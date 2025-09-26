입 안에서 고소함이 톡톡, 지금 제철인 들깨보숭이

나는 지난 2005년 33세 때 아내와 함께 귀농해 유기농 농사를 짓는 22년차 전업 농부다. 농부로 사는 일은 힘들지만 보람이 있다. 흙 만지며 사는 농부의 이야기를 연재 기사로 정리하고자 한다.

큰사진보기 ▲가을이 왔다. 높고 푸른 가을 하늘이 참 좋다. ⓒ 조계환 관련사진보기

큰사진보기 ▲들깨가 쭉쭉 뻗어 올라가다 날씨가 서늘해지자 꽃이 맺혔다. ⓒ 조계환 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲들깨보숭이는 수확할 때부터 강한 향이 느껴진다. ⓒ 조계환 관련사진보기

큰사진보기 ▲들깨보숭이 튀김은 보기에도 좋고 씹을수록 고소한 맛이 매력이다. ⓒ 조계환 관련사진보기

큰사진보기 ▲튀김 요리가 부담스럽다면 들깨보숭이를 채썬 다음에 샐러드에 넣어 요리해도 좋다. ⓒ 조계환 관련사진보기

큰사진보기 ▲들깨보숭이는 가위로 꽃 아래를 잎과 함께 톡톡 자르면 된다. 수확하는 데 시간도 얼마 안 걸린다. ⓒ 조계환 관련사진보기

길고 길었던 여름이 지나가고 가을이 왔다. 폭염을 버티고 농사지으며 오랫동안 기다린 제철 음식이 있다.농사 짓는 사람들도 많이 모르는, 가을에만 잠깐 맛볼 수 있는 특별한 식재료. 수확하기도 쉽고, 흔하게 구할 수 있지만 고급스런 음식, 바로 들깨보숭이다. 다양한 채소의 모든 부분을 제대로 즐기는 한식에만 등장하는 특별한 가을 제철 음식이다.들깨보숭이는 들깨의 꽃송이, 이삭을 말한다. 들깨가 꽃이 피고 살짝 씨앗이 맺혀갈 때 수확한다. 들깨는 여러모로 쓰임새가 참 많다. 어릴 때부터 잎을 따서 쌈을 싸 먹고, 깻잎 김치와 절임도 만들고, 곁순인 들깨순은 따로 수확해서 볶거나 나물로 먹기도 한다.수확철이 되어 노랗게 단풍 든 들깻잎조차 좋은 장아찌 재료가 된다. 늦가을 야무지게 여문 들깨는 털어서 들깨가루를 만들어 요리에 사용하거나 들기름을 짜기도 한다. 들깨는 재배법도 쉬워서 누구나 쉽게 키울 수 있다. 한여름에 키가 너무 커진다 싶을 때 꼭대기 본순을 잘라주면 곁순이 많이 나와서 열매가 더 많이 맺힌다.들깨를 활용한 요리 중에 제일 재미있는 것이 들깨보숭이 튀김이다. 꽃송이가 초록색에서 노란색으로 살짝 변해가기 시작할 때 수확한다. 하나 먹어 보고 씨가 살짝 씹히는지 확인하면 된다. 보숭이가 완전히 노래지기 전에 수확해야 해서, 요리에 활용할 수 있는 시간은 매우 짧다.시장에는 출하가 안 되기 때문에 마트에서 살 수 없다. 농촌이나 작은 텃밭이 있는 분들만 먹을 수 있는 가을 제철 음식이다. 무엇이든 튀겨 놓으면 대체로 맛있지만, 들깨보숭이는 들깨의 향과 고소한 맛이 어우러져 별미다.요리법은 간단하다. 들깨보숭이를 잠깐 물에 담갔다가 흔들면서 씻는다. 튀김가루나 부침가루, 또는 그냥 밀가루와 소금을 섞어서 튀김옷을 만든다. 밀가루에 녹말가루를 조금 섞는 것도 좋다. 반죽을 너무 되게 만들면 모양이 안 예뻐진다. 물을 넉넉히 넣어 묽게 반죽을 만든다.반죽에 잠깐 담갔다가 팬의 기름이 적당히 뜨거워지면 넣고 튀긴다. 노릇해질 때까지 튀기고 건져내서 기름을 뺀다. 바삭바삭하고 고소한 들깨보숭이를 접시에 담아 양념 간장을 곁들여 먹으면 된다. 식기 전에 먹는 게 좋다.막 익기 시작한 고소한 들깨가 입안에서 톡톡 튀면서 감칠맛을 돋운다. 기름에 튀기는 것이 부담스럽다면 기름을 조금만 넣고 익혀도 좋고, 생 들깨보숭이를 자잘하게 채썬 다음 샐러드에 넣어 요리해도 좋다. 밥상에 들깨 향기가 가득 퍼지며 입맛을 돋운다.들기름을 조금이라도 더 짜내기 위해 들깨보숭이를 먹지 않다가 몇 년 전부터 조금씩 먹기 시작했는데, 초가을의 풍미가 느껴져 좋았다. 가을 바람이 불어오기 시작하면 햇땅콩, 고구마순 등 다른 제철 채소들과 함께 들깨보숭이도 기다려진다.몇년 째 요맘때면 제철꾸러미 상자에 들깨보숭이를 조금씩 넣어서 회원들에게 보내곤 하는데, 다들 처음 먹어보았다며 재미있어 하신다. 우리 농장에서 일손을 돕는 외국인 봉사자 친구들도 맛있다며 감탄하곤 한다.마트에 없는데 들깨보숭이를 어떻게 구할까. 조금만 주변에 찾아보면 농부 지인이나 텃밭 농사 짓는 분들을 찾을 수 있을 것이다. 주말에 들깨보숭이 핑계 대고 오랫동안 안 찾았던 농촌 가족이나 지인 집에 찾아가 일손도 돕고 들깨보숭이 요리도 먹어보자.올해는 대부분의 지역이 추석 기간에도 들깨보숭이를 수확할 수 있다. 추석 때 가족들과 함께 들깨보숭이 튀김을 만들어보자. 가위로 톡톡 자르면 되니까 수확하는 데 시간도 얼마 안 걸린다.도시에서는 집에서 요리를 안 하는 사람들이 많아지고 있다고 한다. 식당 밥이나 인스턴트 음식만 먹다 보면 입맛도 점점 자연의 맛을 잃어가게 된다. 우리 농장에서는 식재료를 거의 사지 않고 직접 수확한 유기농 채소로 요리해 자급자족 한다. 먹는 즐거움과 건강도 함께 챙긴다.제철 채소로 요리해서 먹는 건강한 음식이 바로 요즘 세계적으로 인기 끄는 한식의 비결이다. 직접 요리해서 먹는 건강한 사람들이 많아졌으면 좋겠다. 들깨보숭이처럼 제철을 느낄 수 있는 자연 재료로 맛있는 가을을 즐겨보자.