 전국적 표준 모델"이라며 "앞으로도 어르신이 존엄을 지키며 살아갈 수 있는 환경을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.