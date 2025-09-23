[사진] 도시의 바다, 누구의 조망인가

큰사진보기 ▲부산 해운대의 바다는 더 이상 ‘모두의 풍경’이 아니다. 하늘을 찌를 듯 솟아오른 고층 빌딩들이 바다와 하늘 사이를 거대한 벽처럼 가로막는다. 이 유리와 철근의 숲은 도시의 발전을 말하지만, 동시에 그 발전이 누구를 위한 것인지 묻는다. ⓒ 정남준 관련사진보기

부산 해운대의 바다 풍경은 이제 누구나 누릴 수 있는 것이 아니다. 수십, 수백 미터 높이로 들어선 초고층 건물들이 해안을 따라 줄지어 서며 바다와 하늘을 거대한 벽처럼 가로막았다. 해운대는 더 이상 '열린 바다'를 품은 도시가 아니라, 특정 계층만이 독점할 수 있는 조망권의 상징이 됐다.고층 빌딩이 들어서기 오래전, 이곳은 어민과 서민들의 삶의 터전이었다. 바다는 생계의 바탕이었고, 주민들은 누구나 수평선 너머로 펼쳐지는 풍경을 공유할 수 있었다. 그러나 개발이라는 이름으로 진행된 재건축과 투기 자본은 이 땅의 원주민을 내몰고, 초호화 위락 및 주거 공간을 세워 올렸다. 그 결과, 바다는 여전히 그 자리에 있지만, 그 풍경은 더 이상 모두의 것이 아니다.문제는 단순히 풍경을 가렸다는 데 그치지 않는다. 도시는 공공의 공간이어야 하지만, 해운대의 현실은 철저히 사유화된 공간으로 변했다는 점에 있다. 건물의 높이가 높아질수록 도시 불평등은 더욱 선명해졌다. 일부에게만 허락된 바다 조망권은 바다와 점점 멀어진 서민들에게는 그림자와 소외만을 남겼다.해운대 고층 건물은 부산의 발전을 상징하는 듯 보이지만, 동시에 삶의 불평등을 적나라하게 드러낸다. 공공의 바다를 가로막은 이 거대한 벽 앞에서, "도시는 누구를 위해 존재하는가"라는 질문은 더욱 절실해지고 있다.