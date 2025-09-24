"사이버 내란 뿌리는 이명박...'혐오 놀이화'로 청년세대에 침투"

▲2024년 12월 9일 ‘내란수괴 윤석열 즉각 탄핵 시민촛불’ 집회가 서울 여의도 국회 앞에서 열린 가운데 한 시민이 '고3보다 안 바쁜 윤석열 당장 내려와!'라는 문구를 들어보이고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기